Estados Unidos

EN VIVO “Escudo de las Américas”: la cumbre continental que encabezará Donald Trump mantiene en vilo a Oriente

La reunión se llevará a cabo en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y la presión estadounidense contra el régimen cubano. Washington buscará fortalecer lazos hemisféricos ante la influencia de China en la región

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una mesa redonda sobre deportes universitarios en la Casa Blanca, el 6 de marzo de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente Donald Trump se reunirá este sábado con líderes latinoamericanos en su club de golf en Miami, en un intento de mostrar que su gobierno mantiene el foco en la política exterior hacia el hemisferio occidental, pese a la multiplicidad de crisis internacionales.

La cita, denominada cumbre del “Escudo de las Américas”, se produce dos meses después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su traslado, junto a su esposa, a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración vinculados al narcotráfico.

El encuentro tiene lugar en medio de la reciente decisión de Trump de sumarse a Israel en una nueva ofensiva contra Irán, un conflicto que provocó la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, mercados internacionales fluctuantes e inestabilidad en Medio Oriente.

La agenda de Trump con los líderes latinoamericanos será ajustada, ya que el presidente estadounidense tiene previsto viajar a la base aérea de Dover, en Delaware, para asistir al traslado de los cuerpos de seis soldados estadounidenses fallecidos en un ataque del régimen iraní con drones en Kuwait.

Con esta cumbre, Trump busca centrar la atención en el hemisferio occidental y reafirmar el dominio estadounidense en la región, en un contexto de creciente presencia económica de China. “Bajo los líderes anteriores, nos obsesionamos con todos los demás escenarios y fronteras del mundo, excepto la nuestra”, declaró el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ante líderes y ministros de defensa latinoamericanos en Florida días atrás. Hegseth criticó la “negligencia” de administraciones previas, señalando que ello redujo el poder y la presencia de Estados Unidos en el continente.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

08:30 hsHoy

A qué hora inicia el cónclave continental

El cónclave iniciará a las 8.30 AM (hora del este) con un saludo protocolar -en fila y de a uno- de los mandatarios de América Latina con Trump. En continuación, se aguarda que el presidente de los Estados Unidos describa a los socios regionales su estrategia para doblegar al régimen chiíta en Medio Oriente.

La cumbre de los líderes terminaría antes del mediodía.

07:45 hsHoy

Cuándo nació la idea de organizar el evento "Escudo de las Américas"

La propuesta de una cumbre de líderes conservadores del continente surgió como alternativa tras la cancelación de la décima Cumbre de las Américas, que se frustró el año pasado en medio del despliegue de tropas estadounidenses frente a las costas de Venezuela.

La República Dominicana, anfitriona prevista del encuentro, excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a pedido de la Casa Blanca. Sin embargo, ante la amenaza de Colombia y México de retirarse en protesta y la falta de confirmación de asistencia por parte del presidente Donald Trump, el mandatario dominicano Luis Abinader optó por aplazar el evento, citando profundas divisiones regionales.

El nombre Escudo de las Américas busca identificar la visión de Trump para la región, basada en el despliegue de recursos militares y de inteligencia estadounidenses a una escala inédita en el hemisferio desde el fin de la Guerra Fría.

07:03 hsHoy

Estados Unidos y Latinoamérica reforzó su compromiso frente a amenazas transnacionales

El secretario de Guerra de
El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, habla sobre el acuerdo de seguridad conjunto en la Conferencia Anticarteles de las Américas con líderes regionales de defensa y seguridad en la sede del Comando Sur de EE. UU. en Doral, Florida, el 5 de marzo de 2026 (REUTERS/María Alejandra Cardona)

En la antesala de la cumbre regional, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó a Doral para visitar el cuartel general del Comando Sur, encargado de las operaciones estadounidenses en América Latina, y participar en la Conferencia Anticartel de las Américas junto a homólogos de la nueva alianza.

Durante el encuentro, Hegseth vinculó la migración masiva al destino de la civilización “occidental y cristiana” en el continente. “Nos enfrentamos a una prueba esencial para determinar si nuestras naciones seguirán siendo naciones occidentales con características distintivas, naciones cristianas bajo Dios”, afirmó.

El jefe del Pentágono instó a los países latinoamericanos a redoblar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. “Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoyen”, sostuvo.

Las fuerzas estadounidenses mantienen una campaña de bombardeos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, con decenas de ataques realizados y cerca de 150 personas muertas en el operativo.

06:34 hsHoy

Daniel Noboa arribó a Miami para unirse al cónclave en Estados Unidos

Daniel Noboa arribó a Miami
Daniel Noboa arribó a Miami para unirse al cónclave en Estados Unidos

La presencia de Ecuador en Estados Unidos refuerza la alianza estratégica entre ambos países. La participación del presidente Daniel Noboa en la cumbre “Shield of the Americas Summit” subraya la importancia de mantener una cooperación sostenida en la lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado.

06:09 hsHoy

Cuáles son los presidentes que asistirán al evento

Los mandatarios de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago han confirmado que participarán en la reunión en el Trump National Doral Miami, un resort de golf del presidente donde también será sede de la cumbre del Grupo de los 20 a finales de este año.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, también participará en el evento.

05:34 hsHoy

Dónde se llevará a cabo la cumbre entre los líderes del continente

El encuentro se llevará adelante en el club de golf de Trump en Doral, Florida, cerca de su residencia en Palm Beach, y representa el último movimiento bajo la denominada “Doctrina Donroe”, que busca ampliar la autoridad estadounidense en el hemisferio occidental.

05:05 hsHoy

Presidente Abinader se reunirá con Trump en la cumbre de Miami

En el marco de la cumbre de Miami, Abinader y Trump discutirán planes de inversión masivos diseñados para desplazar la dependencia de capitales asiáticos en la región

La cumbre presidencial en Miami,
La cumbre presidencial en Miami, liderada por Donald Trump, será la primera parada de la gira diplomática de Abinader. (Cortesía: Luis Abinader y Donald Trump)

En lo que se perfila como un movimiento sísmico para el equilibrio de poderes en el hemisferio, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se reunirá el próximo 7 de marzo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una cumbre estratégica en Miami que tiene un objetivo: consolidar un bloque regional capaz de frenar la expansión económica y política de China en Latinoamérica.

Leer la nota completa
04:33 hsHoy

Cuáles son los temas a tratarse en la reunión internacional

La reunión se enmarca dentro del combate militar de Washington al narcotráfico en Latinoamérica y el relanzamiento de la Doctrina Monroe en la Administración de Trump, que justifica intervenir en la región por seguridad nacional, añade el profesor de política internacional.

De hecho, en vísperas de la cumbre, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, lideró en Miami la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’ en la que urgió a casi 20 gobiernos latinoamericanos y caribeños combatir a los “narcoterroristas” al advertir de que EE.UU. está listo para una ofensiva en solitario.

Mientras la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el miércoles que el ‘Escudo de las Américas’ busca promover la seguridad en la región con países que “han formado una coalición histórica” para “abordar la migración ilegal y masiva, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas”.

Trump también buscaría que Latinoamérica se comprometa a frenar la influencia de China e Irán bajo la perspectiva de la Doctrina Monroe, por lo que podría haber un pronunciamiento en ese sentido, previó Gamarra.

04:00 hsHoy

Gran operativo de seguridad en el Hotel Donald Trump

La seguridad en el hotel
La seguridad en el hotel Donald Trump (Infobae)

Durante la noche en Miami, el corresponsal Román Lejtman fotografió la seguridad del Hotel Trump National Doral, donde se desarrollará este sábado la cumbre “Escudo de las Américas”.

03:30 hsHoy

Así llegó Jose Raul Mulino a Estados Unidos

El presidente de Panamá, Jose Raul Mulino, arribó el viernes a Miami para participar en la cumbre de jefes de Estado “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de coordinar esfuerzos conjuntos en materia económica y de seguridad.

Mulino se encuentra acompañado por su esposa, Maricel Cohen, y el canciller panameño Javier Martínez Acha formará parte de la delegación en la jornada prevista para mañana.

Temas Relacionados

Estados UnidosEscudo de las AméricasÚltimas noticias AméricaDonald TrumpChinaAmérica

Últimas noticias

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical

Cuánto gana un trabajador de

Alex Saab y Raúl Gorrín: vínculos con Maduro, ¿lavado del narco? y un temor compartido entre chavistas

El destino de estos popes del blanqueo es incierto. Se cree que podrían ser extraditados por Delcy Rodríguez a los Estados Unidos, lo que puso en alerta al resto de los testaferros y traficantes ligados a la dictadura

Alex Saab y Raúl Gorrín:

Cuáles son los 12 líderes del continente que asistirán a la cumbre “Escudo de las Américas” en Estados Unidos

Este sábado, los mandatarios de Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras, República Dominicana y Paraguay, entre otros, formarán el cónclave regional apuntado a temas de migración, narcotráfico y la relación con Cuba

Cuáles son los 12 líderes

Trump anuncia la creación de Escudo de las América, una alianza regional con 12 mandatarios que apuntará al narcoterrorismo y China

Durante un cónclave que se hará hoy en Miami, el presidente de los EEUU presentará este foro multilateral destinado a coordinar esfuerzos contra los carteles de la droga asociados con Irán y contener la agenda de Beijing

Trump anuncia la creación de

Rafael Grossi: “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”

En diálogo con Infobae, el Director General del OIEA remarcó la falta de transparencia de Teherán en su programa atómico y cuestionó la inacción de la ONU en el conflicto. “Estamos en el filo de la navaja”, subrayó

Rafael Grossi: “Irán acumuló una

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un joven de 20 años

Un joven de 20 años secuestró, apuñaló y abusó de su novia embarazada de 16

Detuvieron a tres hombres que estarían vinculados con el caso del motociclista que murió degollado en Quilmes

Bryan Johnson revoluciona el envejecimiento con inteligencia artificial y una vida sin plásticos

4 ejercicios de core clave para correr más rápido y fortalecer los abdominales

Consejos prácticos para elegir comidas suaves y ligeras durante periodos de náuseas, diarrea o convalecencia posquirúrgica

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto gana un trabajador de

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Alex Saab y Raúl Gorrín: vínculos con Maduro, ¿lavado del narco? y un temor compartido entre chavistas

Estados Unidos aprobó la venta de “emergencia” de armamento militar a Israel por USD 151 millones

Cuáles son los 12 líderes del continente que asistirán a la cumbre “Escudo de las Américas” en Estados Unidos

Fernando Aramayo, canciller de Bolivia: “Era necesario terminar con el proceso de aislamiento y quitarnos la venda de los ojos”

DEPORTES

James Milner y los tres

James Milner y los tres récords Guinness que redefinen la historia del fútbol inglés

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

La sincera confesión de Franco Colapinto tras el mal arranque de Alpine en la Fórmula 1: “Lleva tiempo mejorar estas cosas”

El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas

Qué significa el título de gran maestro del ajedrez que busca alcanzar el argentino Faustino Oro a los 12 años