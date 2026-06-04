Estados Unidos

Florida intensificará sus esfuerzos contra la trata de personas durante la Copa Mundial 2026

Las autoridades estatales desplegarán una estrategia integral junto a agencias policiales, empresas, organizaciones civiles y ciudadanos para prevenir el aumento de este delito durante el torneo

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Siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, de pie frente a un podio con el texto "RECORD HUMAN TRAFFICKING ARRESTS" y banderas de EE. UU. y Florida
Florida aplicará una política de tolerancia cero contra los traficantes y reforzará la protección de personas vulnerables (X: @AGJamesUthmeier).

El fiscal general de Florida James Uthmeier anunció una ofensiva contra la trata de personas ante la Copa Mundial de la FIFA 2026, después de que se registraran 1.600 detenciones vinculadas con tráfico y explotación humana desde febrero de 2025.

De acuerdo con CBS 12, el funcionario afirmó: “Prevemos que la Copa del Mundo se convertirá en el mayor foco de trata de personas de la historia, simplemente por la naturaleza de la presencia internacional, el dinero, la costa, el entretenimiento, la gran cantidad de gente de otros países donde las leyes son diferentes y están acostumbrados a comportamientos repugnantes que podrían ser legales o más permisivos allí”.

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Advertencia oficial y tolerancia cero

Ante la proximidad del Mundial, las autoridades reafirmaron su compromiso con una política de tolerancia cero hacia los traficantes que puedan intentar aprovecharse del evento y reforzarán la protección de las personas vulnerables, incluidos los adultos con discapacidad, reportó CBS 12.

En la conferencia de prensa, Uthmeier lanzó una advertencia a los posibles delincuentes durante la Copa Mundial de la FIFA: “No escatimaremos esfuerzos para erradicar a los malhechores, a quienes trafican y acosan a nuestras mujeres y niños. Los procesaremos y los enviaremos a prisión por mucho tiempo. Así que, si están viendo el Mundial y piensan en comportarse mal, les recomiendo que no lo hagan, o sin duda pagarán las consecuencias”.

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Por su parte, el comisionado adjunto del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), John Vecchio, aseguró: “Aunque damos la bienvenida a los visitantes a Florida para que disfruten de eventos como la Copa Mundial de la FIFA, que se celebran en un escenario mundial, queremos que sepan: si vienen a nuestro estado y se aprovechan de los floridanos y nuestros visitantes, los haremos responsables”.

Vista panorámica del interior del Hard Rock Stadium con el campo de fútbol verde, gradas llenas de espectadores y una gran pantalla central
Florida será sede de siete partidos del Mundial 2026, todos programados en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium) (Reuters).

En línea con estos esfuerzos, en febrero, el fiscal Uthmeier firmó lo que su oficina describió como un “acuerdo histórico” con la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle para combatir la trata antes de grandes acontecimientos, incluido el Mundial 2026. En ese acuerdo, la Oficina de la Fiscalía Estatal se incorporó formalmente al Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas liderado por Fernández Rundle.

La incorporación permitirá que fiscales de ambas dependencias actúen con jurisdicción compartida en uno o varios circuitos judiciales, lo que amplía la capacidad de acción frente a los responsables de la trata y delitos relacionados. Además, el acuerdo asignó USD 1,5 millones para fortalecer las tareas de prevención, investigación y enjuiciamiento vinculadas a estos crímenes.

La fiscal Katherine Fernández Rundle, vestida de rojo, firma un documento en una mesa blanca con un arreglo floral. Diez personas la observan detrás, con banderas de Florida y logos de Camillus House de fondo
El fiscal Uthmeier firmó en febrero un acuerdo con la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle para combatir la trata de personas (Oficina del Fiscal General James Uthmeier).

Empresas, organizaciones y ciudadanos forman parte de la estrategia de prevención

El fiscal Uthmeier resaltó el valor del trabajo conjunto entre las agencias policiales, como el FDLE y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, y las entidades comunitarias. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Florida impulsa la participación del sector empresarial y anima a las compañías a asumir un rol de vigilancia adicional, así como a reportar situaciones sospechosas.

Mark Wilson, presidente y Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florida, declaró: “Mientras Florida se prepara para recibir visitantes de todo el mundo como sede de la Copa Mundial, la comunidad empresarial está actuando como una capa adicional de protección al crear conciencia, capacitar a los empleados y ayudar a identificar las señales de alerta de la trata de personas”.

Asimismo, Erin Collins, directora ejecutiva de la Alianza de Florida para Acabar con la Trata de Personas, destacó la importancia de la concientización: “Si bien las fuerzas del orden continúan logrando avances en la identificación de los traficantes y su rendición de cuentas, la prevención y la concientización siguen siendo partes fundamentales de la solución”.

Se impulsa la participación del sector empresarial para reforzar la vigilancia y reportar situaciones sospechosas vinculadas a la trata de personas (REUTERS/Greg Lovett vía Imagn Content).
Se impulsa la participación del sector empresarial para reforzar la vigilancia y reportar situaciones sospechosas vinculadas a la trata de personas (REUTERS/Greg Lovett vía Imagn Content).

Parte de la iniciativa incluye a compañías como Uber, que capacitó a conductores y usuarios, incorporó herramientas de seguridad en su plataforma y se asoció con la organización It’s a Penalty para distribuir entre pasajeros y conductores materiales de concientización sobre la trata de personas.

Lizzie Pittinger, asociada sénior de Políticas Públicas de Uber, explicó: “Creemos que, al educar a nuestra comunidad sobre las señales de explotación, podemos convertir cada viaje en Uber en una oportunidad para proteger a las personas vulnerables”.

A su vez, según CBS 12, Uthmeier solicitó a los residentes que identifiquen signos como personas que parecen controladas, atemorizadas o incapaces de comunicarse con normalidad. Collins también advirtió que “la trata de personas a menudo pasa desapercibida” y pidió denunciar cualquier actividad sospechosa. Para reportar un posible caso, recomendó comunicarse con la línea estatal 855-FLA-Safe.

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