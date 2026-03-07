Trump dijo que la dictadura cubana “vive sus últimos momentos”: “Pronto se producirán grandes cambios”

Donald Trump y Marco Rubio encabezan las negociaciones con la dictadura cubana (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que la dictadura cubana “vive sus últimos momentos“, durante la cumbre “Escudo de las Américas”, en Doral (Florida), a la que invitó a una docena de líderes afines para abordar la lucha contra los cárteles en el continente.

“Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es”, declaró el mandatario. “Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo”, añadió.

Trump mencionó asimismo que el régimen comunista de La Habana estaba “negociando” con el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles.

Trump declaró el sábado que Estados Unidos y los países latinoamericanos se unen para combatir a los cárteles violentos, mientras su administración busca demostrar su compromiso de intensificar la atención de la política exterior estadounidense hacia el hemisferio occidental, incluso mientras lidia con crisis de cinco alarmas en todo el mundo.

El mandatario estadounidense también afirmó que Estados Unidos centrará su atención en Cuba tras la guerra con Irán y sugirió que su administración llegaría a un acuerdo con La Habana, lo que subraya la postura cada vez más agresiva de Washington contra el liderazgo comunista de la isla. “Pronto se producirán grandes cambios en Cuba”, afirmó, y añadió que “están prácticamente al final del camino”.

Trump instó a los líderes regionales reunidos en su club de golf en el área de Miami a tomar medidas militares contra los cárteles del narcotráfico y las bandas transnacionales que, según él, representan una “amenaza inaceptable” para la seguridad nacional del hemisferio.

Donald Trump posa junto a presidentes de países de la región durante la cumbre "Shield of the Americas Doral 2026", un evento que busca fortalecer la cooperación hemisférica

“La única manera de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestras fuerzas armadas”, declaró Trump.

“Tenemos que usar nuestras fuerzas armadas. Ustedes tienen que usar sus fuerzas armadas”. Citando a la coalición liderada por Estados Unidos que se enfrentó al grupo Estado Islámico en Oriente Medio, el presidente republicano afirmó que “ahora debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en nuestro país”.

La reunión, que la Casa Blanca denominó la cumbre “Escudo de las Américas”, tuvo lugar apenas dos meses después de que Trump ordenara una audaz operación militar estadounidense para capturar al entonces dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y llevarlo a él y a su esposa a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración por narcotráfico.

Aún más preocupante es la decisión de Trump de aliarse con Israel para lanzar una guerra contra Irán hace una semana, un conflicto que ha dejado cientos de muertos, convulsionado los mercados globales y desestabilizado a Oriente Medio en general.

El tiempo que Trump pasó con los líderes latinoamericanos fue limitado: después, se dirigía a la Base Aérea de Dover, Delaware, para asistir al traslado digno de los seis soldados estadounidenses muertos en un ataque con drones contra un centro de mando en Kuwait, un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su campaña militar contra Irán.

Pero con la cumbre, Trump pretendía centrar la atención en el hemisferio occidental, al menos por un momento. Se ha comprometido a reafirmar el dominio estadounidense en la región y a contrarrestar lo que considera años de intrusión económica china en el territorio estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma el documento "Compromiso para contrarrestar la actividad criminal de los cárteles" durante la Cumbre "Escudo de las Américas" en Miami, Florida, EE. UU., el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

¿Quiénes estuvieron presentes?

Los líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago acompañaron al presidente republicano en el Trump National Doral Miami, un resort de golf donde también se espera que sea sede de la cumbre del Grupo de los 20 a finales de este año.

La idea de una cumbre de conservadores con ideas afines de todo el hemisferio surgió de las cenizas de lo que sería la décima edición de la Cumbre de las Américas, que fue cancelada durante el reforzamiento militar estadounidense frente a las costas de Venezuela el año pasado.

La República Dominicana, anfitriona del evento, presionada por la Casa Blanca, había prohibido a Cuba, Nicaragua y Venezuela asistir a la reunión regional. Sin embargo, después de que líderes de izquierda de Colombia y México amenazaran con retirarse en protesta, y sin que Trump se comprometiera a asistir, el presidente dominicano, Luis Abinader, decidió a último momento posponer el evento, alegando “profundas diferencias” en la región.

El Escudo de las Américas pretendía reflejar la visión de Trump de una política exterior de “Estados Unidos Primero” hacia la región, que aprovecha recursos militares y de inteligencia estadounidenses nunca vistos en la zona desde el fin de la Guerra Fría.

Notablemente, la ausencia en el evento fue de las dos potencias dominantes de la región —Brasil y México—, así como de Colombia, durante mucho tiempo el eje de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos en la región.

Richard Feinberg, quien ayudó a planificar la primera Cumbre de las Américas en 1994 mientras trabajaba en el Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de Clinton, afirmó que el contraste era innegable.

“La primera Cumbre de las Américas, con 34 naciones y una agenda integral cuidadosamente negociada para la competitividad regional, proyectó inclusión, consenso y optimismo”, declaró Feinberg, actualmente profesor emérito de la Universidad de California en San Diego. “La minicumbre del Escudo de las Américas, convocada apresuradamente, evoca una actitud defensiva agazapada, con solo una docena de asistentes reunidos en torno a una única figura dominante”.

(Con información de AFP y AP)