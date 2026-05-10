Estados Unidos

Últimos días para inscribirse en la guardería gratuita de Mamdani en Nueva York: plazo hasta el 15 de mayo

La selección de quienes accedan a The Little Apple, la primera guardería gratuita de jornada completa para el personal municipal, se realizará mediante un sistema informatizado aleatorio y bajo criterios de elegibilidad específicos

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Un aula de guardería moderna y luminosa con niños pequeños y dos adultos. En la pared, el logo de 'The Little Apple' y paneles coloridos. Hay estanterías y grandes ventanales.
El gobierno de Nueva York ha invertido USD 10 millones en adecuar 370 metros cuadrados para el nuevo centro de cuidado infantil en 1 Centre Street (Imagen Ilustrativa Infobae).

Quedan pocos días para que los empleados municipales de Nueva York puedan inscribirse en The Little Apple, la primera guardería gratuita de jornada completa y acceso anual destinada al personal de la ciudad.

El plazo de inscripción expira el 15 de mayo y el programa abrirá sus puertas en septiembre de 2026, tras una inversión de USD 10 millones para adecuar una superficie de 370 metros cuadrados (4.000 pies cuadrados) en el emblemático David N. Dinkins Municipal Building.

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Empleados municipales de Nueva York tendrán acceso a cuidado infantil gratuito

La propuesta, impulsada por el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS), Yume Kitasei, responde a una demanda histórica del personal municipal. Según detalló el portal del gobierno, más de 2.000 empleados trabajan en el edificio ubicado en 1 Centre Street, uno de los mayores complejos administrativos del mundo.

El programa fue diseñado para facilitar la vida diaria de los trabajadores e incrementar la equidad en el acceso a la educación temprana. “Los dedicados servidores públicos que mantienen esta ciudad en funcionamiento merecen un servicio de cuidado infantil gratuito y de alta calidad que se adapte a sus apretadas agendas”, expresó Mamdani.

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El centro funcionará bajo la gestión de Imagine Early Learning Centers, una organización con más de dos décadas de experiencia en el sector y la única empresa del rubro completamente propiedad de sus empleados en Estados Unidos.

Laura Tulchin, directora ejecutiva de Imagine, subrayó en el comunicado del anuncio de la iniciativa: “En Imagine nos sentimos honrados de colaborar con DCAS y la administración Mamdani para brindar nuestra atención y educación infantil de primer nivel a los empleados de la ciudad de Nueva York sin costo alguno”.

Vista amplia de un aula de guardería luminosa con niños jugando, dos adultos, mobiliario colorido, cunas, y el logo 'The Little Apple' en la pared.
La apertura de la primera guardería gratuita y de jornada completa en el David N. Dinkins Municipal Building está programada para septiembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae).

Requisitos de elegibilidad

La inscripción está dirigida a las familias de los empleados públicos que cumplen criterios específicos. Según el sitio oficial de Nueva York, los requisitos para postularse a The Little Apple son los siguientes:

  • Ser empleado a tiempo completo del DCAS, sin importar la ubicación de trabajo, o ser empleado municipal asignado a 1 Centre Street.
  • Ser madre, padre o tutor legal de un niño que tenga entre 6 semanas (al 1 de septiembre de 2026) y 3 años (al 31 de diciembre de 2026).
  • Aceptar participar en una evaluación del programa piloto.

Cómo aplicar al programa

Las solicitudes para el ciclo que comienza en septiembre de 2026 deben presentarse exclusivamente a través del sitio web oficial antes del 15 de mayo.

El portal del gobierno de Nueva York indica que, una vez enviada la solicitud, las familias reciben un correo de confirmación en la dirección electrónica consignada. Se recomienda revisar la carpeta de spam o promociones, dado que la notificación puede desviarse.

El proceso de selección establece que solo se admite una postulación por grupo familiar, aunque se permite incluir a varios niños aptos en la misma aplicación.

Un aula espaciosa con grandes ventanales, niños pequeños jugando, dos adultos supervisando, mobiliario infantil colorido y un gran cartel con el logo 'The Little Apple'.
El programa de inscripción está dirigido a empleados públicos a tiempo completo con hijos entre 6 semanas y 3 años de edad (Imagen Ilustrativa Infobae).

Los postulantes serán elegidos mediante un sorteo aleatorio

La selección de los participantes se realizará mediante un sorteo informatizado que asignará a cada menor un número aleatorio. Este número no guarda relación con la información de la solicitud, los niños incluidos ni la fecha de presentación.

Según la información difundida por el portal oficial, algunas plazas se reservarán para quienes soliciten la asistencia cinco días por semana y se priorizará, en la medida de lo posible, que los hermanos permanezcan juntos en el programa.

Durante el mes de mayo, el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS) revisará cada solicitud para confirmar que los postulantes cumplen los requisitos y los resultados se comunicarán en junio. Las familias que no resulten seleccionadas quedarán automáticamente en lista de espera, con posibilidad de acceder si se libera alguna vacante.

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