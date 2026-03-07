EN VIVO “Escudo de las Américas”: la cumbre continental que encabezará Donald Trump mantiene en vilo a Oriente

El presidente Donald Trump se reunirá este sábado con líderes latinoamericanos en su club de golf en Miami, en un intento de mostrar que su gobierno mantiene el foco en la política exterior hacia el hemisferio occidental, pese a la multiplicidad de crisis internacionales.
La cita, denominada cumbre del “Escudo de las Américas”, se produce dos meses después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su traslado, junto a su esposa, a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración vinculados al narcotráfico.
El encuentro tiene lugar en medio de la reciente decisión de Trump de sumarse a Israel en una nueva ofensiva contra Irán, un conflicto que provocó la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, mercados internacionales fluctuantes e inestabilidad en Medio Oriente.
La agenda de Trump con los líderes latinoamericanos será ajustada, ya que el presidente estadounidense tiene previsto viajar a la base aérea de Dover, en Delaware, para asistir al traslado de los cuerpos de seis soldados estadounidenses fallecidos en un ataque del régimen iraní con drones en Kuwait.
Con esta cumbre, Trump busca centrar la atención en el hemisferio occidental y reafirmar el dominio estadounidense en la región, en un contexto de creciente presencia económica de China. “Bajo los líderes anteriores, nos obsesionamos con todos los demás escenarios y fronteras del mundo, excepto la nuestra”, declaró el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ante líderes y ministros de defensa latinoamericanos en Florida días atrás. Hegseth criticó la “negligencia” de administraciones previas, señalando que ello redujo el poder y la presencia de Estados Unidos en el continente.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El cónclave iniciará a las 8.30 AM (hora del este) con un saludo protocolar -en fila y de a uno- de los mandatarios de América Latina con Trump. En continuación, se aguarda que el presidente de los Estados Unidos describa a los socios regionales su estrategia para doblegar al régimen chiíta en Medio Oriente.
La cumbre de los líderes terminaría antes del mediodía.
La propuesta de una cumbre de líderes conservadores del continente surgió como alternativa tras la cancelación de la décima Cumbre de las Américas, que se frustró el año pasado en medio del despliegue de tropas estadounidenses frente a las costas de Venezuela.
La República Dominicana, anfitriona prevista del encuentro, excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a pedido de la Casa Blanca. Sin embargo, ante la amenaza de Colombia y México de retirarse en protesta y la falta de confirmación de asistencia por parte del presidente Donald Trump, el mandatario dominicano Luis Abinader optó por aplazar el evento, citando profundas divisiones regionales.
El nombre Escudo de las Américas busca identificar la visión de Trump para la región, basada en el despliegue de recursos militares y de inteligencia estadounidenses a una escala inédita en el hemisferio desde el fin de la Guerra Fría.
En la antesala de la cumbre regional, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó a Doral para visitar el cuartel general del Comando Sur, encargado de las operaciones estadounidenses en América Latina, y participar en la Conferencia Anticartel de las Américas junto a homólogos de la nueva alianza.
Durante el encuentro, Hegseth vinculó la migración masiva al destino de la civilización “occidental y cristiana” en el continente. “Nos enfrentamos a una prueba esencial para determinar si nuestras naciones seguirán siendo naciones occidentales con características distintivas, naciones cristianas bajo Dios”, afirmó.
El jefe del Pentágono instó a los países latinoamericanos a redoblar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. “Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoyen”, sostuvo.
Las fuerzas estadounidenses mantienen una campaña de bombardeos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, con decenas de ataques realizados y cerca de 150 personas muertas en el operativo.
La presencia de Ecuador en Estados Unidos refuerza la alianza estratégica entre ambos países. La participación del presidente Daniel Noboa en la cumbre “Shield of the Americas Summit” subraya la importancia de mantener una cooperación sostenida en la lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Los mandatarios de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago han confirmado que participarán en la reunión en el Trump National Doral Miami, un resort de golf del presidente donde también será sede de la cumbre del Grupo de los 20 a finales de este año.
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, también participará en el evento.
El encuentro se llevará adelante en el club de golf de Trump en Doral, Florida, cerca de su residencia en Palm Beach, y representa el último movimiento bajo la denominada “Doctrina Donroe”, que busca ampliar la autoridad estadounidense en el hemisferio occidental.
En lo que se perfila como un movimiento sísmico para el equilibrio de poderes en el hemisferio, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se reunirá el próximo 7 de marzo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una cumbre estratégica en Miami que tiene un objetivo: consolidar un bloque regional capaz de frenar la expansión económica y política de China en Latinoamérica.
La reunión se enmarca dentro del combate militar de Washington al narcotráfico en Latinoamérica y el relanzamiento de la Doctrina Monroe en la Administración de Trump, que justifica intervenir en la región por seguridad nacional, añade el profesor de política internacional.
De hecho, en vísperas de la cumbre, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, lideró en Miami la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’ en la que urgió a casi 20 gobiernos latinoamericanos y caribeños combatir a los “narcoterroristas” al advertir de que EE.UU. está listo para una ofensiva en solitario.
Mientras la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el miércoles que el ‘Escudo de las Américas’ busca promover la seguridad en la región con países que “han formado una coalición histórica” para “abordar la migración ilegal y masiva, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas”.
Trump también buscaría que Latinoamérica se comprometa a frenar la influencia de China e Irán bajo la perspectiva de la Doctrina Monroe, por lo que podría haber un pronunciamiento en ese sentido, previó Gamarra.
Durante la noche en Miami, el corresponsal Román Lejtman fotografió la seguridad del Hotel Trump National Doral, donde se desarrollará este sábado la cumbre “Escudo de las Américas”.
El presidente de Panamá, Jose Raul Mulino, arribó el viernes a Miami para participar en la cumbre de jefes de Estado “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de coordinar esfuerzos conjuntos en materia económica y de seguridad.
Mulino se encuentra acompañado por su esposa, Maricel Cohen, y el canciller panameño Javier Martínez Acha formará parte de la delegación en la jornada prevista para mañana.