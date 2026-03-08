Estados Unidos

La ciudad de Boston enfrenta retrasos en la financiación para el Mundial 2026

La organización de la Copa del Mundo en la ciudad se complica por la demora en los fondos estatales y municipales, lo que pone en riesgo la preparación de Foxborough como sede clave del torneo internacional

Guardar
El rechazo del ayuntamiento de
El rechazo del ayuntamiento de Foxboro a la propuesta económica pone en duda la realización de los partidos del Mundial en Gillette Stadium. (Reuters)

El rechazo de la junta directiva de Foxboro a la propuesta presentada por el comité anfitrión de Boston y Kraft Sports & Entertainment ha dejado en suspenso la realización de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Gillette Stadium este verano.

A pesar de los compromisos financieros y las garantías ofrecidas, los representantes locales mantienen su postura firme sobre la exigencia de fondos para la seguridad.

El ayuntamiento de Foxboro exige USD 7,8 millones para cubrir gastos de policía y bomberos durante los 39 días previstos del torneo, argumentando que ni la FIFA ni los organizadores locales asumieron esta responsabilidad en la licitación inicial.

La junta directiva ha fijado el 17 de marzo como fecha límite para una decisión definitiva, manteniendo la incertidumbre sobre la celebración de los partidos en la ciudad.

La propuesta de los organizadores contempla el reembolso de cualquier factura de seguridad en un plazo de dos días hábiles y la promesa de que el comité anfitrión contará con USD 30 millones procedentes de fondos federales, estatales y socios comerciales.

El Comité Organizador de Boston
El Comité Organizador de Boston y Kraft Sports & Entertainment no logra convencer a las autoridades locales sobre los fondos para seguridad en la Copa Mundial. (Reuters)

El grupo encabezado por Bob Kraft también ofreció respaldar la adquisición de equipamiento policial por hasta USD 1,5 millones.

Las posturas enfrentadas entre Foxboro y los organizadores

El presidente de la junta, Bill Yukna, rechazó la oferta casi de inmediato.

En su mensaje, afirmó que “las condiciones ofrecidas no responden a las necesidades del municipio y no serán suficientes para atender la necesidad de servicios de seguridad para estos eventos”. Añadió que cualquier declaración sobre un acuerdo era “categóricamente falsa”.

Según el ayuntamiento, la seguridad pública es innegociable. Las autoridades locales indicaron que han invertido miles de horas junto a agencias estatales y federales en el diseño del plan de protección.

Insisten en que el monto exigido representa solo una fracción de los ingresos que dejará el torneo, pero consideran que la responsabilidad de cubrirlo no debe recaer sobre la comunidad.

El municipio de Foxboro exige
El municipio de Foxboro exige USD 7,8 millones para cubrir policías y bomberos durante los 39 días del torneo, como condición para autorizar los partidos. Mandatory Credit: Brian Fluharty-USA TODAY Sports/File Photo

El conflicto, de acuerdo con las autoridades de Foxboro, se agrava por la percepción de que el Grupo Kraft y otros organizadores no han contemplado adecuadamente los gastos relacionados con la Copa Mundial.

La declaración oficial remarcó: “El Ayuntamiento no puede ni quiere financiar las pérdidas del Grupo Kraft sacrificando la seguridad pública”.

El comité anfitrión defiende su propuesta y busca diálogo

El comité anfitrión asegura que todos los pagos por servicios de seguridad serían reembolsados en un plazo máximo de dos días hábiles y que la licencia podría ser revocada si se incumple este compromiso.

La carta de Boston Soccer 2026 también promete la entrega de todo el equipamiento solicitado por las fuerzas de seguridad antes del torneo.

Actualmente, el comité declara disponer de USD 2 millones y garantiza la recepción de al menos USD 30 millones adicionales, aunque aún no ha presentado pruebas formales ni un desglose de origen de estos fondos.

Hasta la fecha, solo ha recibido USD 10 millones de los USD 20 millones prometidos por el estado, y la mitad ya se destinó a financiar el FIFA Fan Fest en Boston.

La falta de acuerdo sobre
La falta de acuerdo sobre el financiamiento de la seguridad amenaza la concesión de la licencia necesaria para que Foxboro sea sede del Mundial. Mandatory Credit: David Butler II-Imagn Images

Por su parte, Kraft Sports & Entertainment ratificó su compromiso de aportar hasta USD 1,51 millones para la compra de equipamiento policial, cifra que dista de los USD 7,8 millones considerados imprescindibles por la ciudad para garantizar la seguridad durante el torneo.

Las consecuencias de la disputa para la Copa Mundial en Boston

La negativa de la junta directiva podría dejar a la FIFA sin la licencia de entretenimiento requerida para organizar los partidos en Foxboro, condición indispensable para que la Copa Mundial se dispute en el Gillette Stadium.

La situación permanece sin acuerdo. El ayuntamiento considera insuficientes las garantías ofrecidas y mantiene la amenaza de no conceder la licencia si no se cumplen sus requisitos financieros.

Los organizadores insisten en que buscanun acuerdo claro y meditado con la ciudad de Foxboro” y aseguran que continuarán dialogando hasta alcanzar una solución.

Una vista panorámica del Estadio
Una vista panorámica del Estadio Gillette muestra sus asientos azules vacíos y el campo de fútbol americano, con grandes pantallas de video iluminadas. (Reuters)

La realización de los partidos de la Copa Mundial en Foxboro depende de la respuesta de la junta directiva frente a las condiciones económicas y de seguridad actualmente en negociación.

Si no se alcanza un consenso antes del 17 de marzo, la sede podría quedar fuera del torneo, lo que tendría un impacto considerable en la programación y la economía local.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasKraft Sports & EntertainmentFoxboroJunta Directiva MunicipalBoston Soccer 2026Seguridad en Eventos DeportivosFinanciación Copa MundialCopa Mundial de la FIFA

Últimas Noticias

La compra de U.S. Steel por Nippon Steel impulsa un plan para sostener el empleo industrial en Estados Unidos

Un acuerdo respaldado desde el gobierno pretende fortalecer el sector manufacturero con una inversión de USD 14.000 millones, previendo creación de puestos de trabajo y modernización de infraestructura en el mediano plazo

La compra de U.S. Steel

El temor a los gastos médicos imprevistos crece entre los californianos

La mayoría de los residentes en California considera que los costos inesperados de salud representan el mayor riesgo financiero para 2026, superando la preocupación por la vivienda y la alimentación, según una encuesta reciente en el estado

El temor a los gastos

El presidente Trump impulsa protagonismo empresarial en la ciberseguridad nacional

La nueva estrategia federal propone una mayor intervención del sector privado en respuestas contra amenazas informáticas, lo que plantea interrogantes sobre el marco jurídico y los riesgos de represalias internacionales por parte de actores estatales o no estatales

El presidente Trump impulsa protagonismo

Un número creciente de estadounidenses ocultó su nacionalidad en viajes al extranjero

Mediante un reciente análisis se reveló que una parte considerable de la población adulta de Estados Unidos opta por no revelar su origen en otros países, para evitar conversaciones incómodas y sortear posibles enfrentamientos sociales

Un número creciente de estadounidenses

El Bronx concentra la mitad de los homicidios de Nueva York durante 2026

La persistencia de muertes en el distrito contrasta con la disminución de hechos violentos en el resto de la ciudad, mientras preocupaciones sobre factores sociales y falta de recursos marcan la agenda de autoridades y organizaciones locales

El Bronx concentra la mitad

TECNO

Nikola Tesla hizo una profecía

Nikola Tesla hizo una profecía hace 100 años sobre el “cerebro mundial” y en 2026 ya es una realidad

Así puedes saber qué dispositivos extraños están conectados a la red WiFi del hogar y expulsarlos de inmediato

¿Perdiste tu equipaje? Así puedes rastrear y recuperar tu maleta con la nueva función de Google

Crean un dispositivo con inteligencia artificial que promete conectar mascotas y dueños en tiempo real

Teléfono limpio y desinfectado: pasos clave para limpiar y esterilizar el celular correctamente

ENTRETENIMIENTO

Ethan Hawke revivió la noche

Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”

“Outlander”: así fue el impactante inicio de la temporada final de la serie

Maggie Gyllenhaal defendió la crudeza de la violencia en ‘¡La novia!’: “Maquillarla sería una falta de respeto”

Hilary Duff lanza un tema inspirado en un amor polémico y revive el misterio sobre su relación con Leonardo DiCaprio

Michael J. Fox y Christopher Lloyd celebran su amistad a 40 años de “Volver al futuro”: “Cenando con mi mejor amigo”

MUNDO

Un derrumbe en una mina

Un derrumbe en una mina de Rubaya deja al menos 300 muertos en la República Democrática del Congo

Alerta en Australia: las autoridades del Territorio del Norte advirtieron que hay “cocodrilos por todas partes”

Entre la altura y la intimidad: cómo los ascensos prolongados obligan a repensar la gestión de residuos

Trump dijo que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” sin su aprobación

Irán reivindicó su eje con Rusia en plena guerra: “La cooperación ha existido, existe ahora y continuará”