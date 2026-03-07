América Latina

Ecuador y Estados Unidos destruyeron un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia

Las autoridades detallaron la intervención realizada en la región de Cascales, fronteriza con Colombia, donde se emplearon diversos recursos aéreos y fluviales para localizar y eliminar el centro utilizado por una facción considerada terrorista

Las Fuerzas Armadas de Ecuador, en colaboración con Estados Unidos, bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC. El Gobierno ecuatoriano informó este viernes sobre los alcances de la operación militar conjunta en la provincia amazónica de Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia.

El operativo, coordinado con apoyo de inteligencia y medios estadounidenses, tuvo como objetivo un campamento usado por los Comandos de la Frontera, liderado por el cabecilla conocido como "Mono Tole“, con capacidad para entrenar hasta 50 narcotraficantes, según fuentes oficiales.

Hasta el momento, no se detalló si hubo detenidos ni el tipo preciso de apoyo operativo o logístico brindado por el país norteamericano.

Y este es solo el inicio. Los vamos a encontrar… hasta por debajo de las piedras”, declaró el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, sobre la intervención en el municipio de Cascales. Las fuerzas ecuatorianas emplearon aviones, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones para localizar y destruir la infraestructura criminal.

Se trata de la primera vez que Estados Unidos comunica públicamente una operación militar conjunta con Ecuador.

El Ministerio de Defensa destacó que la colaboración se enmarca en los acuerdos bilaterales de seguridad que permiten el intercambio de información estratégica y el fortalecimiento de capacidades para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

“A pedido de Ecuador, el Departamento de Guerra de EEUU ejecutó una acción dirigida para avanzar en el objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas”, publicó en redes sociales el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.

El también asesor principal del secretario de Guerra Pete Hegseth agregó que la operación demuestra el impacto de la acción coordinada y envía un mensaje claro de que las redes narcoterroristas no encontrarán refugio en el continente.

Por su parte, el comandante del Comando Sur estadounidense expresó a través de un comunicado en X: “Avanzamos junto a nuestros aliados en la lucha contra el narcoterrorismo. Felicito a nuestras fuerzas conjuntas y a las Fuerzas Armadas ecuatorianas por la exitosa operación contra los narcoterroristas en Ecuador".

El presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo una reunión con Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en el Palacio de Gobierno, el pasado 3 de marzo (Foto: Carlos Silva/Presidencia de la República)

“Esta acción colaborativa y decisiva es un éxito estratégico para todas las naciones del hemisferio occidental comprometidas con la lucha contra el narcoterrorismo”, subrayó el general Francis L. Donovan.

Desde inicios de 2024, Estados Unidos se consolidó como socio clave de Ecuador en la ofensiva lanzada por el presidente Daniel Noboa contra las bandas criminales, catalogadas como terroristas ante la escalada de violencia que ha llevado al país a encabezar los índices de homicidios en la región. Entre los grupos designados como terroristas por el gobierno figuran tres disidencias de las FARC, incluidos los Comandos de la Frontera, responsables de la emboscada en mayo que dejó once militares ecuatorianos muertos en la zona de Alto Punino, entre las provincias de Orellana y Napo.

De acuerdo con las autoridades, los Comandos de la Frontera mantienen vínculos con Los Lobos, la organización criminal más poderosa de Ecuador, para expandirse en actividades ilícitas como la minería ilegal en enclaves amazónicos.

El general Donovan afirmó que Ecuador es “uno de los socios más fuertes de Estados Unidos en la interrupción y desmantelamiento de organizaciones terroristas designadas en la región”, y sostuvo que la población ecuatoriana ha experimentado de primera mano los efectos de la violencia y la corrupción vinculadas al narcotráfico.

(Con información de EFE)

