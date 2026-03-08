La ciudad de Boston enfrenta retrasos en la financiación para el Mundial 2026

El rechazo del ayuntamiento de Foxboro a la propuesta económica pone en duda la realización de los partidos del Mundial en Gillette Stadium. (Reuters)

El rechazo de la junta directiva de Foxboro a la propuesta presentada por el comité anfitrión de Boston y Kraft Sports & Entertainment ha dejado en suspenso la realización de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Gillette Stadium este verano.

A pesar de los compromisos financieros y las garantías ofrecidas, los representantes locales mantienen su postura firme sobre la exigencia de fondos para la seguridad.

El ayuntamiento de Foxboro exige USD 7,8 millones para cubrir gastos de policía y bomberos durante los 39 días previstos del torneo, argumentando que ni la FIFA ni los organizadores locales asumieron esta responsabilidad en la licitación inicial.

La junta directiva ha fijado el 17 de marzo como fecha límite para una decisión definitiva, manteniendo la incertidumbre sobre la celebración de los partidos en la ciudad.

La propuesta de los organizadores contempla el reembolso de cualquier factura de seguridad en un plazo de dos días hábiles y la promesa de que el comité anfitrión contará con USD 30 millones procedentes de fondos federales, estatales y socios comerciales.

El Comité Organizador de Boston y Kraft Sports & Entertainment no logra convencer a las autoridades locales sobre los fondos para seguridad en la Copa Mundial. (Reuters)

El grupo encabezado por Bob Kraft también ofreció respaldar la adquisición de equipamiento policial por hasta USD 1,5 millones.

Las posturas enfrentadas entre Foxboro y los organizadores

El presidente de la junta, Bill Yukna, rechazó la oferta casi de inmediato.

En su mensaje, afirmó que “las condiciones ofrecidas no responden a las necesidades del municipio y no serán suficientes para atender la necesidad de servicios de seguridad para estos eventos”. Añadió que cualquier declaración sobre un acuerdo era “categóricamente falsa”.

Según el ayuntamiento, la seguridad pública es innegociable. Las autoridades locales indicaron que han invertido miles de horas junto a agencias estatales y federales en el diseño del plan de protección.

Insisten en que el monto exigido representa solo una fracción de los ingresos que dejará el torneo, pero consideran que la responsabilidad de cubrirlo no debe recaer sobre la comunidad.

El municipio de Foxboro exige USD 7,8 millones para cubrir policías y bomberos durante los 39 días del torneo, como condición para autorizar los partidos. Mandatory Credit: Brian Fluharty-USA TODAY Sports/File Photo

El conflicto, de acuerdo con las autoridades de Foxboro, se agrava por la percepción de que el Grupo Kraft y otros organizadores no han contemplado adecuadamente los gastos relacionados con la Copa Mundial.

La declaración oficial remarcó: “El Ayuntamiento no puede ni quiere financiar las pérdidas del Grupo Kraft sacrificando la seguridad pública”.

El comité anfitrión defiende su propuesta y busca diálogo

El comité anfitrión asegura que todos los pagos por servicios de seguridad serían reembolsados en un plazo máximo de dos días hábiles y que la licencia podría ser revocada si se incumple este compromiso.

La carta de Boston Soccer 2026 también promete la entrega de todo el equipamiento solicitado por las fuerzas de seguridad antes del torneo.

Actualmente, el comité declara disponer de USD 2 millones y garantiza la recepción de al menos USD 30 millones adicionales, aunque aún no ha presentado pruebas formales ni un desglose de origen de estos fondos.

Hasta la fecha, solo ha recibido USD 10 millones de los USD 20 millones prometidos por el estado, y la mitad ya se destinó a financiar el FIFA Fan Fest en Boston.

La falta de acuerdo sobre el financiamiento de la seguridad amenaza la concesión de la licencia necesaria para que Foxboro sea sede del Mundial. Mandatory Credit: David Butler II-Imagn Images

Por su parte, Kraft Sports & Entertainment ratificó su compromiso de aportar hasta USD 1,51 millones para la compra de equipamiento policial, cifra que dista de los USD 7,8 millones considerados imprescindibles por la ciudad para garantizar la seguridad durante el torneo.

Las consecuencias de la disputa para la Copa Mundial en Boston

La negativa de la junta directiva podría dejar a la FIFA sin la licencia de entretenimiento requerida para organizar los partidos en Foxboro, condición indispensable para que la Copa Mundial se dispute en el Gillette Stadium.

La situación permanece sin acuerdo. El ayuntamiento considera insuficientes las garantías ofrecidas y mantiene la amenaza de no conceder la licencia si no se cumplen sus requisitos financieros.

Los organizadores insisten en que buscan “un acuerdo claro y meditado con la ciudad de Foxboro” y aseguran que continuarán dialogando hasta alcanzar una solución.

Una vista panorámica del Estadio Gillette muestra sus asientos azules vacíos y el campo de fútbol americano, con grandes pantallas de video iluminadas. (Reuters)

La realización de los partidos de la Copa Mundial en Foxboro depende de la respuesta de la junta directiva frente a las condiciones económicas y de seguridad actualmente en negociación.

Si no se alcanza un consenso antes del 17 de marzo, la sede podría quedar fuera del torneo, lo que tendría un impacto considerable en la programación y la economía local.