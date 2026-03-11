Cómo afecta a los consumidores el uso generalizado de plaguicidas PFAS en la agricultura de California

Un informe de EWG revela la detección de residuos de plaguicidas PFAS en duraznos, uvas, frutillas y más de treinta productos agrícolas de California, generando preocupación por la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe reciente reveló que en California, casi el 40 % de las frutas y verduras cultivadas de forma convencional contienen residuos de plaguicidas PFAS, conocidos como «químicos eternos» por su persistencia en el ambiente y sus riesgos potenciales para la salud humana y los ecosistemas.

Dada la producción agrícola californiana, que abastece una parte considerable del mercado de Estados Unidos, el hallazgo podría tener consecuencias en la cadena alimentaria nacional, de acuerdo con el diario estadounidense Los Angeles Times.

Datos recabados en 2023 por el Departamento de Regulación de Plaguicidas de California, dependiente de CalEPA, muestran que el uso de estos químicos es generalizado en el estado.

Un análisis realizado por la ONG ambiental estadounidense Environmental Working Group (EWG) identificó residuos de plaguicidas PFAS en duraznos, uvas, frutillas y cerca de treinta productos agrícolas adicionales, todos de origen californiano.

El informe indica que más del 90 % de las muestras de nectarinas, duraznos y ciruelas analizadas presentaban fludioxonil, un fungicida PFAS aplicado tras la cosecha para prevenir el moho.

Además, más del 80 % de las cerezas, frutillas y uvas examinadas también evidenciaron la presencia de estos compuestos.

Un informe del EWG advierte sobre la detección de residuos de plaguicidas PFAS en duraznos, uvas, frutillas y más de treinta productos agrícolas de California, generando preocupación por la seguridad alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de PFAS en la agricultura californiana se ha consolidado como práctica común, especialmente en el uso de fungicidas.

Según la organización dedicada a la protección ambiental Center for Biological Diversity, su director de ciencias en salud ambiental, Nathan Donley, afirmó: «Los plaguicidas PFAS pasaron de ser la excepción a la norma» en los últimos años.

Donley advirtió que la persistencia de estos compuestos, según estudios científicos, es comparable a los contaminantes orgánicos persistentes más conocidos, como el DDT, lo que podría aumentar los daños potenciales para la salud pública y los ecosistemas.

Hallazgos del informe y magnitud del problema

En California se estima que cada año se aplican 2,5 millones de libras — 1,13 millones de kilogramos de plaguicidas PFAS en tierras agrícolas.

A nivel nacional, existen alrededor de 70 pesticidas PFAS registrados en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), lo que significa que representan cerca del 14 % del total de ingredientes activos aprobados para usos agrícolas.

Un informe reciente revela que casi el 40% de las frutas y verduras cultivadas de forma convencional en California contienen residuos de plaguicidas PFAS, planteando preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del sector agropecuario, estos compuestos se utilizan también en productos de consumo, electrónicos y fármacos por su alta estabilidad química y resistencia a la degradación.

Efectos sobre la salud y advertencias científicas

La preocupación científica se centra en que muchos de estos compuestos son considerados altamente tóxicos incluso en dosis muy bajas.

Investigaciones previas relacionan los PFAS con supresión inmunológica, cáncer y trastornos reproductivos y del desarrollo en humanos, así como efectos adversos sobre especies acuáticas y vida silvestre.

Investigadores y organizaciones ambientales han recalcado que los riesgos asociados a la exposición crónica todavía no han sido plenamente cuantificados.

Regulación actual y debate sobre los límites de seguridad

Amy MacPherson, portavoz del Departamento de Regulación de Plaguicidas de California, explicó a Los Angeles Times que, aunque existen miles de compuestos PFAS, no todos mantienen la misma persistencia en el ambiente: algunos perduran durante milenios y otros se degradan en períodos más breves.

Una variedad de frutas y verduras frescas se exhibe en un mercado, con un cartel que destaca que casi el 40 % de los productos cultivados en California contienen residuos de plaguicidas PFAS, según un informe reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MacPherson afirmó que los plaguicidas autorizados están sujetos a revisiones científicas rigurosas sobre su impacto en la salud humana y el ambiente, incluyendo polinizadores y organismos acuáticos.

La vocera señaló que, si bien el informe de EWG se focaliza en la «detección» de residuos, los reguladores analizan estos resultados conforme a los límites federales de tolerancia, que consideran exposiciones crónicas a largo plazo.

«La detección por sí sola no implica necesariamente un riesgo para la salud. Los límites de tolerancia buscan garantizar con certeza razonable que no habrá daño», enfatizó MacPherson.

A pesar de estas garantías regulatorias, Nathan Donley, del Center for Biological Diversity, manifestó que, a diferencia de otros sectores que disminuyen el uso de PFAS, «la industria de plaguicidas parece acrecentar su dependencia de estos químicos debido a su persistencia», promoviendo inquietud en la comunidad científica y ambientalista.

Reacción nacional y recomendaciones para consumidores

El informe detalla el alcance nacional del problema, ya que California es uno de los principales productores agrícolas de Estados Unidos y su oferta llega a todo el país.

Varun Subramaniam, especialista en salud de datos y coautor del estudio, afirmó que el enfoque sobre California se debe a la escala de su producción y a que es uno de los pocos estados que realiza análisis sistemáticos sobre residuos de PFAS.

Por otra parte, el reporte destaca que otros estados, como Maine, Rhode Island, Minnesota y Carolina del Norte, han establecido regulaciones más estrictas e implementaron restricciones concretas sobre el uso de PFAS en la agricultura y productos de consumo.

Frutas y verduras frescas, junto a un periódico que detalla la crisis de residuos de plaguicidas PFAS en California, donde un informe revela que casi el 40% de los productos convencionales están afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialmente en Nueva Inglaterra, la preocupación respecto a los «químicos eternos» ha ocupado un espacio central en el debate público durante décadas dentro de sus legislaturas estatales.

Como medida preventiva, los autores sugieren lavar muy bien frutas y verduras antes de consumirlas y, cuando sea posible, elegir productos orgánicos, ya que la certificación orgánica prohíbe el uso de PFAS en los cultivos.

Además, la comunidad científica urge a las autoridades a avanzar en regulaciones más estrictas y a incentivar la adopción de alternativas seguras en la protección de cultivos, con el fin de reducir la exposición de la población a estos compuestos persistentes.