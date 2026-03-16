Estados Unidos

El servicio de “niñeros de vuelo” se consolida como alternativa para el transporte de mascotas en Estados Unidos

La opción de contratar a un cuidador profesional para viajes en cabina ganó popularidad frente al elevado costo de vuelos privados, lo que permite a los propietarios asegurar el bienestar de sus animales durante trayectos entre ciudades estadounidenses

Guardar
El servicio de "niñeros de
El servicio de "niñeros de vuelo" ofrece acompañamiento profesional a perros y gatos durante vuelos comerciales por todo Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las restricciones y dificultades para viajar con mascotas impulsó la contratación de los llamados “flight nannies” (niñeros de vuelo), cuidadores profesionales que acompañan a perros y gatos en vuelos comerciales y se encargan de su traslado seguro entre ciudades de Estados Unidos.

Este servicio, que permite que los animales permanezcan en cabina y no en bodega, se consolidó como una alternativa más accesible frente a opciones de lujo como vuelos privados, según detallaron especialistas del sector consultados por el medio USA Today.

En la actualidad, más de 780.000 mascotas viajan en avión cada año en Estados Unidos, una cifra que revela el peso creciente del fenómeno, de acuerdo con Kevin Kinyon, cofundador de la plataforma digital de servicios para animales PetWorks.

Mientras los viajes a bordo de jets privados con animales pueden superar los USD 6.700 por trayecto —como es el caso de la boutique aérea Bark Air en un vuelo entre Nueva York y Los Ángeles—, el servicio de “niñeros de vuelo” constituye una alternativa más económica y personalizada. En la mayoría de los casos, el costo se compone del pasaje aéreo más una tarifa específica que oscila entre USD 900 y USD 1.250, además de los USD 175 a USD 225 habituales en la gestión de documentación veterinaria obligatoria.

Los niñeros de vuelo gestionan
Los niñeros de vuelo gestionan la logística completa del viaje de mascotas, desde el domicilio hasta el desembarque en el destino final (Adobe Stock)

Niñeros de vuelo: acompañantes y gestores para animales de compañía

Un “niñeros de vuelo” es un profesional dedicado al acompañamiento y gestión logística de mascotas —principalmente perros pequeños y gatos, que pueden viajar en cabina— en trayectos aéreos. Según Giulia Gebhardt, vicepresidenta sénior de relaciones con clientes en la agencia WorldCare Pet Transport, la tarea no se limita a asistir durante el vuelo: implica buscar rutas y aerolíneas aptas, reservar los pasajes y coordinar todo el proceso de embarque y conexión, en nombre de los propietarios.

“Ese cuidador recogerá la mascota en el domicilio, la llevará al aeropuerto, realizará todo el proceso de check-in y mantendrá informado al dueño en cada etapa. El animal permanece acompañado por una persona profesional, evaluada previamente”, remarcó Gebhardt en USA Today.

La posibilidad de designar a un intermediario permite evitar largos traslados por ruta, especialmente cuando los dueños ejecutan mudanzas entre costas —como el típico desplazamiento entre Nueva York y Los Ángeles— o afrontan itinerarios personales incompatibles con el traslado del animal.

La condición central es que la mascota cumpla los criterios de las aerolíneas para viajar en cabina: su portaequipaje debe caber bajo el asiento delantero y no superar los límites de peso. Animales de mayor tamaño, señalaron tanto PetWorks como WorldCare Pet Transport, únicamente pueden viajar en bodega, una modalidad que escapa al alcance de este servicio y debe gestionarse por vías separadas.

La alternativa de "niñeros de
La alternativa de "niñeros de vuelo" resulta más económica que los vuelos privados, con tarifas entre USD 900 y USD 1.250 por trayecto (Adobe Stock)

Comunicación, requisitos y cuidados adicionales

El directivo Kinyon, desde PetWorks, destacó que la comunicación y el seguimiento son rasgos esenciales del servicio. “En la actualidad, la actualización frecuente y el contacto permanente son una exigencia. Cualquier buen cuidador debe ofrecer la mayor cantidad de información posible acerca del trayecto y de la condición del animal durante todo el traslado”, afirmó a USA Today.

Tanto Kinyon como Gebhardt subrayaron la importancia de preparar meticulosamente la logística y de especificar eventuales necesidades particulares —como administración de medicamentos o adaptaciones conductuales—, dado que cada animal requiere una atención personalizada.

Estos detalles influyen en el costo y condiciones del servicio. Los expertos recomiendan realizar la contratación con al menos dos a tres semanas de anticipación, ya que los honorarios suelen depender en gran medida del valor de los vuelos comerciales disponibles.

La preparación previa incluye reunir toda la documentación veterinaria requerida para el viaje, actualizar las vacunas, registrar a la mascota con la aerolínea e incorporar en el equipaje elementos como recipientes portátiles para agua. Gebhardt aconsejó que “los animales estén familiarizados y cómodos con su transportín desde bastante antes del vuelo, incluso antes de conocer al cuidador designado”.

La preparación previa de vacunas
La preparación previa de vacunas y documentación veterinaria garantiza la seguridad en el traslado aéreo de mascotas con "flight nannies" (REUTERS/Eduardo Munoz)

Alimentación con recomendaciones clave para el viaje

La alimentación antes del vuelo es otro aspecto relevante. Un portavoz de Years, marca estadounidense de comida para perros, declaró a USA Today que es recomendable ofrecer una dieta simple y habitual antes del traslado, dado que los cambios de ambiente, presión y rutina pueden afectar la digestión. “El objetivo es que el tracto intestinal permanezca calmado y previsible antes de viajar”, aseguró el representante.

De este modo, el surgimiento de los “niñeros de vuelo” responde a una demanda creciente por soluciones flexibles y seguras para la movilización de animales, en un contexto donde las limitaciones y los costos del transporte aéreo tradicional motivan a los dueños a buscar alternativas.

Con un mercado que ya suma cerca de 100 cuidadores profesionales en plataformas como PetWorks —según su propio balance— y tarifas considerablemente inferiores a los vuelos privados, la figura del acompañante aéreo de mascotas consolida su lugar en la logística moderna del viaje en compañía de animales.

Temas Relacionados

Viajar Con MascotasViajes AéreosTransporte de MascotasAnimales de CompañíaEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

La Oficina del Sheriff de San Diego implementa inteligencia artificial para llamadas no urgentes

El nuevo sistema automatizado responde y deriva consultas que no son emergencias, permitiendo desviar un porcentaje significativo de comunicaciones y reduciendo el tiempo de espera para quienes requieren atención inmediata

La Oficina del Sheriff de

Trump afirmó que EEUU mantiene contactos con el régimen de Cuba: “Creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo”

El mandatario estadounidense aseguró que La Habana “quiere cerrar un acuerdo” e indicó que su administración hará “lo que sea necesario”

Trump afirmó que EEUU mantiene

Quién es Taylor Brown, la mujer trans elegida para dirigir la Oficina de Asuntos LGBTQIA+ en Nueva York

Abogada reconocida por su trayectoria en derechos civiles, referente en la promoción de la igualdad y la justicia, ocupa un rol clave en el nuevo organismo municipal dedicado a proteger a comunidades históricamente marginadas

Quién es Taylor Brown, la

Ola de calor histórica amenaza al sur de California con temperaturas récord

Las previsiones meteorológicas indican que varias localidades del sur de California enfrentarán temperaturas extremas durante la próxima semana, con valores por encima de los habituales y registros que podrían superar marcas nunca vistas en marzo

Ola de calor histórica amenaza

La estación Dodge Ridge Mountain Resort suspende operaciones por ola de calor

El complejo ubicado en la Sierra Nevada interrumpió sus servicios debido al derretimiento de la nieve provocado por la llegada de temperaturas inusualmente altas, mientras que la reanudación de actividades dependerá de futuras nevadas y mejoras climáticas

La estación Dodge Ridge Mountain

TECNO

De un diagnóstico letal a

De un diagnóstico letal a la IA y una vacuna experimental: la historia del hombre que desafió al cáncer para salvar a su perra

De smartphone a PC: trucos para transformar tu teléfono en una computadora

Trucos para mejorar la señal del repetidor Wi-Fi y navegar sin corte

Valve sorprende con una actualización de la app de Steam: mejoras y cambios

Google refuerza la seguridad infantil en YouTube con inversión en animación de IA

ENTRETENIMIENTO

Malcolm in the Middle regresa:

Malcolm in the Middle regresa: el elenco original y nuevas caras protagonizan el gran revival de Disney+

Un ritual global de horror llega con “Boda Sangrienta 2″

Peter Jackson pone fin al debate sobre El señor de los anillos: “Las versiones de cines son la única edición oficial”

De Bridgerton a Los Ángeles: así es la mansión de Kate Hudson que fusiona lujo, historia personal y tradición británica

Kickboxing, yoga y conexión mente-cuerpo: los pilares del entrenamiento de Jean-Claude Van Damme a los 65 años

MUNDO

Un dron incendió un tanque

Un dron incendió un tanque de combustible en el aeropuerto de Dubai y obligó a suspender vuelos

La propuesta de la Unión Europea a la ONU para habilitar el paso del petróleo por el estrecho de Ormuz

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a terroristas de Hezbollah en una operación en el sur de Líbano

Entre túneles, palacios enterrados y fuentes legendarias: los tesoros subterráneos de la Roma antigua

Aguas residuales en la agricultura: cómo impacta el riego en la seguridad de los alimentos