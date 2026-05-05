La Autoridad Portuaria instala sistemas de rastreo en unidades de emergencia tras el accidente de LaGuardia

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey instala transpondedores en vehículos de emergencia tras el accidente fatal de LaGuardia (REUTERS/Adam Gray)

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey inició la implementación de transpondedores en todos los vehículos de emergencia que operan en los principales aeropuertos de la región, tras el accidente fatal del 22 de marzo en el aeropuerto LaGuardia.

Ese día, un vuelo de Air Canada Express impactó a 167 km/h (104 mph) contra un camión de bomberos que cruzaba una pista activa.

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El accidente, que dejó seis heridos de gravedad y afectó a 39 personas, expuso deficiencias en la gestión del tráfico terrestre aeronáutico y motivó una revisión integral de los protocolos de seguridad y la adopción de nuevas tecnologías para reforzar el control en superficie, según informó la propia Autoridad Portuaria y confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA).

De acuerdo con el informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, principal organismo federal de investigación de accidentes, el camión, que era parte de un convoy desplegado por una emergencia médica en otra aeronave, recibió autorización para cruzar la pista pocos segundos antes del aterrizaje del vuelo 8646.

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Según documentos oficiales citados por la agencia de noticias Associated Press, pese a las reiteradas órdenes de detención del controlador aéreo, el conductor del camión no advirtió que las advertencias le concernían, ya que no disponía de un sistema que facilitara su identificación inmediata desde la torre. Las luces rojas de advertencia permanecían encendidas en ese momento.

Los transpondedores que comenzarán a instalarse emitirán señales constantes a la torre de control, permitiendo la identificación precisa y el seguimiento en tiempo real de cada unidad en movimiento sobre las pistas y calles de rodaje.

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El director de comunicaciones de la Autoridad Portuaria, James Allen, detalló que la inversión en este equipamiento busca “mejorar la conciencia situacional de los operadores y añadir una capa adicional de seguridad a los sistemas ya existentes”, según declaraciones recogidas por el canal de noticias local Spectrum Noticias.

El accidente de LaGuardia evidenció una deficiencia significativa en los procedimientos de control de superficie: la ausencia de sistemas automatizados que permitan a los controladores visualizar la posición exacta de los vehículos de emergencia en tiempo real.

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El informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte atribuye a la falta de transpondedores un papel central en la generación del incidente, ya que el sistema de vigilancia de la torre no pudo emitir alertas automáticas sobre la inminente colisión.

Ese día, el aeropuerto gestionaba de manera simultánea otra emergencia médica vinculada a un vuelo de United Airlines y operaba bajo una carga de tráfico aérea superior al promedio, de acuerdo con la cronología oficial de la NTSB.

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En respuesta a estas deficiencias, la Autoridad Portuaria y la Administración Federal de Aviación (FAA) aceleraron la adopción del sistema de vigilancia conocido como ASDE-X (Airport Surface Detection Equipment, Model X).

Este sistema integra datos de radar y señales emitidas por aeronaves y vehículos terrestres equipados con transpondedores, proporcionando a los controladores aéreos una visualización detallada y en tiempo real de todos los movimientos en superficie.

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Al sumar estos dispositivos a los camiones de bomberos y unidades de rescate, el ASDE-X podrá emitir alertas tempranas ante potenciales conflictos, mejorando la capacidad de prevención de incidentes en las pistas más transitadas de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación recomendó formalmente la incorporación de transpondedores en los vehículos de emergencia de todos los aeropuertos del país, promoviendo su adopción mediante programas de financiamiento federal.

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Según informes oficiales de la FAA, aeródromos de alto tráfico como Newark Liberty y John F. Kennedy han comenzado a integrar esta tecnología en sus operaciones cotidianas, siguiendo los estándares establecidos por la agencia.

El choque en LaGuardia movilizó a numerosas unidades de emergencia la noche del 22 de marzo, incluyendo camiones de bomberos y vehículos de soporte, en respuesta a un pasajero con una afección médica grave a bordo de otra aeronave.

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El avión de Air Canada Express colisionó con el camión a alta velocidad, provocando el fallecimiento de los dos pilotos. Según el reporte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, una de las auxiliares de vuelo sobrevivió al accidente pese a haber sido expulsada del avión, debido a que permanecía sujeta a su asiento.

El análisis federal identifica que existieron múltiples oportunidades para evitar el desenlace fatal. Entre ellas, la activación de alertas automáticas de conflicto y la comunicación efectiva entre la torre y los vehículos en pista.

La incorporación de transpondedores, sumada a la actualización de los procedimientos de coordinación entre controladores y equipos de emergencia, constituye la principal medida para cerrar la brecha tecnológica detectada por las autoridades.

Cómo funciona el sistema ASDE-X y su importancia en la seguridad aeroportuaria

La ausencia de transpondedores dificultó la identificación y seguimiento de los vehículos de emergencia en la pista, según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (REUTERS/Adam Gray)

El sistema ASDE-X combina la información de radares, sensores y transpondedores para crear un mapa dinámico de la superficie aeroportuaria. Cada vehículo equipado transmite su posición y trayectoria en tiempo real, lo que permite a los controladores identificar movimientos no autorizados o peligrosos y tomar decisiones informadas de manera inmediata.

Según la Administración Federal de Aviación, este sistema ya ha demostrado su eficacia en la prevención de incursiones en pista y colisiones en aeropuertos de alto tráfico.

La decisión de instalar transpondedores en vehículos de emergencia forma parte de una estrategia integral para elevar los estándares de seguridad operacional en los aeropuertos más transitados del país.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó que la implementación será progresiva y priorizará las unidades de respuesta rápida, como camiones de bomberos, ambulancias y equipos de rescate, en LaGuardia, John F. Kennedy y Newark Liberty.

Recomendaciones federales y próximos pasos en la región

Las nuevas tecnologías permitirán alertas automáticas y comunicaciones más efectivas entre la torre de control y los equipos de respuesta rápida (REUTERS/Shannon Stapleton)

La Administración Federal de Aviación reiteró la importancia de que todos los aeropuertos bajo su jurisdicción adopten sistemas de vigilancia de superficie avanzados y transpondedores en sus vehículos de emergencia.

La agencia señaló que los fondos federales destinados a modernización de infraestructuras permitirán acelerar la transición tecnológica y cerrar brechas identificadas en auditorías recientes.

El objetivo, según la FAA, es lograr que los controladores dispongan de información precisa sobre la ubicación de cada unidad en movimiento, minimizando el riesgo de incidentes como el registrado en LaGuardia. Las autoridades portuarias, por su parte, han comprometido recursos adicionales para formación, simulacros y actualización de protocolos, con el fin de garantizar que los operadores de vehículos y el personal de torre estén plenamente capacitados en el uso de las nuevas herramientas.

De acuerdo con la información oficial, la combinación de tecnología, capacitación y revisión de procedimientos constituye el eje central de la estrategia para asegurar la integridad de las operaciones en los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, y prevenir futuros accidentes.