Estados Unidos

La vitamina D muestra potencial en la prevención de síntomas prolongados tras el COVID-19

Un ensayo clínico encontró una proporción menor de personas con síntomas como cansancio y niebla mental en el grupo que recibió suplementos, aunque no afectó la gravedad de la enfermedad aguda ni la transmisión intrafamiliar.

Guardar
La vitamina D aparece vinculada
La vitamina D aparece vinculada a la reducción del riesgo de desarrollar long COVID según un estudio de Mass General Brigham. (Adobe Stock)

Un estudio realizado por Mass General Brigham sugiere que la vitamina D podría ofrecer una ventaja potencial en la reducción del riesgo de desarrollar long COVID.

En la investigación, publicada en la revista científica The Journal of Nutrition y difundida por el medio estadounidense Fox News Digital, se detalla que los complementos de vitamina D no alteran la gravedad del COVID-19 agudo, pero presentan una señal en la posible prevención de síntomas prolongados como el cansancio, la dificultad respiratoria y la niebla mental.

Durante el ensayo clínico aleatorizado, 1.747 adultos recientemente diagnosticados con COVID-19 y 277 miembros de sus hogares participaron para evaluar el impacto de la suplementación de vitamina D3 frente a un placebo administrado durante 4 semanas.

La investigación, publicada en The
La investigación, publicada en The Journal of Nutrition, analiza la eficacia de suplementos de vitamina D en casos recientes de COVID-19. (REUTERS/Hannah Beier/File Photo)

Según el análisis presentado en Fox News Digital, cerca del 21 % de quienes recibieron vitamina D informaron al menos un síntoma persistente ocho semanas después de la infección, en contraste con el 25 % del grupo placebo.

El estudio menciona que una proporción menor de personas que tomaron suplementos de vitamina D siguió experimentando síntomas asociados al long COVID. Si bien esto no implica una prevención completa, se observa una diferencia numérica significativa entre ambos grupos que respalda la hipótesis de un efecto protector.

La autora principal y médica JoAnn Manson de Mass General Brigham señaló a Fox News Digital que esta observación representa uno de los hallazgos más robustos obtenidos hasta la fecha en un ensayo de esta envergadura y rigurosidad.

El 21% de los participantes
El 21% de los participantes con vitamina D reportó síntomas persistentes frente al 25% del grupo placebo ocho semanas después de la infección.

El estudio identifica limitaciones y plantea nuevas investigaciones

Al desglosar los resultados, los investigadores constataron que la vitamina D no contribuyó a reducir la gravedad de los síntomas agudos, la frecuencia de hospitalizaciones ni la necesidad de atención de urgencia.

La probabilidad de contagio en quienes convivían dentro de un mismo hogar tampoco mostró variaciones significativas entre los grupos de vitamina D y de placebo, según informó Fox News Digital.

La prueba clínica, dada su naturaleza remota y las propias dinámicas de la pandemia, presentó ciertas limitaciones: los participantes comenzaron el tratamiento con vitamina D varios días después del diagnóstico y la intervención no pudo implementarse previo o inmediatamente tras la confirmación del contagio.

De acuerdo con la autora principal y médica JoAnn Manson, esto restringe la generalización de los resultados. Manson añadió: “El potencial beneficio podría potenciarse si la suplementación se inicia antes o justo al momento del diagnóstico”.

FILE PHOTO: Según el análisis
FILE PHOTO: Según el análisis presentado en Fox News Digital, cerca del 21 % de quienes recibieron vitamina D informaron al menos un síntoma persistente ocho semanasCity, Mexico January 20, 2026. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

El posible vínculo entre la vitamina D y la regulación de la inflamación sistémica podría explicar su impacto en la evolución de los síntomas persistentes. Manson declaró a Fox News Digital: “La suplementación con vitamina D parece prometedora para reducir el riesgo de desarrollar long COVID, pero no afecta la gravedad de la infección aguda”.

Se anuncian nuevos estudios sobre vitamina D y síntomas prolongados

Según los responsables del estudio consultados por Fox News Digital, está en marcha el diseño de ensayos adicionales destinados a determinar si la suplementación con vitamina D resulta útil en el tratamiento de quienes padecen long COVID ya establecido.

Para la comunidad científica y médica internacional, los datos presentados orientan la comprensión de los mecanismos detrás del long COVID y el posible papel preventivo de la vitamina D, aunque señalan que son necesarias investigaciones más amplias y protocolos específicos para validar estas observaciones.

Temas Relacionados

Mass General BrighamLong COVIDVitamina DEnsayos Clínicos

Últimas Noticias

Miles de inquilinos en viviendas reguladas de Nueva York aún pueden solicitar la congelación del alquiler

Quienes cumplen ciertos requisitos pueden acceder a la protección frente a los próximos aumentos, con respaldo oficial de la ciudad y procedimientos ágiles para asegurar la estabilidad en el pago mensual

Miles de inquilinos en viviendas

La renuncia de 300 agentes de la TSA y el rechazo demócrata agravan el caos en los aeropuertos

Un incremento en las ausencias de trabajadores, la falta de pagos y mensajes políticos generaron el caos en las operaciones aeroportuarias, especialmente en ciudades con importante tráfico aéreo durante marzo

La renuncia de 300 agentes

Una ola de frío ártico golpeará Chicago con temperaturas invernales extremas en marzo

El pronóstico oficial anticipa valores mínimos inéditos para esta época en la ciudad, mientras la entrada de aire procedente del norte de Canadá intensificará el riesgo de precipitaciones sólidas y complicaciones en la movilidad urbana, de acuerdo con los expertos climáticos

Una ola de frío ártico

El déficit de sueño afecta a más de un tercio de los adultos en Texas

Las advertencias de especialistas indican que la insuficiencia de descanso está relacionada con un aumento de enfermedades crónicas y accidentes, mientras factores como el uso de pantallas y el estrés agravan la situación en distintas ciudades

El déficit de sueño afecta

Quién es Taylor Brown, la mujer trans elegida para dirigir la Oficina de Asuntos LGBTQIA+ en Nueva York

Abogada reconocida por su trayectoria en derechos civiles, referente en la promoción de la igualdad y la justicia, ocupa un rol clave en el nuevo organismo municipal dedicado a proteger a comunidades históricamente marginadas

Quién es Taylor Brown, la

TECNO

El peligro de ‘Zombie ZIP’:

El peligro de ‘Zombie ZIP’: ‘malware’ para antivirus dentro de archivos comprimidos

Bumble vuela en bolsa tras anunciar su reinvención con tecnología de IA

50 años de Apple: la compañía lanza cuenta de Instagram para festejar su aniversario

Tu mascota puede tener su propio celular: así es la tecnología con la que lo puedes llamar y hablar con él a distancia

Inteligencia artificial y supercomputadoras: los detalles de la primera simulación digital en 4D de una célula

ENTRETENIMIENTO

La defensa inesperada de Kevin

La defensa inesperada de Kevin O’Leary a Timothée Chalamet tras la polémica por sus palabras sobre el ballet

Premios Oscar 2026: las reglas que deben cumplir los nominados e invitados a la noche más importante del cine

La guerra de los mundos, la gran “ganadora” en los Premios Razzie: todos los que integraron la lista a “lo peor del cine”

Liam Gallagher arremetió contra el Salón de la Fama del Rock & Roll tras la exclusión de Oasis

El reencuentro de Dove Cameron y Avan Jogia: los secretos detrás de la pareja sensación de 56 Days

MUNDO

Donald Trump y Keir Starmer

Donald Trump y Keir Starmer dialogaron sobre la importancia de “reabrir” el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán utilizó por primera vez en combate el misil “Sejil”, su proyectil balístico más avanzado

Represión en Irán: al menos 500 personas fueron arrestadas por presunto espionaje y colaboración con “enemigos”

Irán mantiene las hostilidades con los países del Golfo: lanzó nuevos ataques contra Irak y Kuwait

Cuál es la postura de los aliados de EEUU ante la propuesta de una misión naval en el estrecho de Ormuz