Un censo reciente reveló una desaceleración sin precedentes en el crecimiento de las áreas metropolitanas de Estados Unidos en 2025

El censo de 2025 revela una desaceleración histórica en el crecimiento demográfico de áreas metropolitanas de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaceleración del crecimiento demográfico se ha convertido en un fenómeno central para las áreas metropolitanas de Estados Unidos, según los últimos datos publicados por la Oficina del Censo. Durante 2025, la tasa promedio de crecimiento en estos núcleos urbanos descendió de 1,1% en 2024 a apenas 0,6%, marcando un freno significativo en comparación con años anteriores. Este cambio refleja no solo una tendencia nacional, sino también la entrada de nuevas variables en la dinámica poblacional del país.

El informe destaca que los factores detrás de esta desaceleración son múltiples, aunque dos han sido especialmente determinantes: la reducción de la inmigración y los desastres naturales. La agencia federal señala que la menor llegada de inmigrantes internacionales fue clave, sobre todo al contrastar con el año anterior, cuando una oleada migratoria impulsó la recuperación demográfica pospandemia en varios centros urbanos. Además, el impacto de fenómenos climáticos extremos, como los huracanes, forzó a miles de personas a abandonar sus hogares, especialmente en la costa del Golfo, alterando la composición y el tamaño de numerosas comunidades.

El efecto de estos factores se observa con mayor claridad en las zonas fronterizas entre Estados Unidos y México, donde se registraron los descensos demográficos más abruptos. Las áreas metropolitanas de Laredo (Texas), Yuma (Arizona) y El Centro (California) experimentaron caídas notorias en sus tasas de crecimiento: Laredo pasó de un 3,2% en 2024 a solo 0,2% en 2025; Yuma bajó de 3,3% a 1,4%; y El Centro, que había crecido un 1,2%, sufrió una contracción del -0,7%. Estos lugares, que el año anterior se beneficiaron del arribo de miles de inmigrantes, vieron revertida la tendencia por la brusca caída en la migración internacional, evidenciando la volatilidad de estos flujos y su peso en el desarrollo local.

La reducción de la inmigración internacional y los desastres naturales emergen como los principales factores que frenan el aumento poblacional en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incidencia de los huracanes Helene y Milton en el otoño de 2024 tuvo consecuencias directas en la migración interna y la pérdida de población en regiones específicas. Los daños, valorados en decenas de miles de millones de dólares, obligaron a amplios sectores de la población a evacuar varias zonas de la costa del Golfo de Florida. El condado de Pinellas, donde se encuentra San Petersburgo, perdió cerca de 12.000 residentes, cifra solo superada por el declive continuo del condado de Los Ángeles a lo largo de la última década. El condado de Taylor, otra comunidad fuertemente golpeada en la región de Big Bend, sufrió la mayor caída en la tasa de crecimiento de todos los condados estadounidenses, con un descenso del -2,2%. El impacto no se limitó a Florida: en Carolina del Norte, el condado de Asheville perdió más de 2.000 habitantes después de que los restos del huracán Helene afectaran gravemente a los pueblos de montaña y sus servicios básicos.

Al observar los cambios en los principales destinos de inmigrantes internacionales, destaca una caída drástica en el flujo hacia los grandes centros habituales como Houston, Miami y Los Ángeles. Aunque estos condados continuaron recibiendo el mayor número absoluto de inmigrantes en 2025, nueve de cada diez condados del país reportaron niveles de inmigración inferiores a los de 2024. En el caso del área metropolitana de Nueva York, la reducción fue tan marcada que pasó de liderar el crecimiento poblacional en 2024 al puesto número 13 en 2025, subrayando la dependencia de estas ciudades de la llegada de nuevos residentes desde el exterior.

Pese al freno general, áreas metropolitanas como Houston, Dallas-Fort Worth, Atlanta y Phoenix despuntan con elevados índices de crecimiento poblacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a este contexto general de ralentización, hubo áreas metropolitanas y condados que experimentaron un crecimiento notable en 2025. Houston y Dallas-Fort Worth encabezaron la lista nacional, seguidas por Atlanta, Phoenix y Charlotte. También se observaron tasas elevadas en áreas metropolitanas medianas de Florida y Carolina del Sur. Ocala, en Florida, lideró el país con un crecimiento del 3,4%. Myrtle Beach y Spartanburg, en Carolina del Sur, junto con Lakeland y Punta Gorda en Florida, también destacaron por su dinamismo. En cuanto a los suburbios, los condados periféricos de Collin y Montgomery (Texas), Pinal (Arizona), Pasco y Polk (Florida) se convirtieron en los destinos preferidos para quienes se trasladaron desde otras regiones, fenómeno impulsado por el encarecimiento de la vivienda y la expansión del teletrabajo tras la pandemia.

En el análisis entre crecimiento natural y migración, se observan diferencias regionales y demográficas marcadas. El área metropolitana de Nueva York lideró el crecimiento natural —diferencia entre nacimientos y defunciones— con más de 32.000 nuevos residentes, seguida de Dallas-Fort Worth y Houston. Por el contrario, regiones como Pittsburgh y varias comunidades de Florida con alta proporción de adultos mayores registraron más muertes que nacimientos. Las dos áreas metropolitanas de Texas sobresalieron debido a su estructura demográfica, caracterizada por poblaciones jóvenes y elevadas tasas de natalidad, resultado de décadas de inmigración interna e internacional, lo que les permitió mantener un crecimiento natural robusto frente al envejecimiento y la baja natalidad de otras zonas del país.