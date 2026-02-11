Estados Unidos

Estados Unidos sumó 130 mil puestos de trabajo en enero y el desempleo bajó al 4,3 %

Las últimas cifras del Departamento de Trabajo reflejan una mejora en los indicadores laborales, aunque el contexto está marcado por transformaciones políticas y tecnológicas que afectan la dinámica del empleo

Un restaurant en Chicago busca
Un restaurant en Chicago busca empleados el 5 de febrero del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

El mercado laboral de Estados Unidos sumó 130 mil empleos en enero, de acuerdo con un informe del Departamento de Trabajo publicado tras el retraso ocasionado por el reciente cierre parcial del gobierno federal. La tasa de desempleo descendió a 4,3 %.

La publicación de los datos revisados se da en un contexto de transformaciones demográficas y políticas que han impactado el mercado laboral estadounidense durante los últimos meses. El endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, combinado con la acelerada adopción de inteligencia artificial en múltiples sectores, ha modificado sustancialmente la dinámica de creación de empleo, reduciendo el número de nuevos puestos necesarios para mantener una situación estable en el empleo.

El sector económico esperaba resultados modestos para inicio de año; analistas habían anticipado un incremento de cerca de 55 mil empleos en enero, cifra similar a la de diciembre pasado, según proyecciones citadas por el Departamento de Trabajo. No obstante, las estadísticas oficiales superaron las previsiones.

Las revisiones y el nuevo equilibrio laboral

El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) actualizó los reportes de empleo revisando los datos publicados previamente entre abril de 2024 y marzo de 2025. Tras la última revisión, la agencia identificó un leve repunte en la creación de empleo respecto al balance presentado el pasado septiembre.

La inteligencia artificial contribuye a
La inteligencia artificial contribuye a la transformación del empleo, reduciendo la demanda de nuevos puestos en sectores productivos clave.

No obstante, el panorama para 2025 es menos alentador. Los nuevos cálculos del BLS apuntan a que el mercado laboral generó únicamente 181 mil empleos durante todo 2025, cifra considerablemente inferior a la estimación previa de 584 mil para el mismo periodo. Este recorte implica una desaceleración significativa en la dinámica de contratación.

Algunos especialistas instan a la cautela al interpretar los ajustes en las estadísticas, porque los datos revisados reflejan condiciones de hace varios meses, cuando la tasa de desempleo aumentaba sostenidamente y el entorno económico general era distinto al actual.

Factores políticos y tecnológicos: migración e inteligencia artificial

Antes de la divulgación oficial de los datos, miembros del gabinete de Donald Trump intentaron gestionar las expectativas públicas. Autoridades de la Casa Blanca argumentaron que los límites migratorios más severos y la integración de inteligencia artificial en los procesos productivos han disminuido la demanda de mano de obra adicional para sostener la economía.

Peter Navarro, principal asesor comercial del presidente, declaró en entrevista con Fox Business: “Tenemos que ajustar de manera considerable nuestras expectativas respecto a lo que debe considerarse un buen dato mensual de empleo”.

Un peatón pasa junto a
Un peatón pasa junto a un cartel de "Se busca ayuda" en la puerta de una ferretería en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo

Las restricciones migratorias han determinado que mantener estable la tasa de desempleo requiere de una menor generación mensual de puestos de trabajo en comparación con años previos. Expertos citados por el Departamento de Trabajo sugieren que, con la caída de la inmigración neta registrada en 2025, un ritmo de alrededor de 50 mil empleos nuevos por mes podría ser suficiente para conservar la solidez del mercado de trabajo.

Navarro enfatizó que estas circunstancias justifican una interpretación diferente de los indicadores laborales en el contexto actual.

