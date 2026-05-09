El Aeropuerto de Miami destaca entre los mejores de Estados Unidos por su oferta gastronómica

Viajeros pueden disfrutar de cocina cubana, caribeña y latinoamericana en el Aeropuerto de Miami, con establecimientos como Café Versailles y La Carreta (AP foto/Wilfredo Lee).

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) figura entre los diez principales aeropuertos estadounidenses por su propuesta de alimentos y bebidas, de acuerdo con el ranking reciente de Food & Wine.

El listado reconoce a las terminales que transforman la experiencia de viaje mediante alianzas con chefs locales, platos regionales y espacios diseñados para quienes buscan más que una comida rápida antes de abordar.

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Sabores emblemáticos y diversidad culinaria en el aeropuerto de Miami

De acuerdo con Food & Wine, el Aeropuerto Internacional de Miami ocupa el octavo puesto en el ranking y se ha consolidado como una parada clave para quienes desean explorar la diversidad de la cocina cubana, caribeña y latinoamericana sin salir del aeropuerto. La publicación destaca que los viajeros encuentran locales reconocidos como Café Versailles y La Carreta, donde se ofrece café, croquetas y sándwiches cubanos prensados.

Sobresalen también propuestas como Ku-Va, que incluye platos tradicionales como ropa vieja y mojitos, y Estefan Kitchen Express, enfocado en repostería y bocadillos ligeros.

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Platos tradicionales de la cocina cubana en Ku-Va del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA): la carta incluye opciones como ropa vieja y mojitos (Ku-va Restaurant).

Según el reporte, en la terminal E, Chef Creole ofrece mariscos fritos y especialidades de la cocina criolla picante, mientras que Jackson Soul Food, fundado en 1946, mantiene recetas históricas como el bagre frito, las batatas confitadas y berza.

Otra alternativa destacada es Spring Chicken, donde los pasajeros acceden a pollo frito y galletas en la terminal D.

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Así es el top 10 de la gastronomía aeroportuaria en Estados Unidos

Encabeza el listado el Aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, cuya oferta gastronómica integra locales emblemáticos como Hunt & Fish Grill, Brooklyn Diner, Talde Noodle Bar, La Chula Taqueria, Bar Veloce y Junior’s, Bubby’s y Chuko, junto con la reciente apertura de Capital One Landing en colaboración con el chef José Andrés, que incorpora carritos de martinis y conos de caviar.

La Chula Taquería, del chef Julián Medina, presenta tacos al estilo de la Ciudad de México acompañados de una barra completa de bebidas en el Aeropuerto de LaGuardia (Instagram: @lachula_nyc).

El segundo puesto lo ocupa el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, donde la presencia de locales como Salt Lick BBQ, Hut’s Hamburgers y The Peached Tortilla permite a los viajeros acceder a clásicos como el brisket, tacos artesanales y hamburguesas tradicionales. La terminal apuesta por la cocina local y la diversidad de sabores que caracterizan a la ciudad. A su vez, Jo’s Coffee ofrece 350 sabores diferentes de café para degustar.

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En tercera posición figura el Aeropuerto Internacional de Denver, que en los últimos años sumó restaurantes vinculados a la Guía Michelin, como ChoLon Modern Asian y Osteria Marco y Williams & Graham. La publicación resalta la variedad de propuestas, desde platos asiáticos y pastas caseras hasta cocina americana contemporánea y especialidades regionales.

El cuarto lugar corresponde al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, donde la tradición sureña convive con propuestas de figuras como Ludacris (Chicken + Beer), el chef Shaun Doty (Bantam & Biddy) y Gerry Garvin (LowCountry Restaurants). El aeropuerto ofrece sushi, platos europeos y opciones para quienes buscan una experiencia gastronómica diversa. One Flew South es reconocido como el restaurante de alta cocina más destacado del recinto.

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Chicken + Beer, inaugurado en 2016 en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (Terminal D), surge de la colaboración entre el rapero y actor Ludacris y Jackmont Hospitality (Instagram: @ludacrischickenandbeer).

El quinto puesto corresponde al Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, que se distingue por su oferta de cervezas artesanales locales, con bares gestionados por HMSHost junto a productores como NoDa Brewing Company y OMB Biergarten. Destacan Sammy Hagar’s Beach Bar & Grill, The Waterman Fish Bar y Midwood Smokehouse, además de opciones populares como Summer House y Whisky Rive.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush reúne clásicos de la región y nuevas propuestas. En la Terminal A destacan Taste of Gold, el primer restaurante de la atleta olímpica Simone Biles, y las carnes ahumadas de Killen’s Barbecue.

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La Terminal B sumará locales distinguidos por Michelin como Blood Bros. BBQ y Rosie Cannonball. En la Terminal D-West sobresale Velvet Taco. Además, la terminal implementó un programa de fidelidad para viajeros frecuentes que buscan sumar puntos en sus consumos gastronómicos.

El séptimo puesto es para el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles que destaca por su diversidad culinaria, con opciones como Fat Sal’s y CAVA en la Terminal 3, y el gastropub Ashland Hill en la Terminal 7. La Terminal Internacional Tom Bradley reúne propuestas como Border Grill, de las chefs Mary Sue Milliken y Susan Feniger, 800 Degrees Pizza y Vino Volo. Las Terminales 1 y 2 suman locales reconocidos como Urth Caffé, famoso por sus pasteles orgánicos y paninis.

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En LAX destacan locales como Urth Caffé, la reconocida cafetería de Los Ángeles especializada en pasteles orgánicos, paninis y café de especialidad (Instagram: @urthcaffe).

En octava posición se ubica el Aeropuerto Internacional de Miami y le sigue el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York. En la Terminal 5 de JFK destacan propuestas informales como H&H Bagels, Artichoke Basille’s Pizza y Baked by Melissa.

La Terminal 4 incluye opciones exclusivas como el Delta One Lounge, disponible solo para pasajeros de Delta One, además de Shake Shack y The Palm Bar & Grille. Con la remodelación en curso, que sumará la Terminal 6 y la Nueva Terminal Uno durante 2026, se prevé una expansión de la oferta culinaria y de salones VIP en JFK.

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Completa el listado el Aeropuerto Internacional O’Hare, en Chicago, reconocido por su apuesta por restaurantes locales como The Dearborn en la Terminal 5, Publican Tavern, Tortas Frontera de Rick Bayless y clásicos como Billy Goat Tavern y Goose Island Beer Company. Destacan también The Bronze Pizza y el histórico Berghoff Café, reconocido por sus sándwiches de carne en conserva.