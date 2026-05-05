Guatemala: La suspensión de la mesa de diálogo deja sin avance el pacto colectivo entre autoridades de Educación y sindicatos

Ministra de Educación, Anabella Giracca en conferencia de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo, en segundo plano. (Fotografía: RadioTGW)

La ministra de Educación de Guatemala, Anabella Giracca, reitero este lunes que el Ministerio ha suspendido la negociación del pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) tras la presentación de un nuevo conflicto colectivo por parte de este sindicato.

Según Giracca, la medida responde a la incompatibilidad entre mantener el diálogo y enfrentarse a una disputa formal en el marco legal. A pesar de este escenario, la funcionaria aseguró que el sistema educativo sigue operando con normalidad y que los procesos de destitución de docentes continúan conforme lo dispone la ley laboral.

PUBLICIDAD

La titular del Ministerio, detalló que más de cien expedientes de destitución siguen su curso judicial y que el reciente emplazamiento no impide la aplicación de medidas disciplinarias. Giracca precisó: “En el caso de destituciones, seguimos el curso que la ley nos indica, respetuosos de que para finalizar contratos requerimos autorización de juez. Esto puede llevar más tiempo, pero estas siguen su ruta sin claudicar ni ceder a presiones”. Los expedientes se encuentran actualmente bajo análisis de los jueces competentes, lo que podría alargar el proceso y la resolución definitiva para cada caso.

Negociación colectiva quedó en suspenso tras dos años de conflicto y más de setenta sesiones

El conflicto entre ambas partes no es reciente. Giracca recordó que, durante los últimos dos años, el STEG mantuvo medidas de hecho, como la toma de departamentales, asambleas fuera de ley o incluso el paro nacional de la educación, pero que, pese a esas acciones, el Ministerio de Educación sostuvo el diálogo en la mesa de negociación relativa al pacto colectivo. En total, fueron más de setenta sesiones, todas documentadas en actas accesibles a cualquier ciudadano a través de la ventanilla de acceso a la información, según la ministra.

PUBLICIDAD

La suspensión de la mesa de diálogo se produjo luego de que, tras el archivo de un primer proceso judicial iniciado por un comité ad hoc integrado por líderes del STEG, el sindicato presentara prácticamente el mismo día un nuevo conflicto colectivo bajo su nombre formal, señaló Giracca en la conferencia de prensa. La ministra argumentó que el STEG tomó esta decisión porque “sabían que el MINEDUC jamás iba a firmar un pacto colectivo con artículos ilegales que ponen en riesgo la rectoría del Ministerio de Educación. Y también probablemente para frenar los poco más de cien procesos de destitución que van en curso”.

Giracca puntualizó que los artículos impugnados por el Ministerio afectan áreas clave de decisión administrativa, formación, implementación de talleres, programas y la estrategia general educativa, subrayando que la Constitución atribuye al Ministerio la autoridad para definir la política educativa nacional.

PUBLICIDAD

Una multitud de maestros se congrega en la plaza de la Constitución, en primer plano el líder Jovial Acevedo. (Sindicato de maestros de Guatemala)

Claves del procedimiento judicial y límites del sindicato tras el emplazamiento

La ministra sostuvo que el actual emplazamiento judicial, lejos de limitar al ministerio, establece restricciones tanto para la autoridad como para el sindicato: “Las prevenciones aplican para ambos lados. Esto quiere decir que el STEG no puede, a partir del emplazamiento, tomar medidas de hecho”. El desarrollo del proceso dependerá de la decisión del juez, quien debe solicitar argumentos a las partes, determinar si mantiene o no las prevenciones y, en caso de persistir el desacuerdo, derivar el expediente a un tribunal de arbitraje.

Giracca expresó confianza en la objetividad de los tribunales de trabajo y destacó la experiencia previa de decisiones favorables al Ministerio, reiterando el compromiso institucional de responder a todos los requerimientos que soliciten las autoridades judiciales.

PUBLICIDAD

La ministra destacó el estricto respeto a la confidencialidad del contenido del proyecto de pacto colectivo, en cumplimiento con la normativa vigente. Solo adelantó que “son artículos que están vinculados a toma de decisiones administrativas que le corresponden al Ministerio de Educación”, y que la rectoría de la estrategia educativa es indelegable según la Constitución de Guatemala.

Giracca aseguró: “Estamos liberando al sistema educativo de dos décadas de presiones arbitrarias de parte del STEG. Y esto es una muy buena noticia para todo el país”.

PUBLICIDAD