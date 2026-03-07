EN VIVO “Escudo de las Américas”: la cumbre continental que encabezará Donald Trump mantiene en vilo a Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una mesa redonda sobre deportes universitarios en la Casa Blanca, el 6 de marzo de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente Donald Trump se reunirá este sábado con líderes latinoamericanos en su club de golf en Miami, en un intento de mostrar que su gobierno mantiene el foco en la política exterior hacia el hemisferio occidental, pese a la multiplicidad de crisis internacionales.

La cita, denominada cumbre del “Escudo de las Américas”, se produce dos meses después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su traslado, junto a su esposa, a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración vinculados al narcotráfico.

El encuentro tiene lugar en medio de la reciente decisión de Trump de sumarse a Israel en una nueva ofensiva contra Irán, un conflicto que provocó la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, mercados internacionales fluctuantes e inestabilidad en Medio Oriente.

La agenda de Trump con los líderes latinoamericanos será ajustada, ya que el presidente estadounidense tiene previsto viajar a la base aérea de Dover, en Delaware, para asistir al traslado de los cuerpos de seis soldados estadounidenses fallecidos en un ataque del régimen iraní con drones en Kuwait.

Con esta cumbre, Trump busca centrar la atención en el hemisferio occidental y reafirmar el dominio estadounidense en la región, en un contexto de creciente presencia económica de China. “Bajo los líderes anteriores, nos obsesionamos con todos los demás escenarios y fronteras del mundo, excepto la nuestra”, declaró el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ante líderes y ministros de defensa latinoamericanos en Florida días atrás. Hegseth criticó la “negligencia” de administraciones previas, señalando que ello redujo el poder y la presencia de Estados Unidos en el continente.