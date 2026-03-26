El regalo de un dictador a otro: “Por si acaso”

Lukashenko le regala un rifle a Kim Jong-un como muestra de amistad: "Por si acaso"

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko entregó el jueves un fusil automático al líder norcoreano Kim Jong-un como obsequio de amistad y ambos mandatarios firmaron un tratado bilateral durante una cumbre celebrada en Pyongyang entre dos de los principales aliados de Rusia en su guerra contra Ucrania.

“¡Por si acaso aparecen enemigos!”, bromeó Lukashenko al momento de entregar el arma, arrancando carcajadas de Kim, quien examinó el fusil de fabricación bielorrusa con evidente interés y probó el mecanismo de recarga.

Alexander Lukashenko de Bielorrusia le regala un rifle a Kim Jong-un de Corea del Norte, simbolizando un gesto de amistad y colaboración entre ambas naciones.

El líder norcoreano Kim Jong Un examina un rifle mientras el presidente bielorruso Alexander Lukashenko observa durante una visita oficial en Bielorrusia.

“¡Muy bien! Kim Jong-un sabe cómo manejarlo”, comentó Lukashenko mientras observaba a su anfitrión manipular el rifle. En respuesta, Kim ofreció a su huésped una espada y un jarrón elaborado con casquillos de bala, con la imagen de Lukashenko incrustada.

El líder norcoreano Kim Jong Un (izquierda) inspecciona una carabina mientras el presidente bielorruso Alexander Lukashenko sonríe a su lado durante una visita oficial.

El intercambio de regalos incluyó también otros obsequios: Lukashenko entregó a Kim una caja —por la que, según la tradición bielorrusa, pagó simbólicamente una moneda al regalar un arma— junto con un ramo de aciano en forma de joya y una selección de dulces.

“Los secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética solían disfrutarlos cuando llegaban a Belovezhskaya Pushcha”, explicó Lukashenko al presentar los licores tradicionales bielorrusos Zubrovka y Belovezhskaya.

La visita a Pyongyang —la primera en los 33 años de mandato de Lukashenko— reunió a dos líderes que se encuentran bajo sanciones internacionales y que han brindado un apoyo crucial al presidente ruso Vladimir Putin a lo largo de cuatro años de guerra en Ucrania. Tras la ceremonia de regalos, ambas delegaciones mantuvieron conversaciones formales presididas por Kim y Lukashenko.

Kim Jong Un y Alexander Lukashenko pasan revista a las tropas en Pyongyang. Es la primera visita del mandatario bielorruso a Corea del Norte en sus 33 años en el poder. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia vía AP)

Kim Jong Un da la bienvenida a Alexander Lukashenko en Pyongyang. Ambos líderes firmaron un tratado de amistad y están bajo sanciones internacionales por su respaldo a Rusia en Ucrania. (KCNA vía REUTERS)

Kim ha suministrado a Moscú millones de municiones y ha enviado tropas para ayudar a Rusia a recuperar parte de la región occidental de Kursk, que fuerzas ucranianas habían tomado en 2024. Por su parte, Lukashenko permitió que Bielorrusia fuera utilizada como rampa de lanzamiento para la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y acordó posteriormente albergar misiles nucleares tácticos rusos en su territorio, que limita con tres países de la OTAN.

Kim Jong Un y Alexander Lukashenko se reúnen en Pyongyang. Bielorrusia alberga misiles nucleares tácticos rusos en su territorio, que limita con tres países de la OTAN. (Presidencia de Bielorrusia/Handout vía REUTERS)

La agencia de noticias estatal bielorrusa Belta citó a Lukashenko diciendo a Kim que las relaciones entre ambos países entraban en una “nueva etapa fundamental”. Kim, por su parte, afirmó que los dos países compartían posiciones conjuntas en muchos asuntos y subrayó que Pyongyang “se opone a la presión indebida sobre Bielorrusia por parte de Occidente”.

Lukashenko y Kim Jong Un durante la ceremonia de firma del tratado de amistad en Pyongyang. Lukashenko afirmó que las relaciones entre ambos países entraban en una "nueva etapa fundamental". (Presidencia de Bielorrusia/Handout vía REUTERS)

La cumbre se produce en un momento de inusual actividad diplomática para Minsk. La semana pasada, Lukashenko recibió a John Coale, enviado del presidente estadounidense Donald Trump, y liberó a 250 presos políticos a cambio de una mayor flexibilización de las sanciones estadounidenses contra Bielorrusia. El viaje a Pyongyang pone de manifiesto el difícil equilibrio diplomático que intenta mantener Lukashenko: estrechar lazos con los países afines a Rusia y hostiles a Occidente, mientras busca simultáneamente normalizar su relación con Washington.

Kim Jong Un y Lukashenko se estrechan la mano en la Torre de la Liberación de Pyongyang. Corea del Norte envió tropas y millones de municiones a Rusia para su guerra en Ucrania. (KCNA vía REUTERS)

Kim Jong Un da la bienvenida a Lukashenko en Pyongyang. La visita se produjo días después de que el mandatario bielorruso recibiera al enviado de Donald Trump y liberara 250 presos políticos. (KCNA vía REUTERS)

Bielorrusia y Corea del Norte mantienen un volumen de comercio bilateral reducido, pero comparten una larga experiencia de supervivencia bajo sanciones internacionales —Pyongyang por sus programas nuclear y de misiles balísticos, y Minsk por su historial en materia de derechos humanos y su respaldo a Putin en Ucrania.