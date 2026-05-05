Honduras

Preocupación en Honduras por aumento de casos de VIH y organizaciones piden reforzar prevención

Según la coordinadora del Foro Nacional de VIH Sida, el fortalecimiento de la prevención y la educación sexual es clave en la zona

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Primer plano de una mano enguantada azul sosteniendo un vial etiquetado 'HIV Vaccine'. Al fondo desenfocado, equipo de laboratorio y una pantalla con el virus VIH.
El acceso a tratamiento antirretroviral mantiene bajo control clínico a los nuevos pacientes con VIH identificados en Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de salud han encendido las alertas ante el aumento de casos de VIH registrados en el sur de Honduras durante 2026, con énfasis en el departamento de Choluteca y municipios como El Triunfo, Marcovia y San Marcos, donde se ha identificado una mayor concentración de nuevos diagnósticos en comparación con periodos anteriores.

Según datos del personal sanitario, en lo que va del año se han detectado al menos siete nuevos casos confirmados, mientras que los registros de atención integral elevan la cifra a 17 personas recientemente incorporadas a seguimiento médico.

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La mayoría de los pacientes son hombres, con solo un caso reportado en una mujer, y edades que van desde los 19 hasta los 72 años, lo que evidencia que la infección puede presentarse en distintos grupos etarios, sin distinción de edad.

Detección Temprana

Pese al incremento en los diagnósticos, los pacientes identificados se encuentran bajo control clínico y con acceso a tratamiento antirretroviral, lo que ha permitido mantener su condición estable.

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Las autoridades sanitarias recalcan que el VIH, con adherencia constante al tratamiento, puede ser controlado y no necesariamente representa una condición de alta letalidad.

El principal reto continúa siendo la detección oportuna y la continuidad del tratamiento, ya que el abandono terapéutico incrementa el riesgo de complicaciones y transmisión del virus.

En ese contexto, los centros de salud han reforzado el llamado a la población a adoptar medidas de prevención, especialmente en el uso de protección durante las relaciones sexuales y la realización de pruebas periódicas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un profesional de la salud realiza la extracción de sangre a un paciente durante una campaña de pruebas gratuitas de VIH. La actividad, enfocada en la detección temprana y la concientización, busca fomentar la prevención y el cuidado integral de la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de casos detectados responde también a la intensificación de las jornadas de búsqueda activa en comunidades, lo que ha permitido identificar personas que convivían con el virus sin diagnóstico previo. Actualmente, más de 36 pacientes se mantienen en seguimiento constante en la región, mientras que más de 1.234 personas forman parte de programas vinculados a la atención del VIH en la zona sur.

Estrategias preventivas

La Coordinadora Nacional de la Asociación Foro Nacional de VIH/Sida Honduras, Xiomara Bu, sostiene que se “debe fortalecer la respuesta institucional y comunitaria en las zonas afectadas, con énfasis en reactivar estrategias de prevención que incluyan a las autoridades locales y la sociedad civil”.

El fortalecimiento de la prevención y la educación sexual es clave en Choluteca, según la coordinadora del Foro Nacional de VIH Sida.
El fortalecimiento de la prevención y la educación sexual es clave en Choluteca, según la coordinadora del Foro Nacional de VIH Sida.

Según su planteamiento, se requiere "impulsar campañas más activas de educación sexual, ampliar la disponibilidad de pruebas diagnósticas en comunidades con mayor incidencia y garantizar la vinculación inmediata de las personas diagnosticadas a los servicios de salud".

También señaló la importancia de mejorar la articulación entre instituciones para asegurar la continuidad de la atención y evitar la dispersión de esfuerzos.

Bu Advirtió que la situación en Choluteca debe analizarse dentro de un contexto nacional, con el propósito de prevenir posibles incrementos en otras regiones. Por ello, resaltó que se necesita una vigilancia constante y coordinación entre el sistema de salud y las organizaciones que acompañan la respuesta al VIH.

Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención sigue siendo el eje central para el control del VIH, junto con el diagnóstico oportuno y la adherencia al tratamiento, factores clave para contener el avance de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el virus.

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