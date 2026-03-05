El precio del petróleo vuelve a tocar máximos desde el inicio del ataque a Irán: sube 7% en EEUU y arrastra a las bolsas

Petroleros frente a la costa de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de marzo de 2026. El tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, a pocos kilómetros de allí, cayó un 90% desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Amr Alfiky/archivo)

Los precios del petróleo volvieron a subir con fuerza el jueves mientras las bolsas retrocedían en Europa y Wall Street, en el sexto día de una guerra que ha sacudido los mercados financieros globales y amenaza con alimentar una nueva ola inflacionaria.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del crudo estadounidense, subía un 7 % hacia las 15H30 GMT, hasta los 79 dólares, su nivel más alto en más de un año. El barril de Brent del Mar del Norte, la referencia internacional, avanzaba hasta los 85 dólares. Desde el viernes pasado, antes del inicio del conflicto, el Brent acumula una suba de más del 16%.

La presión sobre los precios se intensificó luego de que Irán lanzara una nueva oleada de ataques contra Israel, bases estadounidenses y otros países de la región, agravando los temores sobre la duración de las disrupciones en la producción y el transporte de crudo y gas natural. Irán también informó haber atacado con un misil un petrolero en el Golfo, incendiando la embarcación, aunque el incidente no había sido confirmado de manera independiente al cierre de esta nota.

Humo y llamas en la zona industrial petrolera de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, tras la intercepción de un dron por las defensas aéreas, el 4 de marzo de 2026. Los EAU reportaron el jueves el impacto de un misil balístico y seis drones en su territorio. (REUTERS/Amr Alfiky)

En el fondo del problema está el Estrecho de Ormuz. Aproximadamente un quinto del petróleo mundial transita por esa angosta vía marítima frente a las costas de Irán, que Teherán ha bloqueado efectivamente desde el inicio del conflicto. La firma de inteligencia energética Kpler informó el miércoles que el tránsito de petroleros por el estrecho había caído un 90% respecto a la semana anterior.

Los precios de la nafta en Estados Unidos ya reflejan el impacto: el galón promedio subió un 9%, de 2,98 dólares a 3,25 dólares en una semana, según el automóvil club AAA.

Las bolsas respondieron con caídas. El S&P 500 retrocedía un 0,6% en las primeras horas de la sesión en Nueva York, el Dow Jones perdía 645 puntos —un 1,3%— y el Nasdaq cedía un 0,3%. En Europa, el CAC 40 de París caía un 1,1% y el DAX alemán perdía un 1,2%. Las acciones de aerolíneas se encontraban entre las más golpeadas: American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines caían alrededor de un 5,7% cada una, afectadas por el encarecimiento del combustible y la parálisis del tráfico aéreo en Oriente Medio, donde cientos de miles de pasajeros permanecen varados.

Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el Estrecho de Ormuz. Por esa vía marítima transita aproximadamente un quinto del petróleo mundial, cuyo tráfico cayó un 90% desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Stringer/archivo)

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también subieron: el bono a 10 años trepó al 4,13% desde el 4,09% del miércoles y el 3,97% previo al inicio de la guerra, lo que refleja una mayor expectativa de inflación. Eso podría obligar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo, frustrando las esperanzas de recortes que el mercado aguardaba para más adelante en el año.

“Si los precios del petróleo escalan, por ejemplo hasta los 100 dólares el barril, y se mantienen ahí, podría ser demasiado para que la economía global lo soporte”, advirtió a la agencia AP Scott Wren, estratega de Wells Fargo Investment Institute, aunque señaló que el escenario más probable es un período relativamente breve de mayor aversión al riesgo antes de que los inversores vislumbren un cese de hostilidades.

China, en tanto, pidió a sus principales refinerías que suspendan las exportaciones de diésel y gasolina ante el temor a una escasez de suministros, según un reporte de Bloomberg. La naviera danesa Maersk anunció que suspendía las reservas de carga en el Golfo hasta nuevo aviso.

En contraste, los mercados asiáticos cerraron con ganancias. El Kospi de Corea del Sur rebotó un 9,6%, recuperando gran parte del desplome histórico del 12,1% que sufrió el miércoles. Tokio cerró con una suba de casi el 2%.