El Departamento de Policía de Doral logra la captura de dos sospechosos tras robo en tienda de telefonía

Las cámaras de seguridad en Doral permitieron identificar y detener a los sospechosos del robo de iPhone 17 Pro Max en menos de 48 horas (Captura Telemundo Miami)

El robo de teléfonos en Doral quedó documentado gracias a imágenes de cámaras de seguridad, lo que llevó a la detención de dos sospechosos apenas un día después.

La rápida actuación de las autoridades y la colaboración con los comercios resultaron esenciales para esclarecer el caso.

El 10 de marzo, tres teléfonos móviles fueron sustraídos en una tienda T-Mobile ubicada en la intersección de la calle 41 y la avenida 107 del noroeste en Doral, Florida.

Las imágenes permitieron identificar a Everette Lauren Nickles, de 32 años, como autor del arrebato: tomó tres iPhone 17 Pro Max y huyó a pie.

Las grabaciones de seguridad muestran a Nickles junto a Lisa Almeida, de 47 años, quien intentó abrir una cuenta a su nombre en la tienda mientras ocurría el robo.

Everette Lauren Nickles y Lisa Almeida enfrentan cargos de robo en tercer grado e intento de fraude tras operar juntos durante el asalto (Captura Telemundo Miami)

El informe policial indica que ambos trabajaron juntos durante el incidente, lo que incrementó el nivel de los cargos. La empleada percibió conductas inusuales en ambos y contactó rápidamente a la policía, lo que permitió una respuesta coordinada.

Imágenes y cooperación clave para la detención

La colaboración entre comercios y fuerzas del orden, junto con la difusión rápida del video, aceleró la identificación y captura de los implicados.

El caso avanza en la justicia con evidencias obtenidas en menos de 48 horas. El Departamento de Policía de Doral afirma que la revisión inmediata de las grabaciones permitió identificar tanto a Nickles como a Almeida como participantes activos en el robo; sus movimientos dentro y fuera del local quedaron registrados en alta definición.

El día siguiente al robo, los agentes localizaron a Nickles en su vehículo. Al notar la presencia policial, intentó huir, pero fue detenido tras una persecución breve en la avenida 58.

Ahora enfrenta cargos por evasión y robo en tercer grado, delitos que en Florida pueden implicar penas de hasta cinco años de prisión por cada delito.

Además, la policía recuperó uno de los dispositivos sustraídos, el cual ya había sido reportado como robado y localizado mediante el sistema de rastreo.

Arresto vinculado a incidentes similares

De forma paralela, Almeida fue arrestada en el interior de una tienda AT&T a pocos kilómetros del primer incidente. Se encontraba intentando realizar una gestión similar a la del día anterior: abrir una cuenta y adquirir equipos.

Las autoridades la acusan de robo por arrebato y hurto mayor en tercer grado. Ambos sospechosos permanecen bajo custodia y esperan la presentación formal de cargos ante la corte del condado de Miami-Dade.

Las investigaciones indican que los detenidos podrían estar ligados a otros robos recientes de equipos móviles en la región.

Según fuentes policiales, el modus operandi —distracción del personal mediante la simulación de trámites y el arrebato coordinado de dispositivos de alto valor— coincide con otras denuncias presentadas por comercios de telefonía en el sur de Florida en semanas recientes.

La tienda T-Mobile de la calle 41 y avenida 107 fue escenario del robo coordinado de tres teléfonos móviles de alta gama en Doral (Captura Telemundo Miami)

La policía de Doral ha intensificado la comunicación con otras jurisdicciones para establecer si hay una red más amplia de delitos similares.

Aumento en robos de dispositivos electrónicos

En lo que va del año, Doral ha registrado un aumento del 18 % en los robos a comercios, de acuerdo con datos del Departamento de Policía local.

La mayoría de los casos involucran la sustracción de dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos de alta gama, lo que llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia y los protocolos de prevención junto con los comercios.

Destaca en este caso la relevancia de la tecnología de videovigilancia y la coordinación entre sector privado y fuerzas de seguridad para investigar delitos de este tipo.

Las imágenes de alta resolución y la respuesta inmediata permitieron que la investigación avanzara rápidamente, asegurando la detención de los responsables y la recuperación parcial de los bienes robados.

Everette Lauren Nickles, de 32 años, habría arrebatado tres iPhone 17 Pro Max a una empleada de la tienda T-Mobile y escapó a pie

El proceso judicial seguirá en los próximos días, mientras las autoridades buscan determinar si los acusados están ligados a otros hechos delictivos en el área.