Jon Bernthal recordó el momento que cambió su vida para siempre: “Comprendí que podía perderlo todo”

Jon Bernthal contó que interpretar a Menelao en La Odisea de Christopher Nolan fue una experiencia exigente, marcada por el trabajo en equipo y los vínculos con sus colegas (Universal Pictures)

En un momento clave de su carrera, Jon Bernthal reflexionó sobre su papel en La Odisea, la experiencia de la paternidad y las lecciones que deja admitir los propios errores en una entrevista con Esquire, que va más allá de lo actoral y revela matices profundos de su vida.

Bernthal trabaja en proyectos como La Odisea, Spider-Man: Brand New Day y en Broadway. Lo que distingue su mirada es la honestidad con la que reconoce desafíos personales, aprende de las caídas y reivindica la importancia de la responsabilidad y la empatía, tanto en su oficio como en la crianza de sus hijos.

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Aprender de los errores: la filosofía de Jon Bernthal

“Creo que todos somos profundamente imperfectos. Me atraen las historias de quienes cayeron y se levantaron, porque si eres capaz de tocar fondo, también puedes llegar a la cima y ayudar a otros a ascender”, afirmó Jon Bernthal al conversar con Esquire.

Jon Bernthal afirmó en Esquire que aprender de los errores y asumir la responsabilidad cambió su perspectiva de vida (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor recordó etapas marcadas por la inseguridad y periodos autodestructivos. “Durante años, tuve facilidad para meterme en problemas graves. No era una persona malvada, solo estaba desorientado y era muy inseguro. Hubo un instante en que enfrenté con crudeza la posibilidad de perderlo todo, y esa experiencia cambió completamente mi perspectiva”.

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Bernthal habló sobre cómo esos episodios cambiaron su perspectiva. “No se trata de algo que sucede una sola vez y ya cambias. Es un juego de patrones y estilos de vida donde a menudo ignoramos las señales. Sentado esposado en ese banco, comprendí que podía perderlo todo y que la vida podía terminar en un instante. Pedí la oportunidad de cambiar y, desde entonces, procuré convertirme en el mejor amigo, hijo y padre posible”.

La paternidad y la vulnerabilidad

En la entrevista, Bernthal vincula la vulnerabilidad con la posibilidad de admitir errores, tanto en la vida personal como en la crianza. “La gente más aterradora, normalmente, es la que más está sufriendo”, expresó el actor, convencido de que ofrecer segundas oportunidades nunca debería tener límites.

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El actor vinculó la vulnerabilidad con la empatía y sostuvo que admitir las propias faltas abre la puerta a nuevas formas de conexión (Créditos: Malike Sidibe para The New York Times)

La paternidad representa para Bernthal un reto y una fuente de aprendizaje. “Nada exige mayor entrega que ser padre; ninguna otra ocupación te asegura el fracaso como esta. Todo lo que haces, los aciertos y los fallos, parten de amar demasiado a los hijos. No existe una receta ni posibilidad de perfección”, explicó ante Esquire.

La huella de su familia de origen y la experiencia de crecer en un hogar abierto a jóvenes en situación difícil, gracias a la labor de su madre, marcaron su forma de ver el mundo. “Mi casa siempre estuvo llena de muchachos en apuros; mi madre acogió a niños necesitados. Ver cómo un entorno de seguridad y paciencia puede transformar totalmente la vida de alguien fue decisivo para mí”, afirmó.

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“Hay veces en que mis emociones me juegan en contra, en que fui un mal padre. La clave está en aceptar el error, admitirlo frente a ellos y escribirles si es necesario. La vulnerabilidad abre la puerta a la empatía, y creo que mis hijos aprendieron de verdad lo que significa reconocer las propias faltas”, planteó.

La paternidad ocupa un lugar central en la entrevista de Jon Bernthal, quien la definió como un desafío sin recetas ni perfección (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuando su hija enfrentó una enfermedad grave, la fortaleza de su esposa le ofreció una lección de coraje y fe. “Nunca vi miedo en los ojos de mi esposa. Sostuvo la esperanza con una entereza, y ese ejemplo me marcó para siempre”, reconoció.

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La masculinidad según Bernthal

Para Bernthal, la masculinidad no debía limitarse a estereotipos rígidos de dureza. “Quizá me exponga al decirlo, pero a veces lo que corresponde es callar y estar para quienes amas. Hay ocasiones en que mi familia cuenta conmigo para cosas concretas, y cuando no cumplo con eso, todo se tambalea”, admitió.

El intérprete subrayó que la disciplina y la responsabilidad familiar eran esenciales, pero igual de importantes eran la sensibilidad y la empatía. “Mis amigos, algunos de los hombres más fuertes que conozco, no temen hablar de sus temores y emociones. Creo que no se puede tener una cosa sin la otra. Vulnerabilidad y sensibilidad forman parte del mismo concepto de masculinidad que la protección, la dignidad y la integridad”, manifestó.

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Sobre la masculinidad, Jon Bernthal rechazó los estereotipos rígidos y defendió una idea que incluye disciplina, sensibilidad y empatía (REUTERS/Hannah Mckay)

En la educación de sus hijos, Bernthal prefirió el ejemplo antes que los discursos. “No se trata de sermonear, sino de mostrarles con hechos. Si alguien necesita ayuda, paramos el coche y ayudamos. También me ven conmoverme con una película o admirar profundamente la naturaleza. Quiero que comprendan el valor de la amistad y el respeto mutuo, sin importar el género”, sostuvo.

El rodaje de “La Odisea”

Bernthal, quien interpreta a Menelao, rey de Esparta, en La Odisea, bajo dirección de Christopher Nolan, define el rodaje como una experiencia exigente de su vida. “Desde el primer día sabíamos que hacíamos algo especial. El nivel de exigencia era altísimo y las jornadas, realmente duras. Pero ser parte de ese grupo, compartir meses de trabajo con actores entregados y ver cómo Nolan dirige es una lección única”, expresó en la charla con Esquire.

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El actor destacó especialmente lo compartido detrás de cámaras. “Lo más valioso fue pertenecer, aunque fuera por ese tiempo, a ese equipo de compañeros que lo dan todo. El corazón de la película está en ese grupo. Aunque aún no haya visto el resultado final, sé que esas relaciones y ese esfuerzo serán el legado principal”, enfatizó.

El rodaje de La Odisea fue definido por Jon Bernthal como una de las experiencias más exigentes de su vida (YouTube: Universal Pictures)

Bernthal resaltó una enseñanza de sus días en la escuela de actuación: “Recordar siempre que lo más importante son las personas que encuentras en el camino. Para mí, esa es la verdadera recompensa: los lazos forjados a través del trabajo y el trabajo conjunto”.

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Además, demostró admiración por colegas como Tom Holland, con quien coincidió en varios proyectos. “Sigue siendo el mismo joven íntegro y generoso que conocí a los 17 años. Ahora es un hombre, y ver que nada esencial cambió en él, a pesar del éxito, inspira respeto”, destacó Bernthal.

El actor combinó logros profesionales con una búsqueda de autenticidad. Recibir críticas, incluso negativas, se había convertido en un impulso para seguir adelante. “Las caídas pueden convertirse en el mayor motor si se aprovechan bien. Siempre preferí ser el desconocido en la sala y luego demostrar de qué soy capaz”, concluyó en la entrevista con Esquire.