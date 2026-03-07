Un histórico equipo de Cleveland busca ampliar el récord de victorias consecutivas en gimnasia artística

Varias jóvenes gimnastas practican sus rutinas en vigas de equilibrio y colchonetas en un gimnasio, con una de ellas realizando un salto acrobático en el aire. (NewsDepth)

Durante más de dos décadas, Brecksville-Broadview Heights ha construido la racha más extensa de títulos estatales consecutivos en la historia de la gimnasia escolar de Ohio: el equipo ha defendido su campeonato año tras año bajo presión constante, con un modelo basado en salud mental y compañerismo, según el periódico británico The Guardian.

El equipo femenino de este instituto público de las afueras de Cleveland busca el sábado su vigésimo tercer título consecutivo en el campeonato estatal, lo que exige a sus integrantes, como las seniors Rachel Kirin y Kyla Haverdill, convivir con una expectativa permanente de victoria. Haverdill subrayó: “es mucha presión. La mayoría de la gente no lo entiende: es algo tan esperado”.

Brecksville-Broadview Heights suma 22 títulos estatales consecutivos y afronta lesiones en la previa del nuevo intento

Desde 2004, ninguna otra escuela ha logrado destronar a Brecksville-Broadview Heights. Las entrenadoras Maria Schneider y Leah Miko han fortalecido una filosofía de ajustes continuos: cada temporada analizan videos de posibles rivales y perfeccionan rutinas, incrementando el puntaje en apenas una décima.

Kirin remarcó que este sistema de trabajo “realmente nos diferencia”, pues “nuestros entrenadores siempre trabajan juntos y aportan distintos aspectos de su conocimiento para mejorar las rutinas”.

Este año, la preparación se redujo debido a lesiones que limitaron el tiempo de práctica previo al torneo. Ante la pregunta acerca de si la experiencia acumulada reduce el nerviosismo, Schneider respondió: “Nunca. Jamás”.

La supremacía de los Bees no permite relajación: en el campeonato de 2024, creyeron que habían sido superadas por Magnificat High School, una institución privada de Cleveland. Haverdill recordó: “Ganamos por una punta de pie y la gente decía: ‘Otra vez ganaron’. Estábamos convencidas de que habíamos perdido”.

En los últimos años, la diferencia final se decidió incluso por modificaciones de último minuto en la rutina, lo que permitió sostener la seguidilla.

A diferencia de equipos universitarios o privados, el instituto Brecksville-Broadview Heights no puede reclutar gimnastas. Sus atletas normalmente se forman en Gym World, un club local de Broadview Heights fundado por los padres de la actual entrenadora, Joan y Ron Ganim. La mayoría de las deportistas han competido en este club desde niñas antes de integrarse a la secundaria.

La clave del éxito: formación desde la infancia y enfoque en salud mental

La cultura que se respira en Gym World va más allá de la exigencia deportiva. Kirin definió ese espacio como “el lugar donde hice a mis mejores amigas”, mientras Haverdill expresó: “la señora Schneider es como una segunda madre”. El club promueve una política flexible que respalda la participación tanto en el equipo escolar como en el club, incentivando la diversión y reconociendo el esfuerzo cotidiano.

Una gimnasta realiza un ejercicio desafiante en la barra horizontal mientras otras observan atentamente en un gimnasio. (NewsDepth)

No todas las gimnastas de los Bees desean competir en la universidad. La mayoría lo hace en los niveles 8 y 9, aunque hay excepciones singulares como Alecia Farina, que en 2016 se consagró campeona estatal all-around en cuatro ocasiones y logró un 10 perfecto en salto de potro, igualando así una de las mejores puntuaciones registradas en la historia estatal.

Un aspecto fundamental del equipo es el cuidado de la salud mental. Inspirado en un programa diseñado por el padre de la entrenadora, las integrantes asisten a sesiones de “Psychobabble”, donde adquieren herramientas para manejar la confianza y la presión tanto en la competencia como en su vida diaria.

Kirin señaló que “nuestros entrenadores nos conocen muy bien y saben exactamente qué decir a cada una antes de competir”.

Un equipo unido dentro y fuera del gimnasio

Para las integrantes actuales, el principal distintivo es la fortaleza de las relaciones internas. Haverdill apuntó la cercanía entre seniors y las gimnastas más jóvenes:

Jóvenes gimnastas realizan sus rutinas bajo la atenta mirada de un entrenador, mientras otros son supervisados desde una sala adyacente en un gimnasio bien equipado. (NewsDepth)

“Somos muy unidas en la escuela y fuera de ella. Hemos pasado estos cuatro años juntas y, aunque nuestras personalidades a veces chocan, es perfecto. Siento que este equipo tiene algo extra especial”.

La trayectoria de este dominio ha sido documentada por Nina Mandell en su libro A Fraction of a Point: A Gymnastics Dynasty on the Line, que se publica este martes y explora “los altibajos” en la búsqueda constante de un nuevo campeonato.