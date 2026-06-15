Habría sufrido acoso escolar: entró a clase con un cuchillo de 13 centímetros e hirió a dos compañeros de 14 años y al profesor que intentó protegerlos

Una adolescente apuñaló a dos alumnos de 14 años y al profesor de ciencias Maysum Abdullah en la Co-op Academy de Manchester (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estudiante de 14 años apuñaló a dos compañeros y a un profesor de ciencias con un cuchillo de cocina durante el horario escolar. Los heridos, todos dados de alta, fueron atendidos tras el ataque. La acusada, cuya identidad se mantiene reservada por su edad, permanece bajo custodia en un centro de privación de libertad para menores y será juzgada por intento de homicidio. El caso ha centrado la atención en posibles fallos de prevención por parte de la escuela.

El incidente ocurrió en la mañana del martes en la Co-op Academy, ubicada en Plant Hill Road, Blackley, Manchester. La adolescente llevó al centro educativo un cuchillo de cocina con una hoja de entre 12 y 13 centímetros. Hirió a dos estudiantes, ambos de 14 años, y al profesor de ciencias, Maysum Abdullah, de 27 años.

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La policía arrestó a la joven en el lugar del ataque y la trasladó de inmediato a una comisaría. Durante su detención, estuvo acompañada por familiares y otro adulto responsable, y posteriormente fue privada de libertad provisionalmente en un centro para menores.

Detalles del proceso judicial y acusaciones

La acusada compareció por videoconferencia ante el tribunal juvenil de Westminster. Confirmó su identidad y escuchó los cargos sin declarar sobre los hechos. La audiencia, que duró 42 minutos, estuvo presidida por la jueza Briony Clarke. El Daily Mail precisó que la adolescente enfrenta tres cargos de intento de homicidio y dos de tenencia de arma blanca en la escuela, aunque no fue requerida para responder aún a ellos.

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La fiscal Rebecca Waller calificó el ataque de “premeditado” y lo describió como un “caso muy inusual”, advirtiendo que, de ser condenada, la sentencia podría ser considerable. La defensa, encabezada por el abogado Joseph Kotrie-Monson, solicitó garantías para que el procedimiento respetara los derechos de la menor y afirmó que existía un trasfondo relevante en el caso.

El ataque en la escuela de Blackley ocurrió durante el horario escolar con un cuchillo de cocina de entre 12 y 13 centímetros (Captura de video)

La jueza Clarke ordenó la privación de libertad de la acusada hasta la próxima audiencia, prevista para la semana siguiente en el tribunal del Old Bailey.

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El abogado defensor argumentó que la acusación se enmarca en una “campaña de acoso escolar durante un largo periodo, indetectable para los docentes”. El Daily Mail subrayó que este aspecto es clave para la investigación y evaluación judicial del caso, si bien hasta ahora no hay prueba de que la escuela tuviera conocimiento previo del presunto acoso.

Las autoridades continúan investigando el alcance de esta situación como posible motivo detrás del ataque. El entorno escolar está bajo escrutinio para determinar si hubo fallos a la hora de identificar y frenar el acoso.

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Repercusiones en la escuela y testimonios

Las tres personas heridas –los dos estudiantes y el profesor de ciencias– recibieron atención médica tras el ataque y fueron dadas de alta el miércoles siguiente. Abdullah intervino activamente para proteger a los alumnos durante el incidente. “Estoy recuperándome, pero tengo mucho dolor”, declaró tras abandonar el hospital.

La policía solicitó al docente una declaración formal, aunque él reconoció que aún no estaba en condiciones de aportar todos los detalles debido al impacto emocional. Su esposa, Saima, informó de heridas en las manos y el cuello de Abdullah, además de las consecuencias psicológicas para la familia.

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Las autoridades investigan si hubo fallos de la escuela para detectar conflictos previos y frenar el presunto acoso escolar en Manchester

La comunidad escolar ha mostrado un reconocimiento generalizado hacia el profesor, con mensajes de apoyo de alumnos y padres. En redes sociales, estudiantes destacaron su compromiso y valentía al intervenir para proteger a otros. “El hecho de que arriesgara su vida por dos niños a los que solo había enseñado durante unos meses dice mucho”, publicó un alumno de la escuela.

Saima agradeció el respaldo de familiares, personal sanitario y la comunidad educativa, señalando que, si bien las heridas físicas no fueron mortales, el impacto emocional es significativo. El reconocimiento al profesor de ciencias se ha mantenido en toda la comunidad, y sus estudiantes expresaron afecto y aprecio por su actuación.

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La actuación de Abdullah durante el ataque ha sido interpretada como una expresión de su vocación docente y protección hacia los estudiantes. Para la comunidad escolar, su intervención marca un ejemplo de compromiso y servicio en situaciones extremas.