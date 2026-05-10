Funcionarios de China y EEUU celebrarán reuniones comerciales en Corea del Sur previo a la cumbre entre Trump y Xi Jinping

Trump viajará a Beijing para reunirse con Xi Jinping (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Altos funcionarios de China y Estados Unidos celebrarán conversaciones en Corea del Sur la próxima semana, informó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado y confirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a través de una publicación en X. El ministerio chino detalló que el viceprimer ministro He Lifeng asistirá el martes y miércoles a “consultas sobre cuestiones económicas y comerciales mutuas”. Bessent, por su parte, precisó que hará una escala en Seúl el miércoles para reunirse con He Lifeng antes de continuar hacia Beijing, donde tendrá lugar la cumbre entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping.

Está previsto que Trump visite China para participar en una cumbre con Xi, encuentro en el que se espera que ambos mandatarios aborden temas relacionados con la reducción de tensiones comerciales y la situación de Taiwán, en un contexto marcado además por la persistencia de la guerra en Medio Oriente.

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Según lo adelantado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la cuestión de Taiwán será uno de los asuntos principales de la agenda durante la cumbre, programada para los días 14 y 15 de mayo, aunque estas fechas no han sido confirmadas oficialmente por Beijing.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se encontrarán en Seúl antes de la cumbre entre Trump y Xi Jinping. (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taiwán, Tsai Ming-yen, afirmó que China podría intentar “maniobrar” en torno a la cuestión de Taiwán en la reunión prevista entre los presidentes de China y Estados Unidos. Tsai subrayó que Estados Unidos ha reiterado, tanto de manera pública como por canales reservados, que su política hacia la isla “no ha cambiado”. Estas declaraciones se produjeron dos días después de que Rubio anticipara que Taiwán sería tema de conversación en el encuentro entre ambos líderes.

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Rubio manifestó que ambas partes son conscientes de las posturas respectivas sobre el asunto y que entienden que no conviene a ninguno que se produzca un acontecimiento desestabilizador en la región. En opinión de Tsai Ming-yen, las relaciones entre Beijing y Washington atraviesan una etapa de “estabilidad frágil”, caracterizada por la existencia de numerosos temas controvertidos difíciles de resolver a corto plazo. Tsai opinó que el objetivo principal de la reunión entre Trump y Xi será gestionar las disputas bilaterales, sin que se espere la resolución de los problemas de fondo.

La Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán advierte sobre una estabilidad frágil en las relaciones entre Beijing y Washington por temas controvertidos. (REUTERS/ARCHIVO)

Hace un año, Washington y Beijing impusieron aranceles recíprocos a sus exportaciones. Posteriormente, los presidentes de ambos países acordaron una tregua comercial de un año durante su encuentro de octubre en Corea del Sur.

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Las autoridades de Beijing consideran a Taiwán como parte inalienable del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control. El gobierno de Taipéi sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. Estados Unidos, principal proveedor de armas a Taipéi, no mantiene relaciones diplomáticas formales con la isla, pero podría intervenir en caso de conflicto con Beijing. Desde hace más de siete décadas, Washington permanece involucrado en la disputa, situándose como actor clave en la seguridad de la región.