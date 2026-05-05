El Parlamento de Rumanía destituyó al primer ministro Ilie Bolojan tras una moción de censura y dejó al país en interinidad

La gestión de Bolojan estuvo marcada por medidas de austeridad y recortes fiscales exigidos por la Unión Europea (Reuters)

El Parlamento de Rumanía aprobó este martes una moción de censura que destituyó al primer ministro conservador Ilie Bolojan, dejando al gobierno en una situación de interinidad mientras se define la formación de un nuevo gabinete.

La moción, impulsada por los bloques socialdemócrata y ultranacionalista tras la ruptura de la coalición europeísta en el poder, obtuvo un respaldo de 281 votos, superando ampliamente los 233 necesarios para remover al Ejecutivo. El resultado reflejó el quiebre definitivo de la alianza que había sostenido a Bolojan en el cargo desde junio de 2025.

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La iniciativa parlamentaria surgió luego de que el Partido Socialdemócrata de Rumanía (PSD) abandonó la coalición a finales de abril, provocando que el gobierno quedara en minoría y sin posibilidades de sostener sus políticas.

Desde su investidura, el gobierno había enfrentado tensiones constantes, especialmente por las medidas de austeridad impulsadas para cumplir con las exigencias de Bruselas, que en reiteradas ocasiones amenazó con congelar fondos europeos destinados al país.

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Ilie Bolojan enfrentó críticas del Partido Socialdemócrata por la falta de avances en reformas económicas (Reuters)

La alianza original, conformada por el Partido Socialdemócrata, el Partido Nacional Liberal, la Unión Salvar Rumanía y la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía, se había constituido tras una crisis política que incluyó la anulación de las elecciones presidenciales de diciembre de 2024 y la repetición de los comicios en mayo de 2025. En ese contexto, Nicusor Dan, entonces alcalde de Bucarest, ganó la presidencia y designó a Bolojan como primer ministro, con el respaldo de una coalición de corte proeuropeo.

La gestión de Bolojan se caracterizó por la aplicación de recortes fiscales, aumentos de impuestos y congelamiento de salarios públicos, todo en un intento de reducir el déficit fiscal, que durante 2025 alcanzó el 7,9% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por encima del límite del 3% fijado por la UE.

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Estas políticas generaron fricciones con el PSD, que criticó la falta de avances en las reformas y la ausencia de un enfoque colaborativo. La tensión escaló hasta la ruptura definitiva, cuando el PSD, junto a AUR, formalizó la moción que terminó por derribar al gobierno.

Durante el debate previo a la votación, Bolojan calificó la moción de censura como “cínica y artificial”, asegurando que fue redactada “por quienes no participaron en las decisiones de gobierno”. “Asumí el cargo con plena conciencia de la presión, optando por decisiones urgentes y necesarias para el país”, declaró el primer ministro.

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El Parlamento destituyó a Ilie Bolojan como primer ministro de Rumanía tras una moción de censura (AP Foto/Vadim Ghirda)

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. George Simion, líder de la AUR, celebró la destitución y afirmó que “la voz del pueblo de Rumanía fue escuchada”, destacando la necesidad de “reconciliación nacional”.

La incertidumbre sobre los próximos pasos domina el escenario político rumano. El país, que arrastra una de las tasas de déficit más elevadas de Europa y atraviesa episodios de inflación y recesión técnica, enfrenta ahora un periodo de negociaciones complejas para recomponer la mayoría parlamentaria.

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El presidente de Rumanía, Nicușor Dan, descartó la convocatoria de nuevas elecciones y confirmó que ha iniciado consultas para conformar un nuevo Ejecutivo. En un mensaje televisado, llamó a la calma y aseguró que la crisis política no afectará la orientación proeuropea del país ni la aplicación del presupuesto de 2026, orientado a reducir el elevado déficit fiscal.

(Con información de EFE, Europa Press y AFP)

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