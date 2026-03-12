La policía investiga si un abusador sexual infantil fallecido estuvo implicado en la desaparición de Christy Luna hace 42 años

El caso de Christy Luna sigue abierto tras 42 años, con autoridades instando a vecinos y testigos a aportar información relevante (Youtube: Palm Beach County Sheriff's Office).

Cuatro décadas después de la desaparición de Christy Luna, de ocho años, en Greenacres, las autoridades del condado Palm Beach han identificado a Warren Gilbert Williams Jr. como una nueva persona de interés, lo que suma un potencial avance en uno de los casos no esclarecidos más prolongados del sur de Florida, según ABC News.

Durante estos años, la madre de la víctima, Jennie Johnson, no ha perdido la esperanza de hallar respuestas, según declaró en Local 10 News. Johnson relató: “En el fondo de mi mente, para poder sobrellevar esto, pienso que una pareja quería una niña pequeña y se la llevó. Así es como lo manejo. En el fondo de mi mente trato de no pensar en lo peor porque es demasiado difícil de enfrentar”.

La nueva pista y el perfil del sospechoso

Warren Gilbert Williams Jr. fue un exresidente de Lake Worth que falleció en prisión en 2016 y tenía un historial de delitos sexuales contra menores. El sospechoso fue condenado por abuso sexual a un menor de doce años y actos lascivos en Florida, donde cumplió una condena de seis años entre 2007 y 2013, antes de ser extraditado a Alabama, donde era requerido por cargos similares. ABC News informa que, tras su liberación, solicitó libertad anticipada por una enfermedad terminal, petición que se le denegó antes de su fallecimiento.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach publicó los retratos de Warren G. Williams Jr. (Facebook: PBSO - Palm Beach County Sheriff's Office).

El nombre de Williams recobró relevancia tras un aviso anónimo recibido en 2023 por la unidad de casos sin resolver, poco después de que la Oficina del Sheriff presentara el documental “Encontrando a Christy Luna” en sus redes sociales el 27 de mayo de 2019, al cumplirse el aniversario número 42 de la desaparición.

La información sugería que el sospechoso se hallaba remodelando una vivienda cercana a la tienda general Belk’s el 27 de mayo de 1984, fecha en la que la niña desapareció tras comprar comida para sus gatos. Según el informante, Williams instaló una losa de concreto en el patio trasero de su casa en la zona norte de Lake Worth una semana después de la desaparición, lo que llamó la atención de los investigadores.

Operativos y avances recientes en la investigación

De acuerdo con el sargento Chris Karpinski en la conferencia de prensa de la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, la propiedad en cuestión fue registrada minuciosamente el mes pasado, utilizando radares terrestres, perros adiestrados y excavación de entre 20 y 25 yardas cúbicas de tierra, pero no se hallaron restos humanos ni evidencia física vinculada al caso.

A pesar de la revisión exhaustiva del entorno de Williams y de la excavación reciente, las autoridades mantienen que no existe evidencia física ni testimonial que lo vincule de manera directa con la desaparición de Christy Luna. El sargento Karpinski señaló en una conferencia de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach: “Queríamos encontrar algo, pero encontrar algo significaba, ya sabes, malas noticias, al menos para mí. Así que aún hay esperanza de que Christy esté ahí fuera o de que haya alguien que sepa dónde está, ya sea que siga con nosotros en la Tierra o haya fallecido”.

Un cartel de recompensa de Crime Stoppers busca información sobre la desaparición de Christy Luna con un retrato de cómo luciría de adulta (Facebook: PBSO - Palm Beach County Sheriff's Office).

El sargento también instó a la población a colaborar: “Queremos saber más sobre él. Sé que ha pasado mucho tiempo. Personas, amigos, vecinos, testigos de ese día que crean haberlo visto, por favor, que se presenten”.

Por su parte, el investigador Bill Springer, a cargo del caso desde 1984, puntualizó que no se han descartado a otras personas de interés nombradas en el caso. Agregó: “Quiero que la gente se presente. No voy a cuestionar por qué no se presentaron antes, porque no me importa. Mi trabajo es encontrar a Christy, no juzgar a quienes hayan callado”.