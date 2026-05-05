Estados Unidos

¿Por qué subieron los precios de la gasolina 31 centavos en una semana en Massachusetts?

La escalada en el costo de los combustibles refleja un fenómeno global ligado a la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha impactado el suministro y las finanzas de los consumidores estatales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El precio promedio de la gasolina en Massachusetts subió 31 centavos en una semana y alcanzó los 4.35 USD por galón, según datos de la AAA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llenar el tanque de gasolina se ha convertido en una carga creciente para los habitantes de Massachusetts. En solo una semana, el precio promedio de la gasolina aumentó 31 centavos, situándose en 4.35 USD por galón. Este salto ha generado preocupación entre los conductores, ya que hace exactamente un año el mismo galón costaba 2.98 USD, lo que representa un incremento de más de un 45% en solo doce meses. El dato, proporcionado por la American Automobile Association (AAA), revela la rapidez y la magnitud del cambio, y coloca a Massachusetts entre los estados con mayor encarecimiento del combustible en este periodo reciente.

El contexto de este incremento no es exclusivo de la región, sino que forma parte de una tendencia nacional. Desde el inicio de la guerra en Irán, los precios de la gasolina han estado en ascenso en todo el país. Massachusetts, por su ubicación y dependencia de ciertas rutas de suministro, ha sentido el impacto de manera especialmente aguda. La volatilidad internacional y los cambios en los flujos de comercio mundial de petróleo han afectado, en cuestión de días, la vida cotidiana de millones de personas en el estado.

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Influencia de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz en los precios

Una mano humana sostiene una boquilla de combustible verde metálica insertada en la boca del depósito de nafta de un automóvil gris oscuro en una estación de servicio.
La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz provocaron una interrupción en el flujo mundial de petróleo, impactando los precios en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación de este fenómeno tiene su raíz en la geopolítica. El profesor Rocky Weitz, director de Estudios Marítimos de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts, subraya que cualquier alteración en el comercio de petróleo, sin importar la ubicación, repercute en los precios globales. Un factor determinante en este caso ha sido el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más relevantes para el tránsito de crudo. Antes del conflicto, aproximadamente el 20% del petróleo mundial circulaba por esa vía estratégica, que conecta el Golfo Pérsico con el resto del planeta y es punto de tensión constante entre Estados Unidos e Irán.

La interrupción del tráfico por el estrecho provocó que los buques petroleros quedaran varados o buscaran rutas alternativas. Según Weitz, la acumulación de petroleros fuera de Ormuz fue una de las primeras consecuencias palpables del conflicto. La incertidumbre y el riesgo en la zona repercutieron de inmediato en los precios internacionales, que subieron por temor a una escasez súbita.

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Desviación de petroleros hacia Estados Unidos y extracción de reservas estadounidenses

Ante el cierre del estrecho, algunos buques optaron por desviarse hacia la costa del Golfo de México con el objetivo de abastecerse de petróleo texano. Este movimiento, según el análisis de Weitz, resultó en la llegada de petroleros a Estados Unidos, donde comenzaron a cargar crudo procedente de las reservas nacionales. La extracción de este recurso, que normalmente se destina al mercado interno, comenzó a destinarse a la exportación para suplir la demanda global insatisfecha por las interrupciones en Ormuz.

Están empezando a importar petróleo crudo, diésel y gasolina de Estados Unidos, y eso es lo que está provocando el aumento de los precios aquí”, explicó Weitz. El efecto fue inmediato: al aumentar la demanda internacional sobre las reservas estadounidenses, el precio interno subió. La presión sobre el mercado estadounidense se trasladó a los consumidores de Massachusetts, que hoy pagan el doble en comparación con el año anterior.

Perspectiva de duración de los precios elevados según el profesor Rocky Weitz

Primer plano de la mano de un hombre insertando una boquilla de gasolina en el tanque de una camioneta pickup azul en una estación de servicio.
Especialistas como Rocky Weitz proyectan que el periodo de precios elevados del combustible podría extenderse hasta 2027 debido a la complejidad de la cadena logística global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visión de futuro no es optimista. Weitz prevé que los precios elevados podrían mantenerse hasta 2027. Según su análisis, el impacto de la interrupción en el flujo del petróleo tarda meses en recorrer toda la cadena de suministro. Desde que el crudo es extraído, transportado, refinado y finalmente distribuido como gasolina, diésel o combustible para aviones, pueden pasar varios ciclos antes de que la situación se normalice.

El experto advirtió que este periodo prolongado de precios altos es un escenario probable, ya que el sistema energético global depende de una cadena logística sensible y compleja. Cualquier alteración en un punto clave, como Ormuz, tiene repercusiones duraderas que afectan tanto a los grandes consumidores industriales como a los conductores particulares.

Impacto inmediato en consumidores y aerolíneas, y dificultades para almacenar combustible para aviones

En el día a día, los conductores de Massachusetts sienten el golpe de manera directa. El aumento de 31 centavos en una semana representa un gasto adicional que impacta el presupuesto familiar. Sin embargo, Weitz advierte que las aerolíneas podrían ser las más afectadas. El combustible para aviones, a diferencia de la gasolina o el diésel, es extremadamente difícil de almacenar durante largos periodos. Esta limitación técnica impide que la industria aérea pueda acumular reservas para afrontar crisis de suministro, lo cual agrava su vulnerabilidad ante fluctuaciones de precios.

La imposibilidad de almacenar grandes cantidades de combustible para aviones obliga a las aerolíneas a operar con inventarios mínimos, lo que las expone a la volatilidad del mercado y eleva el costo de sus operaciones en el corto plazo.

Medidas del gobierno de Estados Unidos y posible alivio en el mercado petrolero

Ante este escenario, la administración Trump anunció un plan para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz. El objetivo es garantizar la seguridad de las embarcaciones y facilitar el restablecimiento del comercio petrolero mundial. Weitz considera que esta medida podría aliviar la tensión en el mercado, aunque advierte que aún es pronto para conocer su verdadero impacto.

Esta misma mañana nos enteramos de que dos buques con bandera estadounidense pudieron zarpar hoy, lo cual es una muy buena noticia para la tripulación. Llevaban dos meses allí”, señaló Weitz. La liberación de estos buques representa un primer paso hacia la normalización del tránsito marítimo, aunque el futuro de la situación sigue siendo incierto.

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