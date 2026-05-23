Scarlett Johansson: “El equilibrio entre trabajo y vida personal no existe; siempre hay un déficit en algún área”

La actriz reconoció que la maternidad cambió por completo su visión sobre el éxito y las prioridades personales (REUTERS/Carlos Jasso)

Scarlett Johansson tiene 41 años, una carrera cinematográfica que la convierte en la segunda actriz con mayor recaudación en la historia del cine (solo por detrás de Zoe Saldaña) una marca de cuidado de la piel exitosa y dos hijos. Sin embargo, la estrella de Avengers argumentó en una reciente entrevista que nadie, sin importar cuánto éxito tenga, logra equilibrar perfectamente el trabajo y la vida familiar.

“Creo que admitir que no existe el equilibrio entre trabajo y vida personal es el primer paso para llegar a lograrlo de alguna manera, porque simplemente no es posible”, afirmó Johansson en conversación con CBS Sunday Morning. “Siempre hay algo que representa un déficit en algún área, y he aprendido a ser más amable conmigo misma en ese sentido”.

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La actriz es madre de Rose Dorothy, de 11 años, fruto de su relación con el empresario francés Romain Dauriac, y de Cosmo, de 4 años, a quien tuvo junto a su esposo, el comediante Colin Jost, con quien se casó en 2020. Johansson reconoció que la llegada de su primera hija representó un antes y un después en su vida.

“Fue un gran punto de inflexión porque cambió mis prioridades y toda mi mentalidad, especialmente respecto al trabajo”, contó en CBS Sunday Morning. “Me di cuenta de que no puedes controlar todo y que todo cambia constantemente, y eso me resultó liberador; cambió la manera en que afrontaba mi trabajo”.

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Scarlett Johansson tiene un hijo, Cosmo, junto a su esposo Colin Jost, con quien se casó en 2020 (REUTERS/Daniel Cole)

Johansson explicó que el concepto de éxito tiene para ella una definición distinta en cada faceta de su vida: la actuación, los negocios, ser una buena pareja y la crianza. También admitió que esta última quizá sea la más difícil de evaluar.

“Como madre, no siempre eres la más popular, y eso está bien. No se trata de popularidad cuando eres madre”, dijo. También recordó un consejo que adoptó como propio: “Alguien me dijo una vez: ‘Si tienes éxito como madre el 75% del tiempo, eso es bueno. Si haces bien el 75%, entonces estás ganando’, lo cual probablemente sea verdad”.

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Los retos emocionales de la maternidad

La estrella de Los Vengadores también habló con humor sobre las etapas más agotadoras de la maternidad. En una entrevista con el pódcast The Skinny Confidential Him & Her en 2023, comparó la convivencia con un niño pequeño con una experiencia emocionalmente extenuante.

“Es realmente difícil”, admitió. “Recuerdo que cuando mi hija tenía 2 años pensé: ‘Esto es genial, no sé de qué habla todo el mundo’. Y luego cumplió 3 años y era como estar en una relación emocionalmente abusiva. Es muy intenso, sin ningún razonamiento, con cambios emocionales muy fuertes, tan mandona y obstinada... es una locura”, relató.

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Scarlett Johansson confesó que ser madre le enseñó a renunciar al control absoluto sobre su vida (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En contraste con los berrinches, la actriz destacó la dulzura de los primeros meses de vida. “Tener un bebé es muy hermoso. Son tan tiernos. Se quedan ahí y te quieren, y eso es todo. Recibes mucho amor de ellos. Mientras que de los niños pequeños recibes muchos disgustos. Como si todo lo que haces estuviera mal, lo cual es duro”, reflexionó.

El éxito más allá de la pantalla

Estas declaraciones llegan en una etapa de éxito financiero para Scarlett Johansson, cuya fortuna se estima en 165 millones de dólares, según Us Weekly. En los últimos años, la actriz ha disfrutado de una sólida etapa profesional más allá de sus icónicos papeles en el Universo Cinematográfico de Marvel.

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En 2022 también lanzó The Outset, su propia línea de cuidado de la piel. Según explicó, la filosofía de la marca nació, en parte, de la preocupación por enseñar a las nuevas generaciones una rutina de belleza consciente y libre de químicos agresivos.

Su próxima aparición en pantalla será en Jurassic World: Rebirth, lo que confirma que, pese a las complejidades de conciliar su vida profesional con la familiar, Johansson sigue siendo una de las figuras más solicitadas en la industria.

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