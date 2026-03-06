El conflicto en Irán dispara el costo de las hipotecas en Estados Unidos

El repunte del petróleo por la crisis en Irán encarece las hipotecas en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del conflicto en Irán alteró de inmediato las expectativas sobre las tasas hipotecarias en Estados Unidos, tras la escalada en el precio del petróleo y la volatilidad en los mercados de bonos, lo que llevó a que el costo promedio de los préstamos a 30 años vuelve a superar el 6% por primera vez en más de un año, en un contexto donde los compradores de vivienda anticipan posibles aumentos adicionales si persiste la crisis regional, según informó el medio CBS News.

El aumento en los precios de la gasolina fue inmediato, y marcó un alza de 26 centavos en una semana, fijando el precio promedio en USD 3,25 por galón, la cifra más alta desde abril de 2025, con datos de la consultora de datos energéticos GasBuddy. Paralelamente, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió al 4,14%, lo que incidió directamente en el encarecimiento del crédito hipotecario para familias y empresas.

Esta presión ya se refleja en el mercado inmobiliario estadounidense.

El salto en las tasas hipotecarias revive la cautela entre los compradores

La media nacional para préstamos hipotecarios a 30 años ascendió al 6% durante la primera semana de marzo, de acuerdo con cifras de la agencia federal de financiamiento hipotecario Freddie Mac citadas por CBS News. Este valor revierte la tendencia descendente observada desde finales de 2025, cuando las tasas superaron el 6,6%.

La volatilidad en los bonos y el conflicto regional afectan el mercado inmobiliario estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la diferencia semanal respecto al 5,98% puede parecer marginal, especialistas advierten que el impacto psicológico sobre los compradores puede hacer que posterguen decisiones importantes.

Para los créditos a 15 años, el promedio actual es de 5,32%. Solicitar un préstamo de USD 300.000 a 30 años implica que hoy se paga aproximadamente USD 1.762 mensuales, según datos del portal especializado Mortgage News Daily.

Estos valores, aunque inferiores a los máximos recientes, muestran la sensibilidad del mercado ante cualquier alteración geopolítica que pueda modificar el costo del dinero y el acceso a la vivienda.

Petróleo e Irán: el mercado financiero rompe patrones históricos

El punto de inflexión surgió tras el inicio de operaciones militares estadounidenses e israelíes en territorio iraní, que provocaron una reducción en el tránsito de crudo por el Estrecho de Ormuz, principal vía para el suministro global. Este cuello de botella afecta a unos 20 millones de barriles diarios y eleva la presión sobre los precios internacionales del petróleo, lo que refuerza las expectativas de inflación en Estados Unidos y condiciona la política monetaria de la Reserva Federal.

Kate Wood, analista financiera citada por CBS News, indicó que en esta coyuntura “el capital se ha movido hacia fondos del mercado monetario”, ya que los inversores están buscando alternativas más seguras que los bonos del Tesoro.

En escenarios previos de guerra, predominaba una migración hacia los bonos estadounidenses, lo que conducía a un descenso de los rendimientos y de las tasas hipotecarias. La crisis en Irán ha invertido ese flujo, encareciendo el acceso al financiamiento.

La Reserva Federal, bajo presión por la inflación y la incertidumbre

El encarecimiento del crudo ha reactivado el temor a una subida generalizada de precios en la economía estadounidense. Según el portal inmobiliario Realtor.com y la herramienta CME FedWatch, los mercados ahora atribuyen más de un 50% de probabilidad a que la Reserva Federal mantenga sin cambios su tasa de referencia en las próximas tres reuniones, desplazando cualquier medida de flexibilización monetaria al segundo semestre del año.

Las repercusiones de esta coyuntura ya se observan: los costos de los préstamos hipotecarios y de consumo continúan aumentando, y la agenda de reducción de tasas de la Reserva Federal podría quedar supeditada a la evolución del conflicto en Medio Oriente y el comportamiento de los precios energéticos.

Réplicas en el mercado inmobiliario: volatilidad e incertidumbre

Para quienes contemplaban la compra de una vivienda, la nueva escalada en las tasas representa no solo un incremento en los pagos mensuales, sino un factor de volatilidad e incertidumbre respecto a la evolución del mercado inmobiliario en los próximos meses.

El precio de la gasolina y las tasas hipotecarias suben tras la escalada militar en Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas consultados por el periódico económico Economic Times sostienen que estos episodios suelen ser breves y retroceden una vez que baja la tensión; así ocurrió durante la guerra de Irak en 2003 y la crisis de Gaza en 2023, cuando tras un repunte inicial las tasas regresaron a niveles más bajos.

Actualmente, el promedio nacional para una hipoteca a 30 años se situó en 6,12%, según Mortgage News Daily, confirmando que el mercado reacciona de manera inmediata y sensible a cualquier fluctuación internacional. Sin embargo, la tendencia descendente podría reanudarse en caso de estabilización geopolítica y retroceso de los precios del petróleo.

Pronóstico: la evolución de las tasas dependerá de la prolongación del conflicto

Las perspectivas a corto y mediano plazo dependen de la duración e intensidad de la crisis en Irán y del comportamiento de los precios energéticos globales. Si el escenario de tensión se prolonga y los combustibles siguen encareciéndose, la presión sobre la inflación y las tasas de interés podría mantenerse; esto extendería la cautela y moderación en la actividad inmobiliaria de Estados Unidos.

Por el contrario, una resolución rápida del conflicto y la normalización de los suministros de crudo podrían reabrir el camino a una reducción en los bonos del Tesoro y en las hipotecas, replicando reversiones observadas en crisis internacionales previas.

En este contexto, intermediarios y compradores enfrentan semanas de inestabilidad, en un entorno en el que la planificación financiera y la capacidad de adaptación son necesarias para afrontar la volatilidad, a la espera de un desenlace en Irán y de las decisiones que adopte la Reserva Federal sobre su política de tasas.