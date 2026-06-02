Son mexicanos, tienen un restaurante familiar en Texas, pidieron ayuda en TikTok y su negocio se volvió un éxito

Una de las dueñas compartió un clip donde contó que el local estaba pasando un mal momento. La publicación superó 500.000 vistas y en pocos días se llenó de nuevos clientes en Dallas

Las ventas de Ana’s Restaurant en Dallas aumentaron tras la publicación de un video en redes sociales. El pequeño local de comida mexicana, gestionado por una familia originaria de Hidalgo, México, duplicó su clientela en apenas unos días, gracias a la viralización de una publicación en TikTok que superó el medio millón de vistas.

El clip, publicado el 14 de mayo por Andrea Soto, hija de los propietarios, mostró los platillos tradicionales del restaurante y compartió las dificultades económicas que atravesaba el negocio. En cuestión de horas, el establecimiento, ubicado en el 4626 de Maple Ave., comenzó a llenarse de nuevos comensales, según relató Andrea al diario Dallas News.

PUBLICIDAD

El video viral en TikTok de Ana’s Restaurant en Dallas duplicó las ventas del pequeño local de comida mexicana (Tik Tok)

La publicación en TikTok no surgió como una campaña de rescate ni como un pedido de ayuda urgente. Andrea admitió que no esperaba resultados, ya que no publicaba contenido en esa plataforma desde hacía meses.

El efecto fue inmediato: cientos de personas acudieron al local, preguntando por los mismos platillos que aparecieron en el video, como las flautas y enchiladas.

PUBLICIDAD

El restaurante contrató a cuatro nuevos empleados tras el repentino crecimiento y reorganizó su cocina para responder a la alta demanda (Instagram: @anasrestaurante_24)

La reacción de la comunidad cambió la rutina del restaurante de un día para otro. Antes, el local podía pasar horas vacío y los primeros clientes llegaban cerca del mediodía.

Tras el video, en algunos días se formaron filas antes de la apertura, a las nueve y media de la mañana.

Qué motivó el cambio en la suerte del restaurante

El giro que experimentó Ana’s Restaurant se explica por la combinación de varios factores. El video viral mostró la autenticidad de la comida mexicana que preparan los padres de Andrea, lejos del estilo Tex-Mex habitual en la zona.

PUBLICIDAD

La sinceridad del mensaje y la vulnerabilidad del negocio familiar movilizaron a cientos de personas, dispuestas a apoyar con su presencia y consumo.

La publicación superó las 500.000 visualizaciones y atrajo cientos de nuevos clientes interesados en los platillos tradicionales (Instagram: @anasrestaurante_24)

La publicación alcanzó más de 500.000 visualizaciones y generó más de 2.000 comentarios de apoyo. Según estimaciones de la familia, las ventas aumentaron un 100% en pocos días.

PUBLICIDAD

El flujo constante de clientes permitió que el restaurante, que antes sobrevivía gracias a la clientela habitual y el boca a boca, recibiera ahora a muchos comensales por primera vez.

Quiénes están detrás del restaurante

Ana’s Restaurant es administrado por Andrés Soto y Georgina Rosales, matrimonio que inauguró el negocio en 2008. Desde 2016, el local funciona en la dirección actual. Ambos llegaron a Dallas desde Hidalgo, México, y han sostenido el restaurante durante casi dos décadas, apoyados por su hija Andrea, quien también trabaja en el negocio.

PUBLICIDAD

Ana’s Restaurant, administrado por una familia originaria de Hidalgo, México, enfrenta retos por el aumento súbito de clientela (Instagram: @anasrestaurante_24)

La familia enfrentó momentos difíciles el último año. El aumento en el precio de los insumos, la disminución de personas que comían fuera para ahorrar dinero y la presencia de agentes de ICE cerca del restaurante alejaron a muchos clientes habituales, en su mayoría hispanos. “La gente tenía miedo de venir. Eso nos afectó mucho”, explicó Andrea Soto a Dallas News.

Cómo cambió la operación diaria

El aumento repentino de clientes obligó a la familia a adaptarse rápidamente. La capacidad del restaurante es de unas 70 personas y el estacionamiento limitado no ha frenado a los nuevos clientes. Al principio, familiares y amigos ayudaron a atender la demanda, pero la familia ya contrató a cuatro nuevos empleados para mantener el ritmo.

PUBLICIDAD

La comunidad hispana respondió al mensaje sincero de la familia, a pesar del temor previo por la presencia de agentes de ICE cerca del negocio (Instagram: @anasrestaurante_24)

El fenómeno también generó retos. Los propietarios tuvieron que reorganizar la cocina y el servicio para evitar demoras. Varias personas han pedido platillos no incluidos en el menú, como enchiladas con queso amarillo o queso con totopos. La familia evalúa estas sugerencias, aunque no está segura de hacer cambios en la carta.

Qué significa para la familia y la comunidad

Andrea Soto resaltó el valor emocional de este giro en la historia del restaurante. “Lo más importante es que el legado familiar construido durante casi veinte años ahora llega a nuevos comensales que prueban los platillos preparados por mis padres”, expresó a Dallas News.

PUBLICIDAD

La familia se siente agradecida y sorprendida por la respuesta de la comunidad, que ha mantenido el local lleno más allá de un fin de semana.