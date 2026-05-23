Estados Unidos

Las autoridades de Nueva York investigan la causa de la explosión en un astillero que dejó un muerto y más de 30 heridos

El siniestro ocurrió en Staten Island y obligó a desplegar un operativo con unos 200 bomberos y equipos de emergencia. Investigan las causas de la explosión que dejó heridos graves.

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Los investigadores buscaron este sábado determinar las causas del incendio y la explosión ocurridos en un astillero de Staten Island, en Nueva York, donde una persona murió y más de 30 rescatistas resultaron heridos. Foto: Staten Island Advance / AP
Los investigadores buscaron este sábado determinar las causas del incendio y la explosión ocurridos en un astillero de Staten Island, en Nueva York, donde una persona murió y más de 30 rescatistas resultaron heridos. Foto: Staten Island Advance / AP

Los investigadores buscaron este sábado determinar las causas del incendio y la explosión ocurridos en un astillero de Staten Island, en Nueva York, donde una persona murió y más de 30 rescatistas resultaron heridos.

El episodio ocurrió el viernes por la tarde en el barrio de Mariners Harbor y dejó además a un civil herido. Entre los lesionados se encuentran un jefe de bomberos y un bombero con heridas graves, mientras que otros 29 efectivos sufrieron lesiones leves o moderadas.

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También resultaron heridos cuatro trabajadores de los servicios médicos de emergencia, todos con lesiones leves, según informó Associated Press. Todos los afectados fueron trasladados a hospitales de la zona.

El operativo movilizó a unas 200 personas entre bomberos y personal médico, indicó la comisionada de bomberos de la ciudad de Nueva York, Lillian Bonsignore. El incendio y la explosión se produjeron en una estructura metálica de 46 metros por 46 metros ubicada en la parte trasera del astillero.

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El episodio ocurrió el viernes por la tarde en el barrio de Mariners Harbor y dejó además a un civil herido. Foto: Associated Press
El episodio ocurrió el viernes por la tarde en el barrio de Mariners Harbor y dejó además a un civil herido. Foto: Associated Press

Cómo fue la explosión en el barrio de Mariners Harbor<b> </b>

Los bomberos acudieron al lugar alrededor de las 15:30 del viernes tras recibir reportes de incendio, humo denso y dos trabajadores atrapados en un área del subsuelo, explicó Bonsignore.

Menos de una hora después, cuando bomberos y equipos de emergencia ya trabajaban en el lugar, una explosión sacudió el predio.

Como consecuencia, una persona murió, otra resultó herida y más de 30 rescatistas sufrieron lesiones durante una emergencia que se agravó mientras el operativo estaba en marcha. Hasta el sábado, las autoridades no habían difundido la identidad de la víctima fatal.

“Tuvimos mucha suerte ese día”, afirmó Bonsignore durante una conferencia de prensa realizada el viernes por la noche. “Tuvimos suerte en el sentido de que ninguno de los nuestros murió. Es lamentable que hayamos tenido una víctima fatal, e hicieron todo lo que pudieron para llegar hasta esa persona”, agregó.

Los bomberos acudieron al lugar alrededor de las 15:30 del viernes tras recibir reportes de incendio, humo denso y dos trabajadores atrapados en un área del subsuelo, explicó Bonsignore. Foto: Associated Press.
Los bomberos acudieron al lugar alrededor de las 15:30 del viernes tras recibir reportes de incendio, humo denso y dos trabajadores atrapados en un área del subsuelo, explicó Bonsignore. Foto: Associated Press.

Un jefe de bomberos sufrió fractura de cráneo

El jefe de bomberos Christopher Cuccaro, uno de los heridos más graves, sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, informó el jefe médico del Departamento de Bomberos, David Prezant. Según detalló, permanecía en estado crítico pero estable.

“Lo observaremos muy de cerca durante las próximas 24 horas para asegurarnos de que no haya una inflamación cerebral posterior. Mientras no la haya, debería evolucionar bien”, explicó Prezant. También indicó que Cuccaro y el otro bombero gravemente herido fueron alcanzados por la onda expansiva.

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El funcionario agregó que el segundo bombero evolucionaba “muy bien” y destacó que ninguno de los dos presenta heridas penetrantes ni lesiones internas en órganos vitales.

Hasta el cierre del sábado no había novedades relevantes sobre las causas del incendio y la explosión. Las autoridades señalaron que, además de los investigadores, algunos bomberos permanecían en el lugar como medida preventiva.

Un testigo de la zona, Richard Oviogor, contó a la cadena WABC-TV que escuchó dos explosiones y sintió una “gran onda expansiva”. En el área funcionan varios comercios, entre ellos una empresa tostadora de café y depósitos de almacenamiento.

El astillero había pertenecido a Bethlehem Steel Company, una empresa que construyó barcos para la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

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