El servicio de “niñeros de vuelo” se consolida como alternativa para el transporte de mascotas en Estados Unidos

El servicio de "niñeros de vuelo" ofrece acompañamiento profesional a perros y gatos durante vuelos comerciales por todo Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las restricciones y dificultades para viajar con mascotas impulsó la contratación de los llamados “flight nannies” (niñeros de vuelo), cuidadores profesionales que acompañan a perros y gatos en vuelos comerciales y se encargan de su traslado seguro entre ciudades de Estados Unidos.

Este servicio, que permite que los animales permanezcan en cabina y no en bodega, se consolidó como una alternativa más accesible frente a opciones de lujo como vuelos privados, según detallaron especialistas del sector consultados por el medio USA Today.

En la actualidad, más de 780.000 mascotas viajan en avión cada año en Estados Unidos, una cifra que revela el peso creciente del fenómeno, de acuerdo con Kevin Kinyon, cofundador de la plataforma digital de servicios para animales PetWorks.

Mientras los viajes a bordo de jets privados con animales pueden superar los USD 6.700 por trayecto —como es el caso de la boutique aérea Bark Air en un vuelo entre Nueva York y Los Ángeles—, el servicio de “niñeros de vuelo” constituye una alternativa más económica y personalizada. En la mayoría de los casos, el costo se compone del pasaje aéreo más una tarifa específica que oscila entre USD 900 y USD 1.250, además de los USD 175 a USD 225 habituales en la gestión de documentación veterinaria obligatoria.

Los niñeros de vuelo gestionan la logística completa del viaje de mascotas, desde el domicilio hasta el desembarque en el destino final (Adobe Stock)

Niñeros de vuelo: acompañantes y gestores para animales de compañía

Un “niñeros de vuelo” es un profesional dedicado al acompañamiento y gestión logística de mascotas —principalmente perros pequeños y gatos, que pueden viajar en cabina— en trayectos aéreos. Según Giulia Gebhardt, vicepresidenta sénior de relaciones con clientes en la agencia WorldCare Pet Transport, la tarea no se limita a asistir durante el vuelo: implica buscar rutas y aerolíneas aptas, reservar los pasajes y coordinar todo el proceso de embarque y conexión, en nombre de los propietarios.

“Ese cuidador recogerá la mascota en el domicilio, la llevará al aeropuerto, realizará todo el proceso de check-in y mantendrá informado al dueño en cada etapa. El animal permanece acompañado por una persona profesional, evaluada previamente”, remarcó Gebhardt en USA Today.

La posibilidad de designar a un intermediario permite evitar largos traslados por ruta, especialmente cuando los dueños ejecutan mudanzas entre costas —como el típico desplazamiento entre Nueva York y Los Ángeles— o afrontan itinerarios personales incompatibles con el traslado del animal.

La condición central es que la mascota cumpla los criterios de las aerolíneas para viajar en cabina: su portaequipaje debe caber bajo el asiento delantero y no superar los límites de peso. Animales de mayor tamaño, señalaron tanto PetWorks como WorldCare Pet Transport, únicamente pueden viajar en bodega, una modalidad que escapa al alcance de este servicio y debe gestionarse por vías separadas.

La alternativa de "niñeros de vuelo" resulta más económica que los vuelos privados, con tarifas entre USD 900 y USD 1.250 por trayecto (Adobe Stock)

Comunicación, requisitos y cuidados adicionales

El directivo Kinyon, desde PetWorks, destacó que la comunicación y el seguimiento son rasgos esenciales del servicio. “En la actualidad, la actualización frecuente y el contacto permanente son una exigencia. Cualquier buen cuidador debe ofrecer la mayor cantidad de información posible acerca del trayecto y de la condición del animal durante todo el traslado”, afirmó a USA Today.

Tanto Kinyon como Gebhardt subrayaron la importancia de preparar meticulosamente la logística y de especificar eventuales necesidades particulares —como administración de medicamentos o adaptaciones conductuales—, dado que cada animal requiere una atención personalizada.

Estos detalles influyen en el costo y condiciones del servicio. Los expertos recomiendan realizar la contratación con al menos dos a tres semanas de anticipación, ya que los honorarios suelen depender en gran medida del valor de los vuelos comerciales disponibles.

La preparación previa incluye reunir toda la documentación veterinaria requerida para el viaje, actualizar las vacunas, registrar a la mascota con la aerolínea e incorporar en el equipaje elementos como recipientes portátiles para agua. Gebhardt aconsejó que “los animales estén familiarizados y cómodos con su transportín desde bastante antes del vuelo, incluso antes de conocer al cuidador designado”.

La preparación previa de vacunas y documentación veterinaria garantiza la seguridad en el traslado aéreo de mascotas con "flight nannies" (REUTERS/Eduardo Munoz)

Alimentación con recomendaciones clave para el viaje

La alimentación antes del vuelo es otro aspecto relevante. Un portavoz de Years, marca estadounidense de comida para perros, declaró a USA Today que es recomendable ofrecer una dieta simple y habitual antes del traslado, dado que los cambios de ambiente, presión y rutina pueden afectar la digestión. “El objetivo es que el tracto intestinal permanezca calmado y previsible antes de viajar”, aseguró el representante.

De este modo, el surgimiento de los “niñeros de vuelo” responde a una demanda creciente por soluciones flexibles y seguras para la movilización de animales, en un contexto donde las limitaciones y los costos del transporte aéreo tradicional motivan a los dueños a buscar alternativas.

Con un mercado que ya suma cerca de 100 cuidadores profesionales en plataformas como PetWorks —según su propio balance— y tarifas considerablemente inferiores a los vuelos privados, la figura del acompañante aéreo de mascotas consolida su lugar en la logística moderna del viaje en compañía de animales.