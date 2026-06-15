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Knox y Vivienne Jolie-Pitt cumplen 18: nuevos rumbos alejados de Hollywood

La mayoría de edad de los mellizos de Angelina Jolie y Brad Pitt abre una etapa de decisiones personales, marcada por la privacidad familiar, con proyectos diferentes: uno ligado al deporte de contacto y otra centrada en la producción teatral

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Knox y Vivienne Jolie-Pitt
El 18º cumpleaños de los mellizos Jolie-Pitt marca una etapa decisiva para Knox y Vivienne Jolie-Pitt

El inminente 18º cumpleaños de los mellizos Jolie-Pitt inaugura una etapa decisiva para dos jóvenes que, lejos del protagonismo de Hollywood, construyen identidades y aficiones propias. Los hijos menores de Angelina Jolie y Brad Pitt han alternado logros personales con una notoria reserva mediática, posicionándose lejos del foco habitual que rodea a celebridades, según detalló Hello Magazine.

Mientras Knox Jolie-Pitt destaca por su graduación y pasión por las artes marciales, Vivienne Jolie-Pitt se consolida tras bastidores como asistente de producción junto a su madre en Broadway.

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Knox y Vivienne Jolie-Pitt han crecido bajo la mirada pública, pero su mayoría de edad, que cumplirán el 12 de julio de 2026, simboliza su preferencia por caminos independientes. Ella apuesta por aportar al arte y el teatro detrás del escenario, mientras él ha centrado su vida en el deporte y la disciplina de las artes marciales. Ambos afrontan la adultez rodeados de una estricta privacidad, impulsada por el entorno familiar y el acompañamiento cercano de Angelina Jolie.

Una vida lejos del centro de atención

A pesar del interés persistente sobre la familia Jolie-Pitt, los seis hijos de la pareja fueron resguardados de la exposición mediática desde pequeños. Angelina Jolie ha defendido abiertamente la privacidad de sus hijos y declaró en 2024: “Ninguno de mis hijos quiere estar frente a la cámara”, según recogió Hello Magazine.

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Angelina Jolie defendió la privacidad de sus hijos frente a la exposición mediática (REUTERS/Manon Cruz)
Angelina Jolie defendió la privacidad de sus hijos frente a la exposición mediática (REUTERS/Manon Cruz)

Jolie explicó que la llegada al mundo de Knox y Vivienne en julio de 2008 supuso un reto adicional. Las primeras fotos de los mellizos se vendieron con fines benéficos, priorizando la seguridad de los recién nacidos.

Según relató la actriz, esa decisión fue “extraña”, pero adecuada ante posibles riesgos, confirmando que la preservación de la intimidad marcó la evolución de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

Knox y Vivienne: caminos distintos, pasiones propias

Knox Jolie-Pitt terminó la secundaria en 2026 y anunció en su graduación que pelearía esa noche en el torneo de Muay Thai Total Sonic Knockout 5 (REUTERS/Mario Anzuoni)
Knox Jolie-Pitt terminó la secundaria en 2026 y anunció en su graduación que pelearía esa noche en el torneo de Muay Thai Total Sonic Knockout 5 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El año 2026 ha resaltado para Knox Jolie-Pitt, quien culminó la secundaria y, durante la ceremonia de graduación, anunció con entusiasmo su participación esa noche en un torneo de Muay Thai. “Esta noche pelearé en el Total Sonic Knockout 5 a las 0:45, así que véanme”, declaró frente a sus compañeros y su madre, de acuerdo con Hello Magazine.

La participación de Knox en competencias deportivas evidencia su inclinación por una vida reservada y un contacto limitado con el ambiente público. Su presencia en eventos como “Total Sonic Knockout 5” continúa siendo una excepción en una trayectoria voluntariamente discreta.

Por su parte, Vivienne Jolie-Pitt ha orientado su desarrollo hacia el trabajo creativo en teatro. Aunque actuó siendo niña junto a Angelina Jolie en Maléfica en 2014 —ya que, según explicó la actriz, era la única pequeña sin temor al disfraz de la villana—, actualmente Vivienne elige involucrarse en la producción.

Angelina Jolie - Vivienne Jolie
Vivienne Jolie-Pitt orientó su desarrollo hacia el trabajo creativo en teatro y dejó en segundo plano la actuación (REUTERS/Eduardo Munoz)

En 2023 y 2024, acompañó a su madre en la puesta en escena del musical The Outsiders en Broadway, ejerciendo como asistente de producción. Una fuente cercana subrayó a Hello Magazine que este proyecto despierta el entusiasmo de Jolie, quien promueve el aporte juvenil durante todo el proceso creativo.

Angelina Jolie fomenta que Vivienne participe en los aspectos clave del montaje, estimulando una visión fresca y protegiendo su crecimiento profesional, apartada de la presión mediática.

Angelina Jolie, influencia y nuevos comienzos familiares

La determinación de Angelina Jolie para consolidar la independencia de sus hijos ha orientado tanto su vida pública como privada. Refiriéndose a las breves incursiones de todos en el doblaje o la producción, señaló: “No quieren ser actores... Pero no quise que perdieran la oportunidad”, conforme indicó Hello Magazine.

Angelina Jolie orientó su vida pública y privada a consolidar la independencia de sus hijos (REUTERS/Remo Casilli)
Angelina Jolie orientó su vida pública y privada a consolidar la independencia de sus hijos (REUTERS/Remo Casilli)

Los hermanos mayores colaboraron en producciones como Kung Fu Panda 3 y asistieron en trabajos técnicos de rodajes, pero ninguno ha priorizado la exposición o la fama.

Mirando al futuro, Jolie expresó la voluntad de abrir una nueva etapa tras la mayoría de edad de Knox y Vivienne. En declaraciones a Hello Magazine, mencionó que tras ser criada en Los Ángeles, considera posible pasar más tiempo lejos de la ciudad una vez que los menores lleguen a los 18 años.

En la actualidad, Knox y Vivienne sostienen trayectorias centradas en el desarrollo personal, ajenas al glamour de Hollywood. La postura reservada de ambos refleja una filosofía transmitida por su madre, que impulsa el descubrimiento propio por encima de expectativas ajenas.

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