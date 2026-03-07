La mayor sala de emergencias de Miami abrirá sus puertas en abril

El Jackson Memorial Hospital inaugura en Miami una de las salas de emergencias más grandes de Estados Unidos, equipada con tecnología avanzada.

El Jackson Memorial Hospital de Miami inaugurará el 23 de abril de 2024 una de las salas de emergencias más grandes de Estados Unidos, un proyecto diseñado para reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a la atención médica en una región caracterizada por el rápido crecimiento de la demanda.

La nueva sala de emergencias dispondrá de más de 200 habitaciones para pacientes, estará equipada con tecnología avanzada y contará con áreas de ingreso separadas para adultos y niños, lo que optimizará la gestión y la privacidad del servicio, según informó el diario local Miami Herald.

La nueva sala de emergencias en Miami contará con más de 200 habitaciones y áreas separadas para adultos y niños, mejorando la gestión y privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa representa un paso significativo para los residentes y trabajadores del área metropolitana de Miami, quienes en la última década han enfrentado largos tiempos de espera y saturación de servicios.

Con esta ampliación, el hospital busca una mayor eficiencia en la atención y fortalecer la respuesta ante el incremento sostenido en la cantidad de consultas.

La ampliación duplicará la capacidad y prevé atender hasta 120.000 pacientes en un año

El plan de expansión, que implicó una inversión de USD 300 millones, permitirá que el hospital, reconocido entre los servicios de emergencias más concurridos del país, duplique el tamaño de su antigua sala. Jorge Garciga, director de diseño y construcción de instalaciones del Jackson Memorial Hospital, detalló que la obra, una vez terminada, ocupará una manzana completa en el centro de Miami y proporcionará infraestructura para atender entre 110.000 y 120.000 personas durante el primer año de funcionamiento.

La sala de emergencias tendrá dos accesos diferenciados: uno en la calle 19 para pacientes adultos, operativo desde abril, y otro en la calle 17 para pacientes pediátricos, que seguirá en funcionamiento en el antiguo edificio hasta que se complete la renovación total de la nueva ala infantil en 2027.

El hospital abrirá dos accesos diferenciados: uno en la calle 19 para adultos y otro en la calle 17 para pediatría, incrementando la eficiencia en la atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terminada la segunda etapa, el hospital contará con 30 habitaciones destinadas exclusivamente a la atención pediátrica UHealth Jackson Children’s Care y sumará un área de emergencia adaptada al espectro autista, lo que refuerza su estrategia de ofrecer servicios especializados.

Tecnología, rapidez y privacidad: nuevas herramientas para pacientes y personal

El diseño del nuevo edificio prioriza la agilización de los procesos y la experiencia de los usuarios. Joanne Ruggiero, directora ejecutiva del Jackson Memorial Hospital, describió el espacio como un “centro integral de atención”, equipado con farmacia, equipos de rayos X, resonancia magnética y pruebas diagnósticas. Esto permitirá tomar decisiones rápidas sobre el alta o la hospitalización de los pacientes.

Las instalaciones incluyen 57 salas de observación, seis salas de resucitación y áreas separadas para la atención de salud mental, lo que incrementará la privacidad y evitará la utilización de camas adicionales en los pasillos, práctica común en situaciones de saturación.

Con 30 habitaciones dedicadas a emergencias pediátricas y un área adaptada para el espectro autista, el Jackson Memorial refuerza su oferta de servicios especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una visita guiada, Ruggiero explicó a Miami Herald: “Cada parte de la nueva sala fue diseñada para disminuir la espera y mejorar la experiencia del paciente”.

En cada habitación, los pacientes dispondrán de un control remoto multifunción para ajustar la cama, comunicarse con el personal, acceder a la televisión y consultar en pantalla tanto su diagnóstico como la identidad del equipo médico responsable.

El sistema de fast-track rooms destinará a ciertos pacientes espacios donde podrán ser atendidos y dados de alta en menos de dos horas, con el objetivo de mejorar la rotación y minimizar las demoras.

La nueva infraestructura estará conectada con los principales servicios del hospital, incluida la unidad Ryder Trauma Center. Además, contará con un helipuerto adicional que incrementará la capacidad de respuesta ante emergencias graves.

Una obra en dos etapas y servicios específicos para la comunidad

El cronograma del proyecto contempla una inauguración escalonada. Tras la apertura de la sala para adultos, la institución iniciará la remodelación del antiguo edificio de emergencias, que se convertirá en el área pediátrica y abrirá al público en 2027.

El diseño prioritario de la nueva sala de emergencias agiliza procesos, reduce los tiempos de espera y mejora la experiencia de los pacientes de Miami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, el Jackson Memorial Hospital consolidará una de las mayores salas de emergencias del país, equipada para brindar atención diferenciada y de alta complejidad a una población en constante crecimiento.

La institución atiende a alrededor del 80% de sus pacientes por primera vez en el área de emergencias, según datos facilitados por Carlos Migoya, director general del sistema de salud Jackson.

El hospital asume este desafío con “la sala de emergencias del futuro”, diseñada para responder a la demanda y elevar los estándares de atención hospitalaria en la región.