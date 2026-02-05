Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

El coreógrafo de patinaje artístico sobre hielo Antonio Najarro

Su vida era la danza hasta que un día, el deporte llamó a su puerta: le pidieron que cartografiara un ejercicio de patinaje artístico para una pareja francesa. A pesar de las dudas iniciales, Antonio Najarro aceptó el reto. ¿El resultado? Un oro olímpico. Esa solo fue la primera de las muchas preseas que se colgaría en el hielo, así como en el agua, de la mano de la natación. Ahora, acompaña a la pareja estadounidense (Madison Chock y Evan Bates) en la cita olímpica de Milán para quienes ha adaptado la canción Paint It Black de los Rolling Stones y ha incluido elementos flamencos como las palmas o el cajón. “Creo que vale el oro”, asegura en una entrevista con Infobae.

Antonio había dedicado toda una vida al ballet hasta que de repente, en el año 2000 dio el salto al mundo del deporte de la mano del patinaje artístico sobre hielo. Fue de la mano de la pareja francesa Marina Anissina y Gwendal Peizerat, que por entonces ya eran campeones del mundo, pero necesitaban un coreógrafo para hacer una pieza de flamenco sobre el hielo. Tras buscar en España y trabajar con distintas personas sin que la relación llegara a cuajar, dieron con Antonio. “Cuando me lo pidieron era un poco reacio porque no me imaginaba el flamenco, que es una energía de suelo, de fuerza, muy arraigada, muy de raíz; en el hielo, que es todo lo contrario”.

Una foto de Antonio Najarro y Javier Fernández (imagen cedida)

Guiado por su afán de conquistar nuevos retos, dijo que sí. Comenzó a viajar con ellos por el mundo y a trabajar en Francia con los dos patinadores como si fueran bailaores de flamenco. Su trabajo comenzó en un estudio para después pasar al hielo. “Trabajé con ellos muchos ritmos flamencos para que los interiorizaran, para que aprendieran el movimiento de cabeza, las miradas, la coordinación de palmas con zapateados. Todo para que, cuando estuvieran en el hielo, pudieran romper sus mecánicas”. Entre tanto, Antonio se empapó del mundo del patinaje sobre hielo y de todas sus reglas para poder armar las coreografías de los ejercicios. “Mi principal objetivo es que se viera a dos bailaores sobre el hielo. No a dos patinadores que hacen alguna referencia. Eso fue lo que emocionó”.

Él había visto ejercicios de otros deportistas, donde era todo “muy caricatural, muy de imitación” y había “poco de identidad, poca realidad y muy poca elegancia”. Con una idea en la cabeza de que el ejercicio se mantuviera fiel al baile flamenco, llegó incluso a reunirse con un jurado para que permitieran a Marina llevar la falda un poco más larga de lo habitual en ese deporte. “Si ellos imponen un tipo de danza a todos los patinadores, tienen que ser consecuentes con que hay una serie de requisitos, por así decirlo, que requiere ese estilo de danza. Y al final aceptaron que la falda fuera más larga de lo habitual para este programa flamenco”.

Antonio Najarro y Javier Fernández (imagen cedida)

¿El resultado? El oro en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City de 2002. A partir de ese momento, su nombre se expandió como la pólvora en el mundo del patinaje y comenzaron a lloverle las llamadas. El programa se convirtió en “un hito dentro del patinaje”, asegura Antonio. Esa cita olímpica también supuso un antes y un después en la forma de preparar los programas, dado que los patinadores comenzaron a recurrir a coreógrafos de danza y no solo a los habituales entrenadores. “A partir de ese momento se empezaron a ver programas muy evolucionados. Yo me alegro muchísimo de haber sido pionero porque creo que el patinaje artístico ha dado un salto muy grande”, considera.

Tras ello fueron muchos los patinadores (de todas las nacionalidades) que pasaron por sus manos. Incluso trabajó en natación artística con el equipo nacional español. Toda una experiencia para él de la que, según recuerda, aprendió mucho. El proceso en el agua fue el mismo: primero aprender en suelo para después pasar a la piscina. “Lo importante era que entendieran la esencia”, explica a este medio.

Madison Chock y Evan Bates (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Los Juegos Olímpicos de Invierno

Hace un tiempo que Antonio Najarro se puso al frente de los ejercicios de la pareja estadounidense Madison Chock y Evan Bates. Paint It Black de los Rolling Stones es la música del programa y fue el propio Antonio Najarro quien transformó el tema para meter percusiones y ritmos flamencos como las palmas, el cajón… Una actuación que ya han lucido en una competición en China, en el Skate America (donde se proclamaron campeones) y con la que ahora acuden a la cita olímpica. “Es una coreografía donde han querido arriesgar. Ella es una mujer torero, y él un toro. Ellos querían presentarlo como la búsqueda de la feminidad y la fuerza de la mujer que somete a una bestia como es el hombre”.

Madison lleva una falda larga, a modo de falda-capa, para simular el capote del torero. La forma de trabajar fue exactamente igual que con el resto de patinadores: primero suelo antes de pasar al hielo. “A ver qué pasa en Milán, pero espero que queden muy bien posicionados”. A la pregunta de si vale el oro, Najarro no duda: “Yo creo que sí, sobre todo por su calidad. Ellos ya son tres veces campeones del mundo”. A ellos se suma el riesgo del ejercicio. “No es el típico rol de la mujer femenina, bonita, estilizada… mezcla muchos tipos de fuerza, tiene muchos cambios de rol y solo eso ya es un riesgo y por lo que se merecen el oro”.

El coreógrafo Antonio Najarro

Y añade: “El programa, además, está evolucionando muy bien. Es muy complicado, porque aparte de los elementos técnicos que tienen que hacer, yo les he puesto una dificultad musical muy fuerte. El bloque central coreográfico es muy difícil y la verdad es que lo han trabajado muchísimo, muy bien y estoy seguro de que va a evolucionar mucho”. Los Juegos de Milán serán los últimos de Madison Chock y Evan Bates y acuden con la intención de arriesgar y darlo todo. De cara a futuro, a Antonio, que ya ha tocado varios deportes, le gustaría probar en gimnasia rítmica. “Creo que se pueden hacer cosas muy bonitas. Ya se están haciendo y me gustaría poder participar”.

Antes de terminar, Antonio quiere puntualizar y remarcar una cuestión: “El hecho de convertirme en el coreógrafo más solicitado del patinaje artístico sobre hielo del mundo es algo que se ha sabido en todo el mundo y en mi país es donde menos se ha sabido. Yo estoy feliz con todo lo que he podido hacer desarrollar mi carrera”. Y añade: “Pero me da mucha pena que en nuestro país todavía no se reconozca el valor artístico, deportivo y en otros muchísimos sectores que tenemos, que es bestial. Ni nos damos cuenta ni lo sabemos vender todavía. Hay mucha gente española con talento que está triunfando por el mundo y aquí ni sale en los medios de comunicación”. Y concluye: “Tenemos que dar visibilidad al talento que tenemos en nuestro país”.