Por qué no todos reciben un reembolso fiscal en Estados Unidos y algunos terminan debiendo dinero

El IRS procesó más de 160 millones de declaraciones individuales, pero quienes no supervisan sus retenciones pueden enfrentar deudas adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, la temporada de impuestos suele asociarse con la expectativa de un reembolso por parte del gobierno. No obstante, millones de contribuyentes enfrentan la situación opuesta: deben pagar un saldo adicional al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Según el propio organismo fiscal, esto se debe a ajustes en las fuentes de ingreso, errores en las retenciones o cambios laborales. El IRS enfatiza la importancia de una supervisión sistemática de las retenciones a lo largo del año para evitar sobresaltos financieros al declarar.

Para el ejercicio fiscal más reciente, el IRS procesó más de 160 millones de declaraciones individuales. La mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días si la declaración está completa y sin errores. Sin embargo, quienes tienen ingresos de diversas fuentes o no efectúan pagos anticipados suficientes pueden encontrarse con la obligación de abonar impuestos adicionales al presentar su declaración.

El saldo final depende de la diferencia entre los pagos anticipados realizados durante el año y el monto definitivo de impuestos calculado por el IRS, por lo que la supervisión de las retenciones durante el año es fundamental para evitar deudas al cierre del ejercicio.

Cuando el total pagado mediante retenciones supera la obligación fiscal anual, la diferencia se reintegra al contribuyente. Si, por el contrario, el monto retenido es inferior al exigido, el resultado es una deuda adicional ante el fisco.

Esta dinámica afecta especialmente a quienes han cambiado de empleo, perciben ingresos variables o cuentan con más de un trabajo.

El reembolso fiscal no es un beneficio extra otorgado por el Estado, sino la devolución de montos pagados en exceso durante el año, según detalla la guía para contribuyentes del IRS. Al cierre del año fiscal, el organismo revisa los pagos y determina si corresponde reintegrar un saldo o exigir el abono de la diferencia.

El director de contenido fiscal de la National Association of Tax Professionals —institución estadounidense que agrupa a expertos en tributación—, Tom O’Saben, advierte: “Muchas personas se sorprenden porque no revisaron sus retenciones durante el año”, una situación que genera frustración al recibir menos de lo esperado o incluso al enfrentar una deuda.

En Estados Unidos, la forma en que se calcula la retención impositiva traslada al trabajador la responsabilidad de actualizar el formulario W-4 y proporcionar información precisa a su empleador.

Monitorear las retenciones, actualizar datos tributarios y verificar la elegibilidad a créditos fiscales ayudan a evitar sorpresas y mantener el equilibrio financiero al declarar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estos datos no reflejan con exactitud la realidad tributaria —por ejemplo, en caso de empleos múltiples o ingresos variables—, las retenciones pueden resultar insuficientes. Cada empleador calcula las retenciones como si fuera la única fuente de ingreso del trabajador, lo que puede generar un déficit cuando se suman los ingresos totales al final del año.

Es frecuente que quienes tienen más de un empleo deban impuestos pese a que en cada puesto se les retenga de manera regular. Además, las actividades independientes, inversiones, intereses bancarios o dividendos constituyen fuentes adicionales que incrementan la carga fiscal.

Según la documentación oficial del IRS, cualquier incremento en estas fuentes de ingreso puede traducirse en una mayor obligación tributaria.

Cuando se produce un cambio de empleo, un aumento de salario o la transición hacia el trabajo independiente, la estructura de retenciones previa suele volverse insuficiente para cubrir el nuevo nivel de ingresos.

El IRS recomienda revisar y actualizar el formulario W-4 cada vez que se produce una variación significativa en los ingresos, para evitar sorpresas al momento de la declaración anual.

La clave para no enfrentar deudas inesperadas reside en anticipar estos cambios y ajustar las retenciones correspondientemente. El organismo fiscal proporciona herramientas en línea para simular diferentes escenarios y prever el impacto de modificaciones laborales o personales en la carga tributaria.

El impacto de los créditos fiscales en el cálculo final

Los créditos fiscales son instrumentos determinantes para reducir el monto de impuestos a pagar o incrementar el reembolso. Entre los más utilizados figuran el Crédito Fiscal por Ingresos del Trabajo (EITC), el Crédito Fiscal por Hijos (CTC) y los créditos educativos. Cuando un contribuyente pierde la elegibilidad para alguno de estos programas —por ejemplo, debido a un aumento en el ingreso—, la obligación impositiva puede elevarse de forma considerable.

Expertos en preparación de impuestos subrayan que los cambios en la estructura familiar, el empleo o el cumplimiento de los requisitos para créditos fiscales pueden alterar el resultado de la declaración. Por ello, recomiendan evaluar regularmente la situación personal y su impacto en la elegibilidad para estos beneficios.

Deuda tributaria: respuestas y opciones ante el IRS

Los créditos fiscales como el Crédito por Ingresos del Trabajo o el Crédito Fiscal por Hijos pueden reducir el monto a pagar o aumentar el reembolso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un contribuyente debe pagar impuestos adicionales, la causa principal suele ser un pago insuficiente durante el año en relación con la obligación total. Esta situación se presenta con mayor frecuencia entre trabajadores independientes y quienes generan ingresos a través de plataformas digitales, pues dependen de pagos estimados y no cuentan con un sistema automático de retención.

El IRS ofrece alternativas para quienes no pueden abonar la totalidad del saldo adeudado en el momento de la declaración. Entre ellas, se encuentran los planes de pago y acuerdos de cuotas, accesibles siempre que la presentación de la declaración se realice en los plazos establecidos.

El acceso a estos mecanismos requiere completar formularios específicos y, en algunos casos, el pago de intereses o recargos.

El organismo fiscal advierte sobre la importancia de evitar retrasos en los pagos, ya que esto puede derivar en sanciones adicionales. Recomienda a los contribuyentes que se informen sobre las opciones disponibles y planifiquen con anticipación los pagos requeridos.

Estrategias para evitar saldos negativos y optimizar las retenciones

El control periódico de las retenciones y la actualización del formulario W-4 constituyen las principales herramientas para evitar deudas tributarias al cierre del año fiscal. El resultado de cada declaración depende directamente de la correspondencia entre los anticipos efectuados y la obligación real determinada por el IRS.

Una administración cuidadosa de las retenciones y los créditos fiscales exige comprender cada componente del sistema tributario de Estados Unidos.

Esta necesidad se acentúa para quienes tienen ingresos variables, múltiples empleos o desarrollan actividades independientes, ya que estas condiciones incrementan la probabilidad de enfrentar saldos por pagar en la declaración anual.

Revisar las retenciones tras cambios en el empleo, aumentos salariales o variaciones significativas en el ingreso, así como evaluar periódicamente la elegibilidad para créditos fiscales, son acciones recomendadas por el IRS y especialistas en tributación para mantener el equilibrio financiero y evitar sorpresas al momento de declarar.

Recibir un reembolso o tener que abonar impuestos depende de la relación entre los pagos anticipados y la obligación fiscal final, así como de la correcta actualización de la información tributaria y la utilización de los créditos fiscales disponibles.