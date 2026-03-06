Revelan la causa de muerte de un adolescente cuyo cuerpo fue encontrado días después de enviarle un mensaje de texto a su madre pidiendo ayuda

La autopsia reveló que Giovanni Pelletier, adolescente de 18 años, murió ahogado en un estanque del condado de Manatee

El hallazgo del cuerpo de Giovanni Pelletier, un adolescente de 18 años, conmocionó a la comunidad de Florida y Carolina del Norte durante el mes de agosto. El joven desapareció el 1 de agosto de 2025, poco después de llegar a Florida desde Carolina del Norte, y su desaparición despertó una intensa búsqueda impulsada por la súplica de ayuda que envió a su madre por la madrugada. El desenlace se produjo siete días después, cuando su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un estanque de retención del condado de Manatee.

La cronología de los hechos comenzó la madrugada del 1 de agosto, cuando Giovanni fue visto con vida por última vez en Englewood, Florida, donde se alojaba junto a su madre, sus hermanos y el prometido de su madre. La familia se había desplazado desde Carolina del Norte para visitar la zona y, durante su estancia, Giovanni había hecho planes para encontrarse con parientes de la familia de su padre biológico. La noche de la desaparición, su primo y dos amigos de este llegaron a recogerlo a la 1:30 a.m., con el propósito de trasladarlo a la casa de su abuelo en el condado de Brevard, a unas tres horas de distancia. Treinta minutos después de haber salido de la vivienda, Giovanni envió un mensaje de texto a su madre: “Mamá, ayuda”. Su madre, Bridgette Pelletier, no vio el mensaje de inmediato porque estaba estudiando para un examen y se había quedado dormida.

El mensaje de texto 'Mamá, ayuda' enviado por Giovanni a su madre a la 1:30 a.m. marcó el inicio de una intensa búsqueda en Carolina del Norte y Florida (GoFundMe)

La búsqueda de Giovanni se intensificó tras recibir ese mensaje inquietante. Una semana después, el 8 de agosto, el cuerpo del joven fue hallado en un estanque de retención del condado de Manatee. El estado avanzado de descomposición complicó la identificación y el esclarecimiento inmediato de las circunstancias del fallecimiento. En ese momento, la familia y la comunidad aguardaban respuestas mientras surgían versiones contradictorias sobre los hechos que llevaron a la desaparición del adolescente.

Meses después del hallazgo, el informe de la autopsia arrojó luz sobre las causas del deceso. El documento, obtenido por medios estadounidenses, determinó que Giovanni se había ahogado en el estanque en el que fue encontrado. La forma de muerte fue catalogada como accidental. El médico forense responsable del caso señaló que, a pesar de la avanzada descomposición, no se hallaron pruebas de traumatismos ante mortem significativos. Además, la revisión de las grabaciones de video disponibles descartó la participación de terceros en la muerte del joven: “La evidencia en video respalda la idea de que ninguna otra persona causó su muerte”, consignó el informe.

El análisis toxicológico practicado a los restos de Giovanni detectó una “pequeña cantidad de etanol” en el tejido hepático, aunque el forense aclaró que ese hallazgo era compatible con los procesos de descomposición y no necesariamente indicativo de consumo de alcohol antes del fallecimiento. La autopsia también reveló un dato clínico relevante: Giovanni presentaba una “anomalía congénita de la arteria coronaria extremadamente rara”, una condición que puede asociarse con insuficiencia cardíaca o muerte súbita, especialmente en situaciones de esfuerzo físico. Si bien el informe no descartó la posibilidad de que sustancias toxicológicas no detectadas o la propia anomalía cardíaca pudieran haber contribuido al desenlace, el médico forense concluyó que “la causa más probable de la muerte fue ahogamiento”.

El cuerpo de Giovanni fue encontrado en avanzado estado de descomposición siete días después de su desaparición en Florida (GoFundMe)

Durante la noche de la desaparición, los relatos familiares y las versiones recogidas por la madre de Giovanni permitieron reconstruir algunos de los últimos movimientos del adolescente. Según Bridgette Pelletier, el abuelo paterno del joven le dejó un mensaje de voz en el que sugería que los acompañantes de Giovanni lo habían abandonado al costado de una carretera en el condado de Manatee tras un altercado. La madre habló también con otros familiares y obtuvo el testimonio del primo que había recogido a Giovanni esa madrugada. De acuerdo con este relato, el grupo fumó marihuana antes de que Giovanni entrara en pánico y profiriera insultos. En medio de la tensión, el primo aseguró que Giovanni sacó un cuchillo, pero huyó cuando se lo arrebataron. Bridgette expresó su sorpresa ante este comportamiento, señalando que no era propio de su hijo.

La reconstrucción de los hechos contó con la revisión de material audiovisual por parte de las autoridades. En una conferencia de prensa celebrada en agosto, el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells, presentó un video en el que se observa a Giovanni descendiendo por un terraplén empinado que conduce al estanque donde posteriormente fue hallado su cuerpo. “Lo importante que quiero que vean es que nadie lo persigue. No hay nadie a su alrededor”, afirmó Wells ante los medios. Este elemento fue clave para descartar la intervención de terceros en el fallecimiento del joven.

El hallazgo del cuerpo incluyó elementos que reflejaron la crudeza de la escena. Según el informe forense, cuando los restos fueron encontrados, un caimán estaba hurgando entre ellos. El médico forense documentó la presencia de marcas de garras y otras señales “consistentes con la búsqueda de comida por parte de un caimán”. Este dato sumó una dimensión adicional a la investigación, aunque no alteró la conclusión central sobre la causa de la muerte.

A pesar de los avances en la investigación y la publicación del informe final de la autopsia, algunos detalles sobre lo que llevó a Giovanni Pelletier a internarse en ese estanque y las circunstancias exactas que rodearon sus últimos minutos siguen sin esclarecerse por completo. La familia no se ha pronunciado públicamente tras la difusión del informe, y las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que existan factores no detectados que influyeran en el desenlace.