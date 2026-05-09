Un informe anticipa que las escuelas de Nueva York perderían 153.000 alumnos en diez años

La matrícula escolar de Nueva York podría descender en más de 153.000 alumnos en la próxima década, según la Autoridad de Construcción Escolar local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York enfrenta una caída en la matrícula escolar: la Autoridad de Construcción Escolar local proyecta que el sistema público perderá más de 153.000 estudiantes en la próxima década por menos nacimientos y cambios migratorios tras la pandemia.

El informe, elaborado por la consultora demográfica Statistical Forecasting para la Autoridad de Construcción Escolar (SCA, por sus siglas en inglés), proyecta que la matrícula de las escuelas públicas de Nueva York descenderá de los 873 780 estudiantes actuales —excluyendo programas especiales y centros fuera de jurisdicción— a 721.251 en el ciclo 2034-35.

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El descenso afectará a casi todos los distritos escolares, salvo el distrito 28 en Queens. Aunque en 2024 se construyeron 33.861 nuevas viviendas —la mayor cifra registrada según la SCA—, ese auge inmobiliario no ha revertido la tendencia descendente en la matrícula escolar.

Actualmente, los estudiantes hispanos constituyen el grupo mayoritario en el sistema público de Nueva York, representando el 43,2% de la matrícula con 377.826 alumnos, según la Autoridad de Construcción Escolar de la Ciudad de Nueva York.

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El informe de la consultora demográfica Statistical Forecasting proyecta que, aunque habrá una disminución de casi 69.000 estudiantes hispanos para 2034-35, este colectivo seguirá siendo el más numeroso en las aulas públicas de la ciudad.

Este descenso responde a factores demográficos y migratorios y podría traducirse en una reducción proporcional de recursos dirigidos a programas específicos para población hispana, así como en un posible ajuste de la oferta de servicios de apoyo y de la representación en los consejos escolares, según el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, órgano oficial educativo.

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Brooklyn, Queens y el Bronx encabezan la caída proyectada

Brooklyn, Queens y el Bronx concentran la mayor baja proyectada de estudiantes, superando los 120.000 menos para 2034-35 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la SCA, la pérdida de matrícula será más notable en Brooklyn, que podría reducirse en unos 45.000 estudiantes para 2035. Queens proyecta una baja de 43.000 alumnos y el Bronx, de aproximadamente 35.000.

Los descensos más marcados se anticipan en los distritos escolares comunitarios 24 y 25 de Queens, 15 y 20 de Brooklyn y 10 del Bronx, conforme al informe de la consultora demográfica Statistical Forecasting.

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En el nivel secundario, la matrícula de secundaria disminuiría de 275.659 estudiantes en 2024-25 a 233.130 en 2034-35. Solo Staten Island proyecta un aumento en la cantidad de alumnos de secundaria.

Envejecimiento poblacional y migración internacional, las causas principales

La población total de Nueva York aumentó gracias al arribo neto de 144.000 inmigrantes internacionales, pese a la continua disminución de nacimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descenso de la matrícula se atribuye a una combinación de envejecimiento poblacional y migración. Entre 2020 y 2024, creció la población mayor de 60 años, mientras que se redujeron los grupos de 20 a 29 y de cero a nueve años —ambos, base de futuros estudiantes— según informó la consultora demográfica Statistical Forecasting.

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Si bien la población total de Nueva York aumentó en 87.000 personas entre 2023 y 2024, hasta alcanzar 8,47 millones de habitantes —dato respaldado por la SCA—, este incremento obedeció principalmente al arribo neto de 144.000 inmigrantes internacionales, compensando la salida de 91.000 residentes a otros estados.

El saldo migratorio fue de 53.000 personas positivo, el primero favorable en años recientes según Statistical Forecasting. Sin embargo, los nacimientos mantienen una tendencia a la baja: en 2023 se registraron 85.685 nacimientos, unos 25.000 menos que en 2014.

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Dentro de la población afroamericana, los nacimientos pasaron de 31.900 en el año 2000 a 15.400 anuales en 2023, descenso que los demógrafos atribuyen tanto a la menor presencia de mujeres jóvenes afroamericanas en edad fértil como a cambios socioeconómicos y migratorios.

Esto implica que, pese al crecimiento poblacional producto de la inmigración, la base de niños en edad escolar se continúa reduciendo, lo que fundamenta la preocupación expresada por la SCA.

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Predominio de estudiantes hispanos y declive en otros grupos étnicos

La población hispana permanece como la mayoría en las escuelas públicas, aunque perderá casi 69.000 estudiantes para 2034-35 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desglose por origen étnico refuerza el predominio de los estudiantes hispanos, quienes significan el 43,2% de la matrícula total, con 377.826 alumnos en el ciclo de referencia. Se prevé una disminución de casi 69.000 estudiantes hispanos para 2034-35, aunque continuarán como el grupo mayoritario.

Los estudiantes asiáticos y amerindios reúnen actualmente 181.111 inscriptos, pero el informe proyecta una caída superior a 33.000 en la próxima década.

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Por su parte, la matrícula afroamericana descenderá de 168.366 estudiantes actuales a una proyección de 127.073 para 2034-35. En contraste, los alumnos blancos podrían experimentar un repunte al finalizar el periodo proyectado.

La construcción de viviendas y el fenómeno charter: efectos limitados

El crecimiento del parque habitacional, verificado por la Autoridad de Construcción Escolar, no ha logrado repoblar las aulas. En 2024 se sumaron 13.500 nuevas viviendas en Brooklyn y 8.200 en Queens, pero muchas son ocupadas por adultos jóvenes sin hijos o familias con ingresos elevados y menor descendencia, de acuerdo con la consultora demográfica Statistical Forecasting.

Las escuelas charter, que suman 285 centros y 148.089 alumnos matriculados, han mostrado una expansión limitada en los últimos años debido a los límites estatales para la autorización de nuevas instituciones, según la SCA.

Estos datos anticipan posibles cierres de escuelas, redistribución de fondos y una reforma en la planificación de la infraestructura educativa en la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Fuentes institucionales: Autoridad de Construcción Escolar de la Ciudad de Nueva York (SCA), Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, informe demográfico de la consultora demográfica Statistical Forecasting encargado por la SCA.