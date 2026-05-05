James Murdoch, a un paso de adquirir New York Magazine y la división de pódcast de Vox Media

James Murdoch lidera la posible adquisición de New York Magazine y la división de pódcast de Vox Media (REUTERS/Fred Greaves/)

Las conversaciones entre Lupa Systems y Vox Media generaron una fuerte expectativa en el sector mediático estadounidense, ya que la posible adquisición representa una de las operaciones más relevantes de los últimos años para el futuro de la prensa digital.

James Murdoch, heredero de una de las familias más influyentes del sector, dirige la compañía que se encuentra negociando la compra de activos clave de Vox Media, matriz de New York Magazine y de una red de pódcast con figuras como Kara Swisher y Scott Galloway.

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Según reportó el New York Times, James Murdoch, a través de Lupa Systems, se encuentra en una etapa avanzada de conversaciones para adquirir New York Magazine y la división de pódcast de Vox Media, aunque el acuerdo aún no es definitivo.

De concretarse, la operación otorgaría a Murdoch el control de una de las cabeceras más reconocidas de Estados Unidos y de un área de pódcast consolidada en el mercado de audio digital, en un contexto donde los editores digitales buscan consolidarse, reducir costos y explorar nuevas fuentes de crecimiento.

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En 1977, Rupert Murdoch adquirió la empresa matriz de New York Magazine, una historia que conecta dos generaciones con la revista (AP foto/Evan Vucci)

Vox Media evaluó distintas alternativas en los últimos meses para asegurar su viabilidad financiera, entre ellas la venta total o parcial de su negocio, según confirmaron fuentes del sector consultadas por el New York Times.

Además de Lupa Systems, otras compañías —como Versant— mostraron interés en adquirir activos de la firma. La matriz de New York Magazine también contempló la búsqueda de inversiones o la posibilidad de mantener su independencia si las negociaciones no prosperan.

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Tanto un portavoz de Vox Media como representantes de James Murdoch declinaron hacer comentarios sobre el estado de las conversaciones, según el periódico.

Actualmente, la presión sobre los medios digitales estadounidenses se intensificó tras la bonanza de la década pasada.

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Empresas como Vox Media, liderada por Jim Bankoff tuvieron que explorar nuevas estrategias para sostenerse en un entorno de ingresos publicitarios decrecientes y cambios acelerados en los hábitos de consumo.

Vox Media evolucionó desde su origen como blog deportivo hasta consolidarse como un conglomerado, mediante adquisiciones clave como New York Magazine, The Dodo y Recode.

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James Murdoch, con liquidez por la venta a Disney y el acuerdo familiar por USD 3.300 millones, busca ampliar sus inversiones en medios y podcasting (Variety)

El área de pódcast, en particular, fue una fuente de crecimiento sostenido en medio de la incertidumbre generalizada para el periodismo digital.

La entrada de Lupa Systems en el panorama de medios estadounidenses marcaría un cambio estratégico para la firma de James Murdoch.

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Hasta ahora, Murdoch había mantenido sus inversiones en medios, tecnología y entretenimiento a través de Lupa Systems, una firma independiente del conglomerado conservador familiar liderado por su padre, Rupert Murdoch, y actualmente controlado por su hermano Lachlan Murdoch.

Ese imperio incluye Fox News y News Corp, matriz del Wall Street Journal. En septiembre pasado, la familia Murdoch alcanzó un acuerdo por el cual Lachlan asumió el control del grupo, mientras James y sus hermanos recibieron aproximadamente USD 1.100 millones cada uno, según fuentes citadas por el New York Times.

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James Murdoch dispone de una liquidez significativa tras la venta de parte del imperio familiar a Disney y un acuerdo por USD 3.300 millones que consolidó el control del fideicomiso en manos de su padre y su hermano.

Además, la fundación Quadrivium, que dirige junto a su esposa, respaldó medios como The 19th y The Bulwark, enfocados en género, política y posturas críticas hacia Donald Trump.

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Antecedentes familiares y vínculos históricos

Un antecedente relevante en la historia familiar es que, en 1977, Rupert Murdoch adquirió la empresa matriz de New York Magazine, enfrentando un litigio con el entonces presidente, Clay Felker.

En 1991, vendió esa publicación junto con otras por USD 650 millones. De concretarse la operación actual, se cerraría un ciclo que vincula a dos generaciones de la familia Murdoch con la revista.

Escenarios abiertos para el futuro de Vox Media

La decisión final sobre el destino de Vox Media aún no está tomada. Fuentes cercanas al proceso indicaron al New York Times que existen múltiples escenarios posibles y que la operación con Lupa Systems es solo uno de ellos.

Mientras tanto, la industria observa con atención, consciente de que el desenlace podría redefinir el mapa de la prensa digital en Estados Unidos.