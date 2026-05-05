Trump llamó a Irán actuar con inteligencia: “Debería ondear la bandera de la rendición, no queremos ir ahí y matar gente”

Donald Trump llamó a Irán actuar con inteligencia y buscar un acuerdo para evitar un mayor conflicto militar en la región. (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Donald Trump instó este martes a Irán a “actuar con inteligencia” y avanzar hacia un acuerdo, al tiempo que aseguró que Washington no busca una escalada militar en la región.

“Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no. (...) No quiero hacer eso, es demasiado duro”, afirmó el mandatario ante periodistas en el Despacho Oval, al ser consultado sobre la situación con Teherán.

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En ese contexto, Trump también minimizó la capacidad militar iraní y sostuvo que el país persa “debería ondear la bandera blanca de la rendición”, aunque consideró que no lo hará por una cuestión de orgullo.

El jefe de la Casa Blanca aseguró además que, pese a su retórica pública, las autoridades iraníes buscan en privado alcanzar un entendimiento con Washington. “Juegan a sus juegos, pero déjenme decirles algo: quieren llegar a un acuerdo. ¿Y quién no querría hacerlo, cuando tu ejército ha desaparecido por completo?”, sostuvo.

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Trump afirma que las autoridades iraníes, pese a su discurso público, buscan lograr un acuerdo con Estados Unidos en privado. (REUTERS/Evan Vucci)

En paralelo, el mandatario elogió el bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre los puertos iraníes en la región, al que describió como infranqueable. “Es como un pedazo de acero. Nadie va a desafiar el bloqueo. Y creo que está funcionando muy bien”, concluyó.

Por su parte, El régimen de Irán elevó este martes el tono de sus amenazas frente a la operación estadounidense para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, tras una serie de ataques en la región que ponen en riesgo el alto el fuego.

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Casi al mismo tiempo, el canciller Abbas Araghchi anunció que viajará a Beijing para dialogar con su homólogo, Wang Yi, aunque también se ha sugerido que podría ser recibido por el líder del Partido Comunista, Xi Jinping.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo)

La noticia escala las epectativas de decisiones importantes mientras Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control del paso marítimo estratégico, especialmente para el petróleo y otros productos iraníes que China consume y necesita con premura. Un gran porcentaje de la quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, que pasa por Ormuz, va a parar a puertos chinos.

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Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y principal negociador, afirmó en un mensaje en X que “la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos” y que la seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por la presencia estadounidense, cuya disminución auguró.

Paralelamente el funcionario advirtió: “nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”.

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El último encuentro de alto nivel entre el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, con su par chino, Xi Jinping, en Beijing (Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS/Archivo)

La visita de Abbas Araghchi al centro del poder político chino se producirá poco más de una semana antes de que el presidente Donald Trump viaje a China para dialogar con su homólogo, Xi Jinping.

Aunque China ha presionado a funcionarios iraníes para que entablen negociaciones con Estados Unidos, también ha permitido que empresas chinas brinden respaldo comercial a Irán, apoyo que podría beneficiar a las fuerzas militares iraníes en caso de que se reactive un conflicto armado. El propio Araghchi anunció en redes sociales que el martes mantendrá reuniones con sus homólogos chinos.

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