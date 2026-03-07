Dos peces poco comunes aparecieron en Cabo San Lucas y crece el miedo a catástrofes

Solo 19 avistamientos de oarfish se han documentado en California en cien años, lo que revela la rareza del evento en México.

Un avistamiento en Cabo San Lucas de dos oarfish —peces conocidos en la cultura japonesa como Doomsday fish o peces del apocalipsis— por turistas estadounidenses ha despertado inquietud entre los testigos y reactivado temores sobre desastres naturales inminentes. El hallazgo, ocurrido en febrero de este año, involucra a las hermanas Monica y Katie Pittenger, quienes encontraron a los animales cuando estaban de vacaciones.

Un dato enfatizado por el tabloide británico Daily Mail y respaldado por el Bulletin of the Southern California Academy of Sciences subraya su rareza: se documentaron solo 19 avistamientos de oarfish en la costa de California durante un siglo.

Los expertos consideran que la probabilidad de hallar dos ejemplares simultáneamente es bajísima, ya que eventos similares se han registrado apenas una veintena de veces en cien años en otras latitudes.

Cada oarfish encontrado por las hermanas Pittenger medía cerca de nueve metros y fue rescatado antes de volver al océano.

Cada oarfish puede alcanzar hasta 11 metros (36 pies) de largo y pesar aproximadamente 272 kilos (600 libras). Los animales hallados por las hermanas Pittenger, sin embargo, medían unos 9 metros (30 pies) y parecían estar en dificultades, aunque ambos permanecían vivos en el momento del hallazgo.

Creencias y leyendas en torno al oarfish

Los oarfish suelen vivir a más de 900 metros (3.000 pies) de profundidad, en la llamada “zona crepuscular” oceánica, una de las áreas menos exploradas del planeta. En el folclore japonés, su aparición en la superficie —sobre todo en playas— se interpreta como advertencia de catástrofes naturales inminentes.

Conocido como Ryugu no tsukai o mensajero del palacio del dios del mar, el oarfish ha formado parte de relatos desde al menos el siglo XVII.

En 2011, hallazgos de oarfish precedieron al terremoto y tsunami de Tōhoku, lo que fortaleció su reputación como presagio de desastre.

Las creencias tuvieron nueva vigencia tras el desastre de Tōhoku en Japón en 2011: cerca de veinte oarfish fueron hallados en la costa meses antes del terremoto de magnitud 9,1 que provocó un tsunami devastador y donde 20.000 personas murieron.

La reputación del oarfish como anuncio de desastres se ha fortalecido tras reportes similares previos a movimientos sísmicos en Filipinas en 2017, y —con menor frecuencia— en Tasmania, India y California.

El rescate en la playa

La experiencia de las Pittenger fue compartida en el canal de divulgación animal We Love Animals. Monica Pittenger, originaria de Texas, recordó: “Fue como algo salido de una película de ficción. Nunca había visto nada igual”.

Las dos hermanas divisaron primero un destello metálico en las olas y, al acercarse, reconocieron la silueta de un pez marino gigante. Minutos después notaron un segundo ejemplar sobre la arena, aparentemente intentando volver al océano.

Katie Pittenger actuó rápidamente. Con ayuda de turistas presentes, empujaron al primer oarfish nuevamente al mar. Según los testigos, los peces presentaban cuerpos largos y plateados, con una cresta roja ondulada en la espalda. No tenían lesiones evidentes, pero los animales parecían exhaustos y buscaron sumergirse en aguas profundas.

Al narrar lo ocurrido, Monica precisó al canal: “Cuando nos dimos cuenta de lo extraordinario que era, fue una experiencia muy extraña y surrealista”. Añadió: “ver dos juntos es como un uno en mil millones” —una apreciación coloquial que ilustra el asombro por la improbabilidad del evento más que una estadística concreta.

El rescate, captado en video, necesitó la intervención de al menos cinco personas, quienes devolvieron a los animales al océano. Los peces desaparecieron bajo el agua poco después.

Ciencia y superstición sobre el oarfish: datos y creencias

El tabloide británico Daily Mail explica que la aparición de oarfish en playas suele deberse a enfermedades, lesiones o la inminencia de su muerte, y no necesariamente a fenómenos sobrenaturales.

Lo que lleva a estos animales, habitantes de profundidades a más de novecientos metros, a aparecer en costas alejadas de su entorno aún carece de explicación definitiva, por lo que las nuevas apariciones como la doble registrada en Cabo San Lucas continúan alimentando tanto el interés científico como las interpretaciones populares sobre el significado de estos hallazgos.