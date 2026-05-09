Demandan a la productora de Matt Damon y Ben Affleck por daños a la reputación policial en “The Rip”

Sinopsis: Un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada.

La demanda presentada por Jonathan Santana y Jason Smith, detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, contra las productoras Artists Equity y Falco Pictures, fundadas por Matt Damon y Ben Affleck, sostiene que la película de Netflix “The Rip” ha dañado sus reputaciones profesionales y personales al retratarlos como policías corruptos, aunque la cinta afirma estar “inspirada en hechos reales”.

De acuerdo con el litigio, la película utiliza detalles específicos de la incautación de casi USD 22 millones escondidos en cubos naranjas dentro de una vivienda de Miami Lakes durante una operación antidrogas en 2016, el mayor decomiso de efectivo en la historia del condado, reportaron Entertainment Weekly y The Wrap.

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Los policías sostienen que la película y sus materiales promocionales inducen al público a creer que incurrieron en conductas criminales como robo de bienes decomisados, mala praxis policial e incluso homicidio. En consecuencia, reclaman daños compensatorios y punitivos por difamación directa, difamación por implicación e infligir angustia emocional de manera intencionada.

La mayor incautación de efectivo en la historia de Miami-Dade inspiró el guion de la película

Según The Wrap, la operación real llevada a cabo el 29 de junio de 2016 resultó en la incautación de USD 21.970.411 encontrados en cubos ocultos tras una pared falsa. Santana, quien lideró la investigación, y Smith, quien supervisó el operativo, sostienen que la cinta “The Rip” utilizó elementos singulares y reconocibles del caso, como el escondite del dinero y el contexto policial de Miami-Dade, para construir una narrativa de corrupción inexistente en la investigación.

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Según la demanda, los detectives Jonathan Santana y Jason Smith alegan que la película presenta episodios de violencia como el asesinato de un miembro de la Agencia Antidrogas (DEA) (Captura de video: WSVN).

Según extractos de la denuncia difundidos por Entertainment Weekly, la película muestra a los personajes que violan procedimientos policiales, discuten sobre apropiación de fondos incautados y se vinculan con organizaciones criminales. Además, presenta escenas en las que los agentes inventan pruebas, ocultan información a sus superiores y participan en episodios de violencia grave como el asesinato de un miembro de la Agencia Antidrogas (DEA).

Tras la difusión del filme y su promoción en Netflix desde enero de 2026, los oficiales afirman que familiares, colegas y conocidos les han hecho preguntas y comentarios sobre su supuesta implicación en los hechos ficticios. Según su representación legal, esta situación ha generado dudas sobre el financiamiento de mejoras personales en sus hogares y cuestionamientos sobre su conducta.

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Detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acusan daño a su reputación profesional por ser retratados falsamente como policías corruptos en la cinta de Netflix (Claire Folger/Netflix © 2025).

Reacciones institucionales y antecedentes de advertencia a los productores

El impacto del estreno de “The Rip” no solo afectó la imagen de los oficiales. A la semana de su lanzamiento, el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, y el jefe de policía local declararon públicamente que la película perjudicó la reputación del municipio y de las instituciones policiales al retratar la zona como peligrosa.

Antes y después del estreno, los abogados de Smith y Santana enviaron una carta de cese y desistimiento en diciembre de 2025 a las productoras, donde detallaron los elementos considerados difamatorios. La demanda indica que, tras el lanzamiento, los demandados argumentaron que “las preocupaciones son infundadas porque la película no menciona expresamente al sargento Smith y no hay ninguna implicación de que los demandantes hayan incurrido en mala conducta alguna en la película”.

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Abogados de Smith y Santana enviaron en diciembre de 2025 una carta de cese y desistimiento a las productoras de 'The Rip' (Netflix © 2025).

Según WSVN, Ignacio Álvarez, el abogado de los demandantes, afirmó que la productora contrató de consultor a un agente que no estuvo relacionado con el operativo. Añadió que sus clientes debieron ser contratados como consultores del filme, pues, en su opinión, “si a una persona se le pagó por la noticia, entonces debería ser compensada por su presencia”. Álvarez también recalcó que la cinta afecta “de por vida” la imagen de sus representados.

Asimismo, la demanda alega que el oficial que actuó como asesor en la filmación contactó después a Santana y Smith, en nombre del director Joe Carnahan, para ofrecer disculpas y colaboración en un futuro proyecto, informó The Wrap.

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Dadas las repercusiones en su vida personal, los oficiales exigen una “retractación pública y corrección”, que incluya la incorporación visible de un aviso para aclarar la naturaleza ficticia de los hechos presentados en la película. La demanda solicita una compensación económica, sanciones punitivas y el pago de honorarios legales.

Entre las empresas demandadas figuran Artists Equity, fundada en 2022 por Ben Affleck (director ejecutivo) y Matt Damon (director creativo), y Falco Pictures, creada exclusivamente para el filme. Netflix distribuyó la película, pero no es parte en el litigio. Desde el lanzamiento, ni Affleck, ni Damon ni representantes de las productoras han respondido oficialmente a las solicitudes de comentarios de los medios estadounidenses.

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