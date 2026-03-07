América Latina

“Abajo el comunismo”: los cubanos volvieron a movilizarse en varias zonas de La Habana para exigir el fin de la dictadura

La población salió a las calles en medio de un nuevo apagón masivo en la isla

En medio de la oscuridad, el sonido ensordecedor de ollas y sartenes se mezcla con los gritos de "¡Abajo el comunismo!". Familias, incluyendo niños, participan en esta enérgica protesta nocturna.

Durante la madrugada de este sábado se registraron nuevos cacerolazos y protestas en varias zonas de La Habana, en una nueva jornada de tensión que reiteró el hartazgo de numerosos habitantes de Cuba ante la precarización de la vida cotidiana, marcada, una vez más, por un extenso apagón.

“Abajo el comunismo”, se escuchó, por ejemplo, en el barrio Jesús María, en La Habana.

La reacción inmediata no se limitó al territorio cubano: la congresista cubanoamericana, María Elvira Salazar, instó públicamente al régimen cubano a evitar represalias contra quienes reclaman en las calles su derecho a expresarse.

El apagón masivo fue el detonante visible. La noche del viernes, la desconexión de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, provocó una reacción en cadena que desestabilizó la red nacional, generando largas horas sin energía en varias zonas, especialmente en La Habana y la provincia de Matanzas.

Según la estatal Unión Eléctrica (UNE), la capacidad de generación de electricidad está en su peor momento en años: los motores de diésel y fueloil, responsables de 40% del suministro energético, permanecen detenidos desde enero por la escasez de combustible. Mientras tanto, 10 de las 16 unidades de generación termoeléctrica, equivalentes a otro 40% del total, están fuera de servicio por mantenimientos o averías. Entre estas figura la Antonio Guiteras, cuyo colapso se produjo el miércoles y aún repercutía en el sistema varios días después.

La población enfrenta el problema de manera directa: en algunas provincias los cortes eléctricos superan las 20 horas diarias, extendiéndose en ocasiones durante días completos, de acuerdo con diversos medios locales.

El reclamo ciudadano cruzó fronteras

En medio de la oscuridad, la protesta se manifestó a través del ruido. Personas golpearon ollas y utensilios desde sus viviendas o en las calles, registraron la protesta y la difundieron en redes sociales. El eco de los cacerolazos, amplificado mediante videos y audios en plataformas digitales, trascendió fronteras y recibió atención de figuras políticas del exilio.

Imágenes de una protesta nocturna en Cuba, donde un grupo de personas se manifiesta en la calle alrededor de una fogata al ritmo de un estruendoso cacerolazo.

María Elvira Salazar, congresista estadounidense de origen cubano, declaró su apoyo a quienes protestan.

“Este es el pueblo de Cuba, los estamos escuchando, los cacerolazos… ya mismo en La Habana, ya sea en Matanzas, en toda la Isla”, al mostrar desde su teléfono registros de las manifestaciones. Remarcó la legitimidad de las demandas y añadió: “Cuba está en la calle pidiendo libertad. A la dictadura: ¡ni un abuso más contra el pueblo cubano!”.

Salazar dirigió un mensaje al régimen de la isla: “Le decimos al régimen: No se vayan a meter en contra de ellos, ellos tienen derecho a salir a las calles y a decir lo que quieran”.

Estas manifestaciones ocurrieron tras la avería del sistema eléctrico nacional el miércoles pasado, con severas dificultades para restablecer el servicio de manera habitual. Aunque la red se fue recuperando de forma paulatina después del corte inicial, el déficit energético persiste y las perspectivas de mejora inmediata siguen siendo inciertas.

Imágenes captan el momento exacto de un sonoro cacerolazo en plena noche en La Habana, donde decenas de ciudadanos se congregan en las calles para manifestar su descontento.

La actual crisis energética, agudizada por la falta de combustible y problemas estructurales, mantiene a amplios sectores sin electricidad durante periodos de hasta 20 horas diarias, e incluso durante varios días en algunas localidades. El problema va más allá de las molestias en los hogares: la oscuridad y el calor se han convertido en motivo de movilización para quienes se expresan abiertamente en las calles.

La probabilidad de que el servicio se restablezca por completo a corto plazo es baja debido al desgaste de las infraestructuras eléctricas. Así, cada apagón prolongado se convierte en un potencial catalizador de protestas, como la reciente que llevaron a cabo miles de cubanos, armados con cucharones, para reafirmar su derecho a manifestarse y ser escuchados tanto dentro como fuera del país.

