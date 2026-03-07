Adolescente de 14 años recibió un disparo mortal en la cabeza mientras estaba dentro de un coche en Brooklyn

La policía investiga si el ataque estaba dirigido específicamente contra Cantave o relacionado a una disputa entre adolescentes

Un adolescente de 14 años identificado como Johary Cantave murió tras recibir un disparo en la cabeza cuando se encontraba en el asiento trasero de un automóvil en el barrio Sunset Park de Brooklyn, Nueva York, durante la noche del viernes 6 de marzo de 2026. El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche, en una zona que ha visto un alarmante incremento de la violencia juvenil.

La policía aún investiga si el ataque estaba dirigido específicamente contra Cantave o si fue producto de una disputa más amplia en la que participaron varios adolescentes y al menos tres sospechosos en fuga, según informaron medios como New York Daily News y CBS News New York.

El tiroteo dejó un automóvil repleto de impactos y a una familia devastada

El ataque ocurrió alrededor de las 23:45, cerca de la esquina de 46th Street y Ninth Avenue, a siete cuadras de la vivienda de la víctima. Cantave iba acompañado por el padre de un amigo, quien conducía el vehículo y trasladaba al adolescente a su domicilio, mientras seguía la motocicleta en la que viajaba su hijo.

De acuerdo con el relato del conductor a CBS News New York, la agresión comenzó cuando “un grupo de hombres se acercó al auto y empezó a provocar problemas”. El hombre detalló: “Vi a uno de ellos sacar un arma, así que le dije a mi hijo que huyera en el ciclomotor. Mientras intentaba encontrar a mi hijo, los otros muchachos dispararon contra mi coche. Lamentablemente, su amigo fue alcanzado y falleció”. El automóvil terminó con la ventanilla trasera destruida por los disparos.

Tres sospechosos encapuchados huyeron tras el tiroteo, que dejó un automóvil con múltiples impactos de bala en Brooklyn (Captura de video)

La víctima, estudiante de octavo grado, tenía tres meses por delante para finalizar el año escolar. Aunque el conductor trasladó al adolescente a gran velocidad hasta el Maimonides Medical Center, el equipo médico no logró salvar su vida. Su madre, visiblemente afectada, declaró al New York Post: “Intento ser fuerte. ‘Te quiero’, esas fueron sus últimas palabras. Catorce años, catorce años”.

La mujer exigió una pena de prisión perpetua para los responsables: “Tienen que ir a prisión de por vida. No quiero que salgan. Que no vean nunca el día, ni la luz. Nada”. Además, recordó a su hijo como “un muy buen chico”, entusiasta de la música y la danza, y con un sentido del humor distintivo.

Tres sospechosos en fuga y una investigación sin respuestas

Testigos y familiares señalan que momentos antes de la agresión se desarrolló una discusión entre los ocupantes del automóvil y tres individuos encapuchados con vestimenta negra, quienes finalmente abrieron fuego y escaparon.

La policía indicó que se encuentran revisando las cámaras de seguridad de la zona y que recuperaron casquillos de bala en las inmediaciones del sitio. Las primeras indagaciones apuntan a que los atacantes huyeron a pie o presuntamente en ciclomotores, aunque hasta el momento no se han difundido descripciones detalladas de los agresores.

Las autoridades analizan posibles conexiones entre la muerte de Cantave y otro tiroteo ocurrido la misma noche en Bensonhurst (Captura de video)

Las autoridades también analizan si la muerte de Cantave podría estar relacionada con otro tiroteo registrado esa misma noche en Brooklyn, donde un adolescente de 15 años fue baleado en el hombro en Bensonhurst, a unos cinco kilómetros del lugar. La investigación permanece abierta, sin que se haya confirmado vinculación entre ambos incidentes ni el móvil del ataque.

La escala del problema: la violencia juvenil crece en Nueva York

El caso de Johary Cantave no es un hecho aislado. De acuerdo con datos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), en 2025 se registraron cifras históricas de participación de menores de 18 años en hechos de violencia armada. El comisionado de la NYPD, Jessica Tisch, confirmó que el año pasado el 14% de las víctimas de tiroteos y el 18% de los autores eran menores de edad.

Tisch subrayó que la violencia juvenil exige un abordaje integral: “Abordar la violencia juvenil no es tarea de una sola unidad, una sola agencia ni una sola solución. Requiere que todos —familia, escuelas, comunidades, funcionarios electos y fuerzas del orden— hagamos nuestra parte para mantener a los jóvenes seguros”.