Qué es el programa de Exención de Visado y qué países pueden utilizarlo

El listado de países elegibles para la exención de visado incluye naciones europeas, asiáticas, Oceanía y América Latina, como Chile (REUTERS/Jim Vondruska).

El Programa de Exención de Visado (VWP) permite que los ciudadanos de ciertos países viajen a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios y permanezcan hasta 90 días sin necesidad de obtener una visa convencional, siempre que cuenten con una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) válida y cumplan con todos los requisitos establecidos por el Departamento de Estado.

Esta exención, dirigida tanto a visitas como a estancias cortas, forma parte de una estrategia destinada a facilitar los flujos internacionales, pero incorpora restricciones específicas bajo la legislación estadounidense actual.

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Estados participantes y condiciones para acceder al VWP

Para ingresar bajo este programa, el propósito de la visita debe coincidir con los permitidos por una visa de visitante tipo B: actividades de negocios, participación en ferias o reuniones, turismo, visitas a familiares y amigos, tratamientos médicos o cursos recreativos breves están permitidos.

Entre las prohibiciones expresas se encuentran los estudios académicos, el empleo, trabajar en medios de comunicación y cualquier intento de establecer residencia permanente en Estados Unidos.

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El viajero debe ser ciudadano de uno de los siguientes estados para obtener el VWP:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido (los ciudadanos británicos deben tener el derecho irrestricto de residencia permanente en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las Islas del Canal y la Isla de Man)

La estancia máxima bajo la exención de visado es de 90 días y solo se permite para actividades como turismo, negocios, visitas familiares y cursos recreativos breves.

Requisitos y documentación obligatoria

Los viajeros amparados por el Programa de Exención de Visado requieren una ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje) válida antes de abordar cualquier vuelo o barco con destino a los Estados Unidos, trámite gestionado en línea mediante el sistema de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El documento verifica la elegibilidad del solicitante y el cumplimiento de los criterios de seguridad.

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Es fundamental que el pasaporte presentado sea un pasaporte electrónico, es decir, un pasaporte con chip integrado que permite cotejar la identidad del titular. Este requisito aplica también para pasaportes temporales o de emergencia.

La vigencia del pasaporte debe extenderse al menos seis meses más allá de la fecha estimada de salida, salvo que el país del viajero cuente con un acuerdo específico que exima de este plazo.

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El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza recomienda verificar el estatus de la ESTA antes de realizar reservas o viajes a través de los canales digitales oficiales del DHS y la CBP. En caso de negativa para obtener una ESTA, el viajero puede consultar al Centro de Información de la CBP o gestionar una visa regular en el consulado.

Para acceder al VWP, el pasaporte debe ser electrónico y estar vigente por al menos seis meses posteriores a la fecha estimada de salida de Estados Unidos (Opy Morales/Infobae).

Exclusiones, excepciones y proceso alternativo de solicitud

Desde la entrada en vigor de la Ley de Mejora del Programa de Exención de Visado y Prevención de Viajes Terroristas de 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos introdujo limitaciones estrictas.

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De acuerdo con la información oficial, quienes hayan visitado o permanecido en la República Popular Democrática de Corea, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen a partir del 1 de marzo de 2011, así como quienes hayan viajado a Cuba desde el 12 de enero de 2021, no pueden utilizar el VWP y deben solicitar una visa regular. Esta restricción solo excluye a quienes hayan viajado por motivos diplomáticos o militares en servicio de un país miembro del programa.

En estas situaciones, la única vía autorizada es solicitar una visa de no inmigrante en una embajada o consulado, trámite sujeto a las condiciones regulares y, en caso de emergencia, con posibilidad de adelantar la cita por urgencias médicas, funerales o inicio de ciclo escolar.

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