Estados Unidos perdió 92 mil puestos de trabajo en febrero y el desempleo creció al 4,4%

Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero de 2026 y el desempleo subió al 4,4%, sorprendiendo a los mercados financieros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inesperado revés en el mercado laboral estadounidense sacudió a analistas y decisores económicos en febrero de 2026. Estados Unidos perdió 92.000 puestos de trabajo durante ese mes y la tasa de desempleo subió al 4,4%, según reveló el Departamento de Trabajo. Este resultado sorprendió a los mercados y generó inquietud sobre la solidez de la recuperación, en un giro que muchos no contemplaban tras meses de previsiones más optimistas.

La economía estadounidense había atravesado una etapa de expansión notable después de la pandemia, especialmente entre 2021 y 2023, cuando el país sumó más de 400.000 empleos mensuales gracias a la reactivación de la actividad y el consumo. Sin embargo, a partir de 2025 el panorama se tornó menos favorable. Las políticas comerciales adoptadas por el presidente Donald Trump, con aranceles erráticos y una prolongación de tasas de interés elevadas, marcaron un cambio de ciclo. El promedio mensual de creación de empleo cayó abruptamente a solo 15.000 puestos en 2025, muy lejos del dinamismo previo. Si bien la tregua arancelaria con China y acuerdos con socios estratégicos como Japón y la Unión Europea intentaron estabilizar el entorno, la incertidumbre laboral se mantuvo como telón de fondo.

El mercado laboral estadounidense mostró señales de debilidad tras perder impulso desde mediados de 2025 por políticas comerciales y tasas de interés elevadas

El informe de febrero de 2026 acentuó esa tendencia. En enero, el balance había sido positivo, con 126.000 nuevos empleos y una baja temporal del desempleo al 4,3%. Sin embargo, la reversión de febrero echó por tierra las expectativas: los economistas anticipaban una ganancia de 60.000 plazas, pero el resultado fue diametralmente opuesto. Además, el Departamento de Trabajo ajustó a la baja los datos recientes, recortando otros 69.000 empleos en los saldos de diciembre y enero. Este deterioro evidenció un efecto acumulativo de factores internos y externos que aceleraron la erosión del mercado.

El impacto fue especialmente severo en sectores tradicionalmente robustos. La construcción redujo 11.000 puestos, una caída vinculada a un invierno inusualmente frío. El sector de salud, históricamente uno de los mayores generadores de empleo, perdió 28.000 empleos debido, en gran parte, a una huelga de más de 30.000 trabajadores de Kaiser Permanente en California y Hawái. La industria manufacturera continuó su racha negativa con la eliminación de 12.000 empleos, acumulando pérdidas en 14 de los últimos 15 meses. Restaurantes y bares sumaron casi 30.000 bajas y el sector de servicios administrativos perdió cerca de 19.000 puestos. Solo el segmento de servicios financieros mostró resistencia, sumando 10.000 nuevos empleos.

La construcción redujo 11.000 puestos, una caída vinculada a las nevadas sufridas en el país (AP Foto/Michael Dwyer, File)

La dinámica laboral en Estados Unidos también estuvo marcada por cambios estructurales en la oferta de trabajo. Según Joe Brusuelas, economista jefe en RSM, factores demográficos como el retiro de la generación baby boomer y las políticas migratorias restrictivas —incluida la política de deportaciones de Trump— redujeron la competencia por los puestos disponibles. Esto modificó el umbral necesario para mantener estable la tasa de desempleo: antes se requerían más de 100.000 contrataciones mensuales, pero ahora el rango oscila entre cero y 50.000.

Junto a estos factores internos, la incertidumbre internacional amplificó la cautela de las empresas. La guerra con Irán ha provocado que muchas firmas posterguen contrataciones, según explicó Heather Long, economista jefe en Navy Federal Credit Union. El temor a que la situación geopolítica afecte el gasto de los consumidores y la estabilidad de los mercados llevó a una actitud de espera. Además, la acelerada incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías ha reducido la demanda de personal, sobre todo en rangos de entrada, ya que las empresas prefieren optimizar su plantilla con menos recursos.

El contexto de debilidad se refleja en otros indicadores clave. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo se situaron en 212.000 la tercera semana de febrero, apenas 4.000 más que la semana anterior, y el promedio de cuatro semanas alcanzó 220.250. Las solicitudes continuas bajaron a 1.833.000, señalando que no hay una ola de despidos masivos, pero sí un freno en la creación de puestos. La tasa U-6 de desempleo —que incluye a trabajadores desalentados y subempleados— se mantenía en 8,0% en enero. Otro dato crítico: la relación de vacantes disponibles por desempleado cayó a 0,9 en diciembre de 2025, el nivel más bajo desde antes de la pandemia.

Las tensiones internacionales, como la guerra con Irán, y el avance de la inteligencia artificial aumentaron la cautela de las empresas en las contrataciones (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El nuevo escenario plantea un desafío delicado para la Reserva Federal (Fed). Ante el repunte del desempleo y la caída de los nonfarm payrolls, aumenta la presión para que la Fed considere un recorte de tasas de interés con el fin de suavizar la desaceleración laboral. Sin embargo, el riesgo de que una reducción precipitada de tasas alimente la inflación —especialmente con el precio del petróleo en alza por las tensiones geopolíticas— limita el margen de maniobra. Los analistas advierten que la Fed enfrenta el dilema clásico de “estanflación latente”: actuar para proteger el empleo o sostener la lucha contra la inflación.

Para emprendedores e inversores en América Latina, el panorama estadounidense tiene repercusiones inmediatas. La incertidumbre en Estados Unidos tiende a encarecer el capital de riesgo, endurece la selección de proyectos y puede afectar tanto el flujo de inversión como el de remesas hacia la región. Al mismo tiempo, el avance de la automatización abre oportunidades para startups especializadas en eficiencia operativa y reducción de costos, mientras que el deterioro laboral podría afectar el consumo en el mercado norteamericano, impactando a las empresas latinoamericanas con modelos B2C.

Los especialistas recomiendan cautela al interpretar los datos recientes. Los informes de empleo suelen ser revisados en las semanas siguientes, con ajustes que pueden modificar el diagnóstico inicial. Además, la persistencia de un contexto de baja contratación y bajo despido puede reflejar una transición estructural del mercado laboral estadounidense, más que una crisis inminente.