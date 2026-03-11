Yair Lapid, líder de la oposición israelí: “La guerra contra Irán es justa y necesaria”

El líder opositor Yair Lapid expone en el Parlamento de Israel

(Desde New York, Estados Unidos) Yair Lapid fue periodista, primer ministro, canciller y aliado de Benjamín Netanyahu. Es decir: conoce cómo funciona el poder global y la política doméstica de Israel.

Lapid no concede muchas entrevistas, y menos en pleno conflicto con Irán. Pero hizo la excepción con Infobae, y dejó ciertas definiciones que exhiben su mirada estratégica respecto a Medio Oriente y su futuro inmediato.

“Esta es una guerra justa, una guerra necesaria, y si es conducida apropiadamente puede hacer a Israel, al Medio Oriente y al mundo entero más seguros", sostuvo Lapid, líder del partido Yesh Atid.

Y añadió: “El mundo estaría mejor sin este régimen, pero el futuro de Irán pertenece al pueblo iraní. Nuestro trabajo es remover la amenaza. El trabajo de ellos es elegir su futuro".

Yair Lapid saluda a Donald Trump durante una sesión del Parlamento de Israel

A continuación, el reportaje a Yair Lapid

—¿Cuál es su análisis de la guerra entre los Estados Unidos e Israel contra Irán?

—Esta fue una guerra forzada sobre todos nosotros por un régimen que pasó años construyendo un programa nuclear, expandiendo su arsenal de misiles balísticos y financiando el terror a través de la región. Cuando un régimen dice abiertamente que quiere destruirte, y construye los medios para hacerlo, llega un punto donde la inacción se convierte en el peligro mayor. Este es un régimen que no tiene problema en matar a decenas de miles de sus propios ciudadanos, eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre ese régimen.

—¿Entonces?

—Mi análisis es simple: esta es una guerra justa, una guerra necesaria, y si es conducida apropiadamente puede hacer a Israel, al Medio Oriente y al mundo entero más seguros. El régimen iraní no es solo una amenaza para Israel. Es una amenaza para la región, para la estabilidad global y para su propia gente.

—Desde su perspectiva, ¿debería la guerra terminar con el programa nuclear de Irán, su industria de fabricación de misiles balísticos y su apoyo para sus representantes terroristas —Hezbolá y los hutíes—, o debería continuar hasta que el régimen chiíta caiga?

—Los objetivos militares inmediatos tienen que ser claros y alcanzables: destruir el programa nuclear, desmantelar la amenaza de los misiles balísticos y degradar la capacidad de Irán para armar, financiar y dirigir a sus representantes del terror. También tenemos que crear las condiciones para que el pueblo iraní sea capaz de llevar a su país en una dirección nueva y mejor.

—¿Y respecto a derrocar al régimen iraní?

—El mundo estaría mejor sin este régimen, pero el futuro de Irán pertenece al pueblo iraní. Nuestro trabajo es remover la amenaza. El trabajo de ellos es elegir su futuro.

Irán atacó 3 depositos de petróleo al oeste de la capital

—¿Debería Israel ocupar el sur del Líbano para defender su frontera norte?

—La pregunta es si las familias israelíes en el norte pueden vivir con seguridad en sus hogares. Eso no puede suceder con un Hezbollah armado en nuestra frontera, hemos visto a dónde conduce eso. Si se requiere acción militar para empujar a Hezbollah lejos de la frontera y destruir la infraestructura que amenaza a nuestros civiles, Israel tiene que hacer lo que sea necesario. Eso también podría incluir la creación de una zona estéril a lo largo de nuestra frontera. Al igual que en Irán, ojalá la gente del Líbano ayude a remover la amenaza del terror dentro de su propio país. Hezbollah es un representante iraní que está destruyendo al Líbano desde adentro.

—¿Cuál es su opinión del rol que está desempeñando la Liga Árabe, primordialmente los EAU, Qatar y Arabia Saudita?

Irán no solo atacó a Israel, atacó a países a través de la región y más allá. Irán siempre ha sido una amenaza para la región entera, ahora vemos esa amenaza de una forma muy real. Eso importa porque deja claro que esto no es solo un problema israelí, es un problema regional. Irán ha mostrado al mundo árabe, una vez más, que es la fuente principal de inestabilidad en el Medio Oriente.

Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita

—En este contexto, ¿cómo observa la situación de los Emiratos?

—Miro a los estados del Golfo de dos maneras. Primero, son parte de la arquitectura defensiva de la región, ya sea abierta o silenciosamente. Segundo, serán esenciales para la arquitectura diplomática del día después. Arabia Saudita, los EAU y otros pueden ayudar a construir la coalición que estabilice la región, y eventualmente cree un orden regional más pragmático y positivo.

—¿Qué deberían hacer la Unión Europea y el Reino Unido ante este conflicto?

—El programa de misiles de Irán, sus ambiciones nucleares y su red de terror no son solo problema de Israel, son un problema global. Quiero ver a Europa y al Reino Unido desempeñar su parte en esta operación, ayudando a incrementar la presión sobre Irán y empujando a la región hacia una nueva senda. Como mínimo, todos ellos deberían ser moralmente claros sobre quién está del lado del bien y quién del lado del mal. Hay una cosa rara para el siglo XXI: una guerra justa.

—¿Cree que el conflicto terminará en seis semanas, o se arrastrará debido a la resistencia de Irán?

—El cronograma no se mide en días sino en logros. Nadie quiere que esta sea una guerra sin fin o una que se arrastre, pero debería continuar hasta que los objetivos sean alcanzados. La prueba no es el calendario. La prueba es si la amenaza estratégica ha sido verdaderamente reducida. En términos del frente doméstico, Israel es fuerte, unido y determinado, el público está dando a las fuerzas de seguridad el tiempo y el espacio que necesitan para alcanzar los objetivos justificados de esta guerra.

—¿Cree que es posible que Irán, militarmente debilitado, llame a una Guerra Santa?

—El régimen usará cada lenguaje disponible para él: religión, martirio, nacionalismo, rabia anti occidental. Eso es lo que los regímenes revolucionarios hacen cuando están bajo presión. Pero la retórica no es estrategia. Irán puede ser capaz de inflamar a sus seguidores de núcleo duro, pero eso no es lo mismo que cambiar el balance militar. Un régimen que necesita lenguaje apocalíptico para sobrevivir es también un régimen que sabe que está bajo un estrés enorme.

—¿Cómo cree que terminará el conflicto, y cómo se verá el Medio Oriente después de la guerra entre los Estados Unidos e Israel contra Irán?

—El mejor resultado es que Irán emerja dramáticamente más débil: su proyecto nuclear destruido, su producción de misiles afectada, sus representantes degradados y su aura de intimidación rota. Junto a eso, esperamos ver al pueblo iraní elegir su propio futuro. Si eso sucede, el Medio Oriente podría volverse más abierto a un futuro muy diferente: lazos más fuertes entre estados pragmáticos, cooperación de seguridad más profunda, y quizás incluso nuevas posibilidades para la normalización y la diplomacia regional. Si hay una lección de los últimos años es esta: el éxito militar debe ser traducido en un éxito diplomático a largo plazo. El día después importa. Si Irán es más débil, entonces las fuerzas moderadas en la región, junto con Europa y los Estados Unidos, necesitan asegurarse de que algo mejor se levante en su lugar.

—Finalmente, ¿cómo afectará el conflicto a las elecciones de 2026 para elegir al Primer Ministro?

—Israel irá a elecciones este año y la pregunta clave será sobre el futuro, no el pasado, sobre qué clase de país queremos ser. Los israelíes son capaces de sostener dos pensamientos al mismo tiempo: que esta guerra puede ser justificada y exitosa, y que el país aún necesita un liderazgo diferente y un cambio de dirección.

—Entonces, el triunfo sobre Irán como afectaría al futuro proceso electoral?

—De hecho, si Israel emerge más fuerte de esta guerra, la pregunta de qué hacemos con ese logro se vuelve aún más importante: ¿Volvemos a la división, el extremismo y el populismo o construimos una política más responsable y orientada al futuro? Creo que el pueblo de Israel elegirá esto último.