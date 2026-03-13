Retiran chocolates de 10 estados por un error en el etiquetado que podría afectar a personas alérgicas

Lidl US retira el Favorina Chocolate Ladybugs tras detectar avellana no declarada en el etiquetado del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de marzo de 2026, Lidl US comunicó el retiro voluntario de todos los lotes del producto Favorina Chocolate Ladybugs por la presencia de avellana no declarada, lo que constituye un riesgo para las personas alérgicas, ya que la presencia inadvertida de este fruto seco puede desencadenar reacciones adversas en consumidores sensibles. El aviso fue difundido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y afecta a consumidores de Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Delaware, Distrito de Columbia, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia. La alerta es especialmente relevante para quienes conviven con alergias alimentarias, ante el peligro de exposición no informada a este alérgeno.

Según la FDA, el retiro abarca todas las cajas de Favorina Chocolate Ladybugs –German-Style Nougat– de 100 gramos (3,52 onzas), identificadas con el código UPC 20304492 y distribuidas en tiendas de Lidl US entre el 28 de enero y el 11 de marzo de 2026. La medida responde a la ausencia de información sobre la presencia de avellana en el etiquetado, requisito fundamental de la normativa federal de seguridad alimentaria que protege a estos consumidores.

De acuerdo con datos de la FDA, millones de personas en Estados Unidos conviven con alergias a alimentos, y la omisión en el etiquetado de uno de los nueve alérgenos principales puede ocasionar reacciones adversas. Las autoridades federales mantienen una vigilancia constante sobre la industria para evitar situaciones que comprometan la salud pública, según informa el medio estadounidense Newsweek en su cobertura del caso.

Motivos e implicancias de la alerta de la FDA y el retiro de Favorina Ladybugs

El retiro voluntario de Favorina Chocolate Ladybugs obedece a la presencia de avellana no declarada, lo que supone un riesgo para personas sensibles a este alérgeno. Lidl US subrayó que la medida se realiza de forma preventiva y que, a la fecha del anuncio, no se han registrado casos de enfermedad relacionados con el consumo del producto, según la alerta publicada por la FDA (Lidl US Issues Allergy Alert on Undeclared Hazelnuts in Favorina Chocolate Ladybugs - German-Style Nougat).

La FDA supervisa que los retiros voluntarios se ejecuten siguiendo los protocolos sanitarios pertinentes. Respecto a la dinámica durante estos procesos, la agencia sostuvo: “El papel de la FDA durante un retiro voluntario es revisar la estrategia, evaluar el peligro, monitorear el retiro y alertar al público y a otras empresas en la cadena de suministro”. La regulación federal exige que los fabricantes declaren de manera clara la presencia de los principales alérgenos, como la avellana, para proteger a la población vulnerable.

La alerta de la FDA sobre Favorina Chocolate Ladybugs afecta a consumidores de al menos diez estados en la costa este de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados involucrados y detalles del producto retirado

La alerta afecta exclusivamente al Favorina Chocolate Ladybugs –German-Style Nougat– en cajas de 100 gramos (3,52 onzas) con el UPC 20304492. El producto fue distribuido en los siguientes estados: Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Delaware, Distrito de Columbia, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia. La distribución se realizó en tiendas de Lidl US de estos estados entre el 28 de enero y el 11 de marzo de 2026. La empresa informó que retiró todos los lotes afectados de las estanterías tras detectar el problema, según el portal oficial de la FDA.

Riesgos del consumo de alérgenos no declarados

La presencia de alérgenos no declarados en alimentos representa un peligro para quienes presentan sensibilidad. Según la FDA, los nueve alérgenos mayores en Estados Unidos son huevo, leche, pescado, trigo, soja, crustáceos, sésamo, frutos secos y cacahuate. "Más de 32 millones de estadounidenses viven con alguna alergia alimentaria“, señala la agencia en informes públicos. Las reacciones pueden ir desde síntomas leves hasta anafilaxia, una emergencia médica.

La ley federal obliga a los fabricantes a informar de manera visible sobre los componentes alérgenos en el etiquetado. El incumplimiento puede derivar en sanciones y obliga a la empresa a realizar retiros voluntarios o forzosos del mercado, en función de la gravedad y el alcance.

La omisión de la avellana en el etiquetado pone en riesgo a millones de personas con alergias alimentarias en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instrucciones para los consumidores de Lidl US

Lidl US solicitó a los clientes que hayan comprado Favorina Chocolate Ladybugs que no consuman el producto y lo devuelvan en cualquier tienda de la cadena para recibir un reembolso. En el comunicado oficial, la compañía expresó: “La salud y la seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad. Lamentamos cualquier inconveniente relacionado con este retiro voluntario. Nuestro Departamento de Aseguramiento de Calidad trabaja continuamente para garantizar que todos los productos en nuestras estanterías cumplan con los estándares de calidad”, según consta en la alerta de la FDA.

Para inquietudes adicionales, la compañía habilitó la línea directa 844-747-5435, disponible de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 (ET). La FDA recomienda a quienes tengan dudas consultar su sección de alertas y retiros para obtener información actualizada sobre otros productos con problemas similares.

Antecedentes de retiros alimentarios por alérgenos en Estados Unidos

Los retiros asociados a alérgenos no declarados aparecen con frecuencia en los reportes de la FDA. Durante 2025, la agencia notificó más de 400 incidentes relacionados, mayormente en productos procesados y de repostería. Entre los incidentes recientes se incluyen retiros de quesos, mariscos y otros dulces, todos registrados en la base de datos federal.

La agencia colabora con fabricantes para verificar que las acciones correctivas se implementen sin demora, incluidas la retirada de productos, la difusión de avisos públicos y la mejora de los controles internos. "La FDA proporciona acceso público a la información sobre retiros mediante la publicación de listados según su clasificación en el Informe de Cumplimiento de Retiro", señala la agencia en su sitio web.

La FDA obliga a los fabricantes de alimentos a declarar de forma visible todos los alérgenos principales en el empaque para prevenir reacciones adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sistemas de verificación y mecanismos oficiales de la FDA

La FDA dispone de una base de datos pública actualizada sobre retiros, accesible desde su portal. Los consumidores pueden buscar por nombre del producto, número de lote o UPC para saber si el artículo adquirido ha sido objeto de retiro. Las autoridades recomiendan realizar esta consulta antes de consumir alimentos procesados si existen antecedentes de alergias en el hogar.

El sistema federal incluye auditorías, inspecciones y sanciones para las empresas que incumplen la normativa sobre alérgenos. Además, la agencia publica semanalmente el Informe de Cumplimiento de Retiro, donde se detallan las acciones tomadas y el progreso de cada caso.

Impacto en la industria y consumidores

El retiro voluntario del Favorina Chocolate Ladybugs refuerza la vigilancia sobre la cadena de suministro y el cumplimiento de la normativa de etiquetado. Las empresas deben mantener controles estrictos para evitar errores en el envasado o en la declaración de ingredientes. Para los consumidores, la situación exige revisar cuidadosamente la información de los empaques y consultar fuentes oficiales antes de consumir productos considerados de riesgo.

La FDA continuará supervisando el desarrollo del caso y actualizará la información si surgen novedades. Los consumidores pueden consultar la sección de retiros para mantenerse informados y verificar si otros productos han sido afectados por situaciones similares.