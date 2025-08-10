Encuentran el cuerpo en estado de descomposición de un adolescente que pidió ayuda antes de desaparecer

El mensaje de auxilio de Giovanni Pelletier fue la última señal antes de su desaparición en Florida. (GoFundMe)

“Mamá, ayuda”. El mensaje, enviado por Giovanni Pelletier a su madre apenas media hora después de que sus primos lo recogieran en Englewood, Florida, se convirtió en la última comunicación conocida del joven de 18 años antes de su desaparición.

Días después, las autoridades hallaron un cuerpo en descomposición en un estanque de retención junto a la I-75 y la carretera estatal 70, en las inmediaciones del lugar donde Giovanni fue visto por última vez, según informó el portavoz Randy Warren de la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee (MCSO), citado por los medios locales WWSB y WRAL.

El hallazgo se produjo el viernes 8 de agosto, una semana después de la desaparición del joven, quien había viajado desde Raleigh, Carolina del Norte, a Florida acompañado por su madre, Bridgette Pelletier, su prometido Jeremy Brown y los cuatro hermanos de Giovanni, según relató la madre a PEOPLE.

El viaje, en el que desapareció Giovanni, tenía un propósito familiar

Las autoridades hallaron un cuerpo en un estanque cerca de la I-75, pendiente de identificación oficial. (GoFundMe)

De acuerdo con la información publicada por el medio People, Giovanni había manifestado su deseo de reconectar con sus parientes paternos. Antes de salir de Carolina del Norte, se integró en un chat de texto con algunos de ellos y coordinó que lo recogieran en Englewood para llevarlo a la casa de su abuelo en el condado de Brevard, a más de tres horas de distancia.

Aunque Bridgette expresó dudas sobre que su hijo hiciera el trayecto solo, decidió respetar su voluntad de fortalecer los lazos familiares.

La secuencia de los hechos de la desaparición, resultó inquietante

Un altercado entre los primos y Giovanni habría terminado con el joven abandonado en Bradenton. (GoFundMe)

Apenas 30 minutos después de que los primos lo recogieran, Giovanni envió el mensaje de auxilio a su madre, quien en ese momento dormía tras estudiar para un examen de farmacia. Desde entonces, no se supo más de él. Las circunstancias de la desaparición han sido descritas como extrañas desde el inicio por la propia Bridgette.

El abuelo paterno de Giovanni dejó un mensaje de voz en el que aseguraba que se había producido un altercado entre los jóvenes y que los primos abandonaron a Giovanni a un lado de la carretera en Bradenton, dentro del condado de Manatee.

El abuelo declinó hacer declaraciones al medio People, y los primos no pudieron ser contactados.

Los primos aseguran que el adolescente tuvo un comportamiento diferente y extraño tras consumir marihuana

En conversaciones posteriores con otros familiares, Bridgette obtuvo una versión de uno de los primos que recogió a Giovanni el 1 de agosto. Según este relato, el grupo consumió marihuana y Giovanni, supuestamente, comenzó a alterarse y a insultar a los demás.

El primo afirmó que se produjo un enfrentamiento al costado del camino, durante el cual Giovanni habría sacado un cuchillo. Según esta versión, forcejearon con él para desarmarlo y Giovanni huyó.

La madre de Giovanni insiste en que esa versión no corresponde a la conducta regular de su hijo

La familia de Giovanni espera la confirmación de la identidad del cuerpo y el avance de la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bridgette, sin embargo, consideró que ese comportamiento no se correspondía con la personalidad de su hijo. Sostuvo que probablemente Giovanni se sintió amenazado y superado en número.

Describió a Giovanni, el mayor de sus cinco hijos, como un joven protector, siempre pendiente del bienestar de los demás, en especial de uno de sus hermanos menores, quien tiene autismo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Manatee no ha ofrecido comentarios adicionales a al medio People tras el hallazgo del cuerpo. La familia de Giovanni permanece a la espera de la identificación oficial, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon la desaparición y el trágico desenlace del joven.