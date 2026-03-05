Mundo

El precio del petróleo vuelve a tocar máximos desde el inicio del ataque a Irán: sube 7% en EEUU y arrastra a las bolsas

El WTI, de referencia en el país norteamericano, alcanzó su nivel más alto en más de un año, mientras en Europa el Brent acumula una suba del 16% desde el inicio del conflicto. El cierre del Estrecho de Ormuz redujo el tránsito de petroleros un 90%

Guardar
Petroleros frente a la costa
Petroleros frente a la costa de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de marzo de 2026. El tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, a pocos kilómetros de allí, cayó un 90% desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Amr Alfiky/archivo)

Los precios del petróleo volvieron a subir con fuerza el jueves mientras las bolsas retrocedían en Europa y Wall Street, en el sexto día de una guerra que ha sacudido los mercados financieros globales y amenaza con alimentar una nueva ola inflacionaria.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del crudo estadounidense, subía un 7 % hacia las 15H30 GMT, hasta los 79 dólares, su nivel más alto en más de un año. El barril de Brent del Mar del Norte, la referencia internacional, avanzaba hasta los 85 dólares. Desde el viernes pasado, antes del inicio del conflicto, el Brent acumula una suba de más del 16%.

La presión sobre los precios se intensificó luego de que Irán lanzara una nueva oleada de ataques contra Israel, bases estadounidenses y otros países de la región, agravando los temores sobre la duración de las disrupciones en la producción y el transporte de crudo y gas natural. Irán también informó haber atacado con un misil un petrolero en el Golfo, incendiando la embarcación, aunque el incidente no había sido confirmado de manera independiente al cierre de esta nota.

Humo y llamas en la
Humo y llamas en la zona industrial petrolera de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, tras la intercepción de un dron por las defensas aéreas, el 4 de marzo de 2026. Los EAU reportaron el jueves el impacto de un misil balístico y seis drones en su territorio. (REUTERS/Amr Alfiky)

En el fondo del problema está el Estrecho de Ormuz. Aproximadamente un quinto del petróleo mundial transita por esa angosta vía marítima frente a las costas de Irán, que Teherán ha bloqueado efectivamente desde el inicio del conflicto. La firma de inteligencia energética Kpler informó el miércoles que el tránsito de petroleros por el estrecho había caído un 90% respecto a la semana anterior.

Los precios de la nafta en Estados Unidos ya reflejan el impacto: el galón promedio subió un 9%, de 2,98 dólares a 3,25 dólares en una semana, según el automóvil club AAA.

Las bolsas respondieron con caídas. El S&P 500 retrocedía un 0,6% en las primeras horas de la sesión en Nueva York, el Dow Jones perdía 645 puntos —un 1,3%— y el Nasdaq cedía un 0,3%. En Europa, el CAC 40 de París caía un 1,1% y el DAX alemán perdía un 1,2%. Las acciones de aerolíneas se encontraban entre las más golpeadas: American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines caían alrededor de un 5,7% cada una, afectadas por el encarecimiento del combustible y la parálisis del tráfico aéreo en Oriente Medio, donde cientos de miles de pasajeros permanecen varados.

Vista aérea del puerto de
Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el Estrecho de Ormuz. Por esa vía marítima transita aproximadamente un quinto del petróleo mundial, cuyo tráfico cayó un 90% desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Stringer/archivo)

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también subieron: el bono a 10 años trepó al 4,13% desde el 4,09% del miércoles y el 3,97% previo al inicio de la guerra, lo que refleja una mayor expectativa de inflación. Eso podría obligar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo, frustrando las esperanzas de recortes que el mercado aguardaba para más adelante en el año.

“Si los precios del petróleo escalan, por ejemplo hasta los 100 dólares el barril, y se mantienen ahí, podría ser demasiado para que la economía global lo soporte”, advirtió a la agencia AP Scott Wren, estratega de Wells Fargo Investment Institute, aunque señaló que el escenario más probable es un período relativamente breve de mayor aversión al riesgo antes de que los inversores vislumbren un cese de hostilidades.

China, en tanto, pidió a sus principales refinerías que suspendan las exportaciones de diésel y gasolina ante el temor a una escasez de suministros, según un reporte de Bloomberg. La naviera danesa Maersk anunció que suspendía las reservas de carga en el Golfo hasta nuevo aviso.

En contraste, los mercados asiáticos cerraron con ganancias. El Kospi de Corea del Sur rebotó un 9,6%, recuperando gran parte del desplome histórico del 12,1% que sufrió el miércoles. Tokio cerró con una suba de casi el 2%.

Temas Relacionados

MercadosMercados financierosBolsasWall StreetPetróleoIránEstados UnidosIsraelGuerra en Medio OrienteEstrecho de OrmuzEmiratos Árabes UnidosUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Rusia detuvo al ex primer viceministro de Defensa por corrupción y creación de organización criminal

Ruslan Tsalikov es acusado de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y cohecho. Había sido destituido por Putin en junio de 2024 en medio de una purga en el ministerio

Rusia detuvo al ex primer

Estados Unidos y Canadá detectaron aviones rusos cerca de Alaska

El Mando Conjunto de Defensa Aeroespacial afirmó haber enviado 12 aeronaves, incluidos cazas F-35 y F-22, para “identificar, monitorizar e interceptar” los dos TU-142 detectados, que se utilizan para patrullas marítimas

Estados Unidos y Canadá detectaron

Arqueólogos descubrieron una de las mayores necrópolis de la antigua Roma

El hallazgo fue realizado durante los trabajos para una residencia estudiantil cerca de la basílica de San Pablo Extramuros, donde expertos identificaron edificios funerarios, restos humanos y decoraciones que datan del periodo imperial romano

Arqueólogos descubrieron una de las

Un sarcófago romano sellado y una joven de alto estatus: tesoros ocultos, rituales familiares y secretos bajo el lodo en Budapest

Una tumba intacta ofrece evidencia valiosa sobre la vida en la antigua Panonia. Restos humanos y artefactos refinados abren nuevas ventanas al pasado. Los expertos esperan descubrimientos aún más sorprendentes

Un sarcófago romano sellado

Las 10 personas más ricas del mundo en marzo de 2026, según Forbes

La mayoría de los primeros lugares está ocupado por estadounidenses, lo que destaca la influencia de empresas tecnológicas e inversiones diversificadas en la acumulación de grandes fortunas

Las 10 personas más ricas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 5 de marzo: cierre vial en Av. 20 de Noviembre

Bruno Mars anuncia conciertos en CDMX: fechas, sede y detalles de preventa para The Romantic Tour

Registraduría confirmó que 3.081 candidatos buscarán obtener una curul en las elecciones de Congreso del domingo 8 de marzo de 2026

Habrían jaqueado a la Dian: la entidad desactivó su sistema de citas por posible robo de datos de millones de contribuyentes

Hombre rompió los vidrios de bus de Transmilenio porque no le dieron dinero: la Policía lo capturó y tenía antecedentes

INFOBAE AMÉRICA
Investigadores vinculan la agresividad de

Investigadores vinculan la agresividad de joven con un envejecimiento más rápido

La RFET presenta una nueva era con 'Generali' para que siga "creciendo la importantísima pirámide del tenis"

El TAS inhabilita un año al jugador del Deportivo Alavés Facundo Garcés

Rusia asegura no tener "ninguna petición" de Irán para recibir ayuda ante la ofensiva de EEUU e Israel

Alemania reafirma su apoyo a España y defiende que Merz trasladó su postura a Trump "a puerta cerrada"

ENTRETENIMIENTO

Hailey Bieber reveló el problema

Hailey Bieber reveló el problema cardíaco que le detectaron tras sufrir un accidente cerebrovascular a los 25 años

Lily Allen convirtió un vestido en las pruebas de la infidelidad de su exesposo David Harbour

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya tendría fecha para 2026: esto es todo lo que se sabe

Britney Spears fue arrestada en California por conducir en estado de ebriedad

Así fue la vida amorosa de Emma Watson: el historial de parejas de la actriz