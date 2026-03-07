Estados Unidos

Cuáles son los 12 líderes del continente que asistirán a la cumbre “Escudo de las Américas” en Estados Unidos

Este sábado, los mandatarios de Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras, República Dominicana y Paraguay, entre otros, formarán el cónclave regional apuntado a temas de migración, narcotráfico y la relación con Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá este sábado una reunión con una docena de líderes de América Latina y el Caribe para abordar temas regionales como el crimen organizado y la inmigración irregular. La cumbre, denominada “Escudo de las Américas”, tiene como objetivo reforzar los lazos entre países frente a la influencia de potencias extranjeras como China y responder a desafíos de seguridad en el continente.

La cumbre sucede poco después del inicio de la operación “Furia Épica”, la ofensiva estadounidense contra el régimen iraní. El mandatario sugirió que Cuba podría ser el próximo objetivo, tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro y la eliminación del líder supremo iraní, Ali Khamenei.

Los presidentes Rodrigo Paz (Bolivia) Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Javier Milei (Argentina), Nasry “Tito” Asfura (Honduras), Mohamed Irfaan Alí (Guyana), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago) son los socios fundadores de la iniciativa. A su vez, el mandatario electo José Antonio Kast (Chile) también se sumará a la cumbre junto a sus futuros homólogos.

El encuentro se llevará adelante en el club de golf de Trump en Doral, Florida, cerca de su residencia en Palm Beach, y representa el último movimiento bajo la denominada “Doctrina Donroe”.

“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera la de la Casa Blanca.

Donald Trump anuncia hoy la creación de Escudo de las Américas, una alianza regional que compartirá con 12 mandatarios de la región

Trump mantiene una política de presión sobre los regímenes en América Latina, al destacar el derrocamiento del ex dictador venezolano Nicolás Maduro y la colaboración con su sucesora, Delcy Rodríguez, en el desarrollo de las reservas petroleras del país.

Entre los asistentes se esperan jefes de Estado como el presidente argentino Javier Milei, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyas políticas de seguridad han sido adoptadas como modelo en la región.

La preocupación por la expansión de los cárteles de droga en América Latina, incluso en países como Ecuador y Chile, es compartida por la mayoría de los líderes presentes, señaló Irene Mia, experta en América Latina del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

La creciente inseguridad en el continente, generada en parte por organizaciones criminales, proporcionaron una mayor aceptación de los intereses estadounidense para contrarrestar las bandas delictivas. Algunos mandatarios, como Noboa, intensificaron la cooperación con Washington desde su llegada al poder.

Donald Trump se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su residencia de Mar-a-Lago

Esta semana, Estados Unidos y Ecuador anunciaron operaciones conjuntas contra el narcotráfico, fenómeno que transformó al país latinoamericano en uno de los países más violentos del continente. El viernes, el Ejército estadounidense difundieron un video de la destrucción de una vivienda en una zona boscosa de Ecuador, presentado como un golpe exitoso contra grupos catalogados como “narcoterroristas”.

Trump promovió durante meses una campaña de bombardeos contra embarcaciones “narcoterroristas” en el Caribe que, según sus declaraciones, estaban vinculadas a la dictadura chavista de Maduro. El 3 de enero, ordenó una operación en Venezuela que culminó con la captura del ex dictador y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y conspiración.

Tras la caída de Maduro, Washington centró su atención en Cuba y advirtió que impondría aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla, medida que profundizó la crisis energética del régimen. Trump anunció la apertura de negociaciones con La Habana y sugirió la posibilidad de una “toma amistosa de Cuba”, aunque la agenda internacional se desplazó hacia Oriente Medio luego del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó antes de su viaje a Miami que no considera incompatible mantener “las mejores relaciones” tanto con China como con Estados Unidos.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast (EFE/ Elvis González)

“Nosotros en Chile lo que buscamos es tener las mejores relaciones con todos los países (...) Queremos honrar y respetar las relaciones comerciales que tenemos con China y también queremos respetar la relación que tenemos con Estados Unidos y con el resto del mundo”, declaró Kast a periodistas en el aeropuerto de Santiago. China es el principal socio comercial de Chile, el mayor productor de cobre a nivel global, mientras que Estados Unidos es su mayor inversionista extranjero.

(Con información de EFE)

