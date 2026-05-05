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WhatsApp modo El Diablo Viste a la Moda 2: cómo activarlo en tres pasos

Los usuarios puede consultar con Meta AI consejos de moda o datos sobre la primera parte

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El diablo viste a la moda 2
Activa el modo El Diablo Viste a la Moda 2 en WhatsApp para sumar el entusiasmo por la secuela a tus chats. (Créditos: 20th Century Studios)

Activa el modo El Diablo Viste a la Moda 2 en WhatsApp, para llevar la emoción por la nueva secuela a la plataforma de mensajería. Puedes cambiar el tono de la notificaciones a la canción Vogue de Madonna o consultarle a Meta AI consejos de estilismo.

Cabe señalar que el modo El Diablo Viste a la Moda 2 en WhatsApp constituye una serie de herramientas que puedes activar de forma manual y no es una función oficial.

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A continuación, tres pasos que debes seguir para habilitar esta personalización de WhatsApp.

Cambia el tono de notificación por Vogue de Madonna o pide consejos de moda a Meta AI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Cambia el tono de notificación por Vogue de Madonna o pide consejos de moda a Meta AI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo cambiar el tono de las notificaciones en WhatsApp

Para cambiar el tono de las notificaciones en WhatsApp en el modo El Diablo Viste a la Moda 2, tiene que descargar la canción Vogue de Madonna. Hecho esto, sigue estos pasos:

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  1. Ir a la app de WhatsApp.
  2. Dirigirse a Ajustes y luego a Notificaciones.
  3. Seleccionar Sonido y optar por la canción que hayas descargado.
  4. Guardar los cambios.
Dos imágenes de pantallas de smartphone con la interfaz de Meta AI. La pantalla izquierda muestra un saludo, la derecha, consejos de moda
Para acceder a Meta AI en este modo, toca el círculo morado en la esquina inferior derecha de WhatsApp. (WhatsApp)

Cómo usar Meta AI en el modo El Diablo Viste a la Moda 2

Para utilizar Meta AI en el modo El Diablo Viste a la Moda 2 dentro de la aplicación móvil de WhatsApp, pulsa el círculo morado que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Una vez iniciado el chat con Meta AI, puedes pedirle consejos de moda escribiendo prompts como: “Sugiere un look inspirado en El Diablo Viste a la Moda 2” o “Recomiéndame atuendos elegantes para una entrevista de trabajo al estilo de la película”.

Además, tienes la opción de consultarle detalles sobre la primera parte del filme, por ejemplo: “¿Quién interpreta a Miranda Priestly en El Diablo Viste a la Moda?” o “Hazme un resumen de la trama de la película original”.

El diablo viste a la moda 2
Puedes preguntarle a Meta AI detalles sobre la película original, como el elenco o la trama. (20th Century Studios)

Así, puedes combinar recomendaciones de moda y curiosidades cinematográficas en una sola conversación.

Cómo crear un grupo de WhatsApp

Para crear un grupo de WhatsApp en el modo El Diablo Viste a la Moda 2, accede a la aplicación y selecciona la opción “Nuevo grupo” desde el menú principal.

Después de crear el grupo, añade a los amigos que estén interesados en ir a ver la película.

A continuación, personaliza la apariencia del chat con elementos inspirados en la temática del filme: puedes elegir un nombre llamativo para el grupo, como “Fashionistas en El Diablo Viste a la Moda 2”, y colocar una foto de perfil relacionada con la película, como el póster oficial o una imagen icónica de los personajes.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Comparte stickers, fondos y mensajes temáticos para crear un ambiente de moda y cine en el grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes compartir stickers, fondos o mensajes que refuercen el ambiente de moda y cine, haciendo que la organización para asistir juntos sea más divertida y original.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha agregado nuevas funciones como:

  • Integración de Estados y Canales en la pestaña de Chats.

En la versión beta de WhatsApp para Android, las actualizaciones de estado aparecen ahora en la parte superior de la lista de chats, permitiendo ver hasta tres contactos con estados recientes sin salir de la pantalla principal.

Además, se está probando la opción de acceder a los canales seguidos desde la misma pestaña, facilitando la gestión de chats, grupos, estados y canales en un solo lugar.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, al fondo hay siluetas oscuras de personas.
WhatsApp ahora permite ver estados y canales directamente desde la pestaña de Chats. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, esta función está disponible solo para algunos usuarios beta, aunque se espera su expansión gradual si recibe buena aceptación.

  • Nuevo diseño “Liquid Glass”.

WhatsApp ha iniciado el despliegue de un nuevo diseño visual llamado “Liquid Glass”, que incorpora efectos de profundidad, transparencias y un estilo más moderno. Este cambio es notable en dispositivos iOS, con una barra de pestañas translúcida y menús contextuales renovados.

Para acceder a este diseño, es necesario contar con la versión más reciente de WhatsApp y un dispositivo compatible, ya que los modelos antiguos quedan excluidos de esta actualización.

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