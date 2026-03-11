Estas son las ciudades más felices de Estados Unidos en 2026, según un nuevo ranking

Fremont, California lidera el ranking de ciudades más felices de Estados Unidos según WalletHub 2026, impulsada por altos ingresos familiares y baja depresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Fremont, California, alcanzó el primer puesto entre las urbes más felices de Estados Unidos en el ranking 2026 elaborado por WalletHub, cuya metodología analiza el bienestar físico, emocional y económico de los habitantes en 182 centros urbanos del país. El estudio, divulgado el 11 de marzo, identificó diferencias marcadas en los niveles de calidad de vida urbana, afectando a millones de residentes y orientando la agenda de responsables de políticas públicas, según informó Newsweek.

El informe, basado en datos de instituciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Oficina del Censo de Estados Unidos y el FBI, evaluó 29 indicadores agrupados en tres categorías principales: salud física y emocional, ingresos y empleo, y entorno comunitario. Los resultados muestran que Fremont, junto a Bismarck, Scottsdale y otras ciudades, reúne condiciones asociadas a mayor satisfacción vital, menor prevalencia de problemas de salud mental y mejores perspectivas económicas, de acuerdo con el reporte presentado por WalletHub.

Este relevamiento anual se publica en un contexto donde la posición de Estados Unidos en los índices globales de felicidad, como el World Happiness Report, ha generado debate sobre la influencia de la ubicación geográfica en el bienestar individual. Según detalla la sección de salud de la revista Fortune, el informe de WalletHub ofrece un panorama granular del bienestar urbano en el país, aportando datos útiles para orientar políticas públicas y estrategias municipales.

Las ciudades más felices de Estados Unidos en 2026

El ranking de WalletHub situó a Fremont, California, como la ciudad con mayor puntuación, con un total de 74,09 sobre 100. Bismarck, en Dakota del Norte, y Scottsdale, en Arizona, completaron el podio según el desglose publicado. El análisis destacó la alta proporción de hogares con ingresos superiores a USD 75.000, la baja tasa de divorcios y la reducida prevalencia de depresión en Fremont, factores que, según Newsweek, influyeron en su ubicación en la cima del listado.

El top 10 de ciudades más felices, según WalletHub, lo completan:

Fremont, California;

Bismarck, Dakota del Norte;

Scottsdale, Arizona;

South Burlington, Vermont;

Fargo, Dakota del Norte;

Overland Park, Kansas;

Charleston, Carolina del Sur;

Irvine, California;

Gilbert, Arizona;

San José, California.

Estos resultados, difundidos por Fox 9 y California City News, muestran una concentración de ciudades del oeste y norte del país en los primeros lugares, fenómeno que analistas relacionan con factores estructurales como ingreso familiar, salud pública y cohesión social.

El estudio de WalletHub analiza 29 indicadores, destacando calidad del sueño, salud mental e ingresos como factores clave para medir el bienestar urbano. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Cómo se elaboró el ranking de WalletHub

WalletHub empleó una metodología que asigna hasta 100 puntos a cada ciudad, ponderando la salud emocional y física (50 puntos), los ingresos y el empleo (25 puntos), y el entorno comunitario (25 puntos). Los indicadores incluyen tasas de depresión, esperanza de vida, ingresos familiares, nivel de pobreza, calidad del sueño, tiempo libre, participación en actividades físicas y cohesión social, utilizando datos oficiales del CDC, la Oficina del Censo y el FBI.

Entre los factores evaluados figuran:

Porcentaje de adultos con buena o excelente salud física y mental;

Proporción de hogares con ingresos superiores a USD 75.000;

Tasa de divorcios y separaciones;

Prevalencia de días mentalmente no saludables en la población adulta;

Participación en deportes y actividades recreativas;

Crecimiento de ingresos familiares y niveles de desempleo;

Calidad y duración del sueño, según registros de salud;

Cantidad de tiempo libre disponible diariamente.

De acuerdo con el sitio web especializado en tendencias urbanas uhomes.com, el cruce de estos datos permite detectar patrones que influyen en la percepción de felicidad más allá de los ingresos económicos.

Qué factores explican el bienestar urbano

Las urbes mejor posicionadas en el ranking de WalletHub presentan coincidencias claras. Altos ingresos familiares, baja prevalencia de pobreza y desempleo, y fuerte cohesión comunitaria son elementos comunes, según el informe. Además, la calidad del sueño y la participación en actividades físicas muestran correlación positiva con los niveles de satisfacción vital.

En palabras de Chip Lupo, analista de WalletHub, recogidas por Newsweek: “Tener más dinero solo incrementa la felicidad hasta alcanzar los USD 75.000 anuales; más allá de esa cifra, los efectos son limitados”. El estudio resalta que, si bien el ingreso es importante, factores como la salud, el equilibrio entre vida laboral y personal y el acceso a espacios de recreación inciden de manera significativa en el bienestar colectivo.

El informe también indica que ciudades como South Burlington, que lidera en calidad de sueño, y Scottsdale, con alta tasa de actividad física, sobresalen. Estas urbes se distinguen por la proporción de adultos que informan buena salud y menor frecuencia de días mentalmente no saludables.

Las ciudades menos felices: causas y diferencias

En el extremo opuesto del ranking, Huntington, Virginia Occidental, ocupa el último lugar, seguida de Detroit, Michigan, y Memphis, Tennessee. Según WalletHub, estas ciudades se caracterizan por tasas elevadas de depresión, bajos ingresos familiares, alta incidencia de pobreza y peores indicadores de salud pública.

De acuerdo con la sección de salud de la revista Fortune, Detroit obtuvo el puntaje más bajo en los indicadores de ingreso y empleo, mientras Huntington registró la mayor prevalencia de depresión en el país. Shreveport, Louisiana, y Cleveland, Ohio, también figuran entre las urbes con menor bienestar, con dificultades en salud física, cohesión social y oportunidades laborales.

El análisis de WalletHub revela disparidades notables en varios indicadores clave:

Depresión: Jersey City, Nueva Jersey, presenta la tasa más baja, mientras Huntington lidera en prevalencia, con una diferencia de tres veces entre ambas ;

; Calidad del sueño: South Burlington destaca con el mejor promedio, en contraste con Detroit, donde los datos reflejan una situación adversa;

Participación deportiva: South Burlington, Seattle y Scottsdale muestran los mayores niveles, mientras Laredo, Gulfport y Detroit figuran al final de la lista;

Tasa de suicidio: Newark, Nueva Jersey, registra la incidencia más baja, frente a ciudades como Casper (Wyoming) y Juneau (Alaska), que encabezan este indicador;

Crecimiento de ingresos: Miami, Florida, lidera en este punto, mientras Juneau, Alaska, aparece última en la comparación nacional.

Estos datos, publicados por Fox 9 y uhomes.com, evidencian que las condiciones de vida varían de forma significativa a escala urbana dentro del país.

El informe evidencia variaciones importantes en salud pública, ingresos y calidad de vida entre las 182 ciudades evaluadas en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto y relevancia del informe para políticas públicas

El informe de WalletHub se utiliza como referencia para que gobiernos locales y estatales identifiquen áreas prioritarias en materia de bienestar ciudadano. El reporte sugiere que la ubicación geográfica puede influir en la calidad de vida, y destaca que la felicidad tiende a estabilizarse a partir de un ingreso anual de USD 75.000, según el análisis citado por Newsweek.

La investigación recomienda a los líderes municipales enfocar esfuerzos en mejorar el acceso a servicios de salud mental, promover la actividad física, proteger el tiempo libre y fortalecer la cohesión social, siguiendo los patrones observados en las ciudades mejor posicionadas.

De acuerdo con el análisis de la sección de salud de la revista Fortune: “Las ciudades con mayor desempeño en satisfacción vital, salud mental, actividad física, lazos comunitarios y equilibrio entre trabajo y vida privada superan de forma consistente a sus pares en todos los indicadores”.

El estudio de WalletHub ofrece una radiografía sobre las disparidades urbanas en el bienestar de los habitantes de Estados Unidos. Esta información puede servir de base para que autoridades, investigadores y organizaciones sociales impulsen intervenciones destinadas a reducir brechas y optimizar la calidad de vida urbana. El ranking proporciona datos útiles para orientar el diseño de políticas públicas y estrategias municipales, según detalla Newsweek.

Las diferencias detectadas en indicadores como salud mental, ingresos, cohesión social y calidad del sueño reflejan desafíos estructurales que requieren respuestas coordinadas entre gobiernos y actores sociales. El seguimiento anual de estos indicadores permitirá evaluar el impacto de las medidas adoptadas y ajustar las estrategias para mejorar el bienestar de la población.