Esto es lo que hay que saber sobre el virus sin vacuna ni tratamiento que aumenta en varios estados de EEUU

La circulación del virus respiratorio humano metapneumovirus (HMPV) ha generado un aumento en las consultas médicas en varios estados de Estados Unidos desde principios de 2026, principalmente en California y Nueva Jersey, donde las autoridades sanitarias han detectado incrementos sostenidos en los casos analizados en laboratorios y aguas residuales. El HMPV no cuenta con vacuna ni tratamiento antiviral específico, lo que ha llevado a las agencias de salud a reforzar las recomendaciones de prevención y vigilancia, según informa el diario estadounidense USA Today en base a datos oficiales de la agencia federal de salud pública estadounidense Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La misma agencia ha confirmado que los contagios de HMPV han coincidido con un incremento de demanda en los servicios de emergencia, en un contexto en el que circulan simultáneamente otros virus respiratorios como el virus sincitial respiratorio (RSV), la gripe y la COVID-19. Según el sistema nacional de vigilancia NREVSS, hacia fines de febrero, los positivos por HMPV representaban poco más del 5 % de los análisis semanales, un dato superior al del mes anterior y cercano a los máximos registrados el año pasado, de acuerdo con informes consultados por USA Today y datos del Departamento de Salud Pública de California.

El HMPV fue identificado en 2001 y su circulación suele concentrarse entre el invierno y la primavera, afectando principalmente a menores de cinco años, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, según información difundida por el CDC y el NREVSS. La ausencia de inmunización y de tratamientos específicos hace que se prioricen las medidas preventivas, indicaron autoridades estatales y federales.

Panorama actual del HMPV en Estados Unidos

Características principales y población vulnerable

El metapneumovirus humano (HMPV) pertenece a la familia Pneumoviridae y está asociado a infecciones en las vías respiratorias superiores e inferiores. El CDC señala que los síntomas más frecuentes incluyen tos, congestión nasal, fiebre y dificultad para respirar. Los cuadros graves pueden derivar en bronquitis o neumonía, sobre todo en niños pequeños, personas mayores de 65 años y quienes presentan enfermedades crónicas. El periodo de incubación se sitúa entre tres y seis días.

La circulación del HMPV responde a un patrón estacional, con mayor número de casos entre los meses fríos y el inicio de la primavera. En la mayoría de los afectados, la recuperación es completa y no implica complicaciones. En los grupos vulnerables pueden requerirse hospitalizaciones, según datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Localización y monitoreo de los casos

Los incrementos de HMPV se han registrado en mayor proporción en California y Nueva Jersey, según informes del CDC y del Departamento de Salud Pública de California. El monitoreo de aguas residuales realizado por la plataforma de monitoreo de aguas residuales WastewaterScan Dashboard ha identificado concentraciones elevadas del virus en comunidades del norte de California, respaldando los registros de vigilancia clínica.

En Nueva Jersey, el departamento de Salud atribuye el aumento de consultas médicas a la presencia simultánea de HMPV, RSV, gripe y COVID-19. USA Today informa que las autoridades sanitarias han reforzado las recomendaciones de prevención frente al incremento de atenciones en salas de emergencia.

El NREVSS indica que el porcentaje de positivos para HMPV subió a poco más del 5 % en la tercera semana de febrero, tras haber alcanzado 7,4 % en abril de 2025 y 11,7 % en marzo de 2024, según archivos históricos del CDC.

Situación de vacunas y tratamientos

Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico para el HMPV, según el CDC. La atención médica está orientada al control sintomático y el soporte general. En los casos de dificultad respiratoria, el paciente puede requerir oxígeno suplementario, según señala el hospital académico de Estados Unidos Cleveland Clinic. El CDC enfatiza que “la mayoría de las personas se recupera sin intervención médica intensiva, pero es fundamental mantener la hidratación y evitar la exposición a otras personas”.

Las autoridades sanitarias recomiendan no automedicarse y consultar a un profesional ante síntomas persistentes o graves.

Formas de prevención del contagio

El CDC y otras organizaciones de salud pública del país recuerdan que la prevención del contagio de HMPV depende de medidas generales de higiene. Entre las recomendaciones figuran:

: Lavarse las manos con frecuencia y de manera adecuada.: Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias.: Reducir el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios.: Limpiar y desinfectar superficies de uso común.: Mejorar la ventilación en espacios cerrados.: Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

El CDC advierte que el virus se transmite por contacto directo con secreciones y por superficies contaminadas. No existen medidas de aislamiento específicas para el HMPV más allá de las aplicadas a otros virus respiratorios.

Presión sobre el sistema de salud

El incremento de casos de HMPV, junto con la circulación de otros virus como RSV y COVID-19, ha ejercido presión sobre hospitales y servicios de urgencia en distintos estados, según las autoridades sanitarias. El departamento de Salud de Nueva Jersey confirmó que “la demanda de atención en emergencias ha subido debido a la confluencia de varios virus respiratorios”, informó USA Today.

Las autoridades de California y Nueva Jersey mantienen activos los sistemas de vigilancia y refuerzan la comunicación pública sobre prevención y manejo de síntomas. El CDC actualiza semanalmente los datos disponibles sobre la circulación de HMPV y otros virus respiratorios.

Actualización y seguimiento epidemiológico

El CDC y los departamentos de salud estatales continuarán entregando información sobre la circulación del HMPV y otros virus similares. Los expertos recomiendan mantener las medidas preventivas y consultar a un médico ante síntomas graves o persistentes.